Jordan Spieth a "schimbat" modul de gândire al jucătorilor universitari din SUA

Potrivit comentatorului de la Golf Channel, Charlie Rymer, jocul universitar din SUA este "în flăcări" în acest moment, iar acest lucru are mult de-a face cu Spieth.

Spieth se afla la jumătatea celui de-al doilea an de facultate - al doilea - la Universitatea din Texas când a decis să devină profesionist, în decembrie 2012, la vârsta de 19 ani.

De două ori campion al SUA la juniori amatori și clasat pe locul 1 în lume la acea vreme, Spieth nu a mai privit niciodată înapoi.

A avansat rapid până în 2017 și deja Spieth are în palmares 11 victorii în PGA, a câștigat trei din cele patru turnee majore - lucru pe care doar el și Jack Nicklaus l-au realizat înainte de a împlini 24 de ani - și a acumulat peste 35 de milioane de dolari în premii, ca să nu mai vorbim de sponsorizări.

Doritorii lui Spieth

La turneul de trei zile din această săptămână de la Atlanta, 40 de jucători de golf - unii dintre cei mai buni tineri și cele mai bune tinere din sportul universitar - se luptă la prestigiosul East Lake Golf Club, care găzduiește turneul de final de sezon al PGA TOUR Championship.

Toate cele trei zile sunt transmise în direct pe Golf Channel, iar comentatorul Rymer crede că, datorită lui Spieth, este "foarte, foarte probabil" ca unii dintre acești aspiranți la Spieth să concureze și să câștige la cel mai înalt nivel al jocului, mai devreme sau mai târziu.

"A avut loc cu adevărat o schimbare de paradigmă în modul în care tinerii profesioniști care ies din facultate privesc jocul", a declarat Rymer, care a jucat el însuși în PGA Tour și a reprezentat în mod regulat Georgia Tech la East Lake în timpul facultății, pentru CNN Sport, înainte de East Lake Cup din Atlanta.

"Jordan Spieth a schimbat cu adevărat toate astea. A venit direct de la Universitatea din Texas și a început să câștige imediat, iar acum toți copiii care vin în urma lui sunt așa: "Nu știu ce să fac: "Pot să fac și eu asta"".

Nu lipsesc tinerii care vor să-l imite pe Spieth, iar lumea golfului universitar este la fel de competitivă ca niciodată.

Bursele de studiu nu numai că deschid posibilitatea de a ajunge un jucător profesionist de golf, dar oferă și o modalitate de finanțare a unor diplome de licență costisitoare, precum și posibilitatea ca absolvenții să urmeze cariere în toate domeniile vieții.

Cu toate acestea, este mai ușor de spus decât de făcut să câștigi o bursă.

Copiii care urmăresc să obțină burse la universitățile americane trebuie să obțină scoruri scăzute în mod constant, să conducă mingea la peste 250 de metri, să își îmbunătățească statisticile la lovituri și să se înscrie în turneele potrivite doar pentru a se face remarcați.

Dacă asta nu ar fi fost de ajuns, trebuie să obțină și note academice.

Realizări

Nu doar jucătorii de golf din facultate au fost inspirați de Spieth. Chiar și prietenul său de nouă ani, Justin Thomas, care a devenit profesionist un an mai târziu, l-a creditat că i-a deschis ușa și l-a stimulat să realizeze ceea ce a făcut în timpul unui sezon incredibil în 2017.

"Am fost foarte mult eu urmărindu-l pe el și realizările sale de până acum", a declarat Thomas pentru CNN chiar înainte de TOUR Championship de luna trecută.

CITEȘTE: Jordan Spieth este un glumeț "agresiv

CITEȘTE: Tiger Woods se va întoarce după nouă luni de absență

"Simt că dacă îl înving într-un turneu, atunci voi avea o șansă bună să câștig. Asta mă face să muncesc, mă face să mă forțez să încerc să-l înving".

La doar câteva zile după acest interviu, Thomas a continuat să ia bonusul de 10 milioane de dolari din FedEx Cup la finalul unui sezon care a adus cinci victorii, inclusiv primul său titlu major la US PGA Championship.

A fost numit Jucătorul anului în PGA Tour la doar patru ani după ce a părăsit Alabama State, iar Rymer i-a spus lui Don Riddell de la CNN că acest tip de succes este extrem de motivant pentru jucătorii de golf din facultate.

"I-au dat lui Thomas un cec de 10 milioane de dolari, copiii se uitau la asta, sunt sigur de asta", a spus Rymer, în vârstă de 49 de ani, care a câștigat Campionatul american de amatori juniori în 1985.

"Este cu siguranță ceva care are un impact în aducerea copiilor la joc și, de asemenea, în pregătirea lor pentru a merge să joace golf profesionist."

Este o linie de producție care este de bun augur pentru golful american, care este deja într-o formă foarte bună. Dustin Johnson este numărul 1 mondial, iar Spieth și Thomas se află aproape de el, pe locurile doi, respectiv trei.

Brooks Koepka, campionul de la US Open, și Rickie Fowler se află, de asemenea, în top 10, iar această forță este evidentă în competițiile internaționale pe echipe.

SUA au câștigat confortabil prima Ryder Cup din ultimii șase ani la Hazeltine, în 2016, iar echipa lui Steve Stricker din Presidents Cup i-a distrus pe internaționali la Liberty National din New Jersey, cu 19 puncte la 11.

Credință

Potrivit lui Rymer, ceea ce îl scoate în evidență pe Spieth este forța sa mentală.

"Jordan gândește la fel de bine ca orice atlet pe care l-am văzut vreodată în orice sport. L-am văzut câștigând campionate majore atunci când în mod clar nu era în formă", spune Rymer, referindu-se la Open 2017, unde, după ce a irosit un avans de trei lovituri în timpul nopții, Spieth a devenit singurul jucător din istorie care a jucat ultimele cinci găuri ale unui turneu major cu cinci sub par pentru a-și asigura Claret Jug.

"Pur și simplu crede în el însuși așa cum am văzut vreodată pe cineva să creadă în el însuși, iar atunci când apare o provocare, aceasta nu îl deranjează. Privește o provocare ca pe un "lasă-mă să-ți arăt cât de bun sunt", iar el iese și o face.

Așadar, cine va fi următorul jucător de golf de colegiu care îi va imita pe Spieth și Thomas și va câștiga titluri majore la nivel de seniori?

Dacă prima zi a Cupei East Lake este ceva care să ne ajute, ar trebui să fiți cu ochii pe Will Gordon de la Vanderbilt și Robynn Ree de la University of Southern California, care au cucerit titlurile individuale la masculin și, respectiv, la feminin, înainte de turneele de meciuri pe echipe.

Norman Xiong, 18 ani, student în anul doi la Oregon, este, de asemenea, prezentat ca o viitoare vedetă a jocului după ce a câștigat titlul Western Amateur în august - al treilea cel mai vechi campionat de amatori din golf, care se mândrește cu câștigători din trecut precum Tiger Woods, Jack Nicklaus și Phil Mickelson.

Xiong, care s-a născut în Guam și a crescut în sudul Californiei, a fost primul jucător din Oregon care a câștigat Western de când a fost fondat în 1899 și a făcut parte din echipa victorioasă a US Walker Cup din 2017. În prezent, el este al șaselea amator din lume.

Brad Dalke s-a angajat să joace pentru Oklahoma la doar 12 ani. Acum are 20 de ani și este poate cel mai faimos pentru că l-a învins pe Rory McIlroy într-o luptă de braț, dar locul al doilea la US Amateur i-a adus un loc atât la Mastersul din 2017, cât și la US Open, deși nu a reușit să treacă în niciuna dintre ele.

Nick Hardy din Illinois, în vârstă de 21 de ani, a atras atenția cu un loc 52 la US Open 2015, în timp ce colegul său de echipă din facultate, Dylan Meyer, deși a fost spitalizat în luna mai a acestui an din cauza colitei ulcerative, s-a menținut printre seniori la John Deere Classic, ratând cut-ul cu doar două lovituri.

Echipa feminină de la Atlanta nu este mai puțin impresionantă.

Ree a terminat cu două lovituri peste un lot talentat, care include trei dintre primele 10 jucătoare amatoare din lume, Albane Valenzuela (nr. 3) și Andrea Lee (nr. 5) de la Stanford și suedeza Linnea Strom (nr. 9) de la Arizona State.

Acesta ar putea fi ultimul eveniment al lui Ree la nivel universitar. Ea a terminat în top 10 la toate turneele la care a participat anul acesta și este înscrisă în etapa finală a LPGA Q-School, unde o clasare în top 20 i-ar asigura cardul în circuitul profesionist pentru sezonul viitor.

Valenzuela, în vârstă de 19 ani, este deja cea mai bine clasată jucătoare de golf din Elveția - și-a reprezentat țara la Jocurile Olimpice de la Rio din 2016 și a trecut de cut la US Open din același an.

Andrea Lee, născută în Los Angeles, în vârstă de 18 ani, este în prezent cea mai bine clasată jucătoare sub 20 de ani din SUA și a fost prima jucătoare de la Stanford care a fost desemnată Bobocul Anului la golf feminin din NCAA.

"Speriată de moarte

Cupa East Lake - aflată la a treia ediție - trece la proba de meciuri pe echipe în zilele doi și trei.

Rezultatele bune obținute de Vanderbilt în jocul pe lovituri al bărbaților i-au adus primul loc în clasament și o confruntare în semifinale cu Oregon; campionii în exercițiu, Oklahoma, se vor confrunta cu Illinois în cealaltă. La feminin, Stanford contra Arizona, iar la feminin, Northwestern împotriva Southern California.

Toată acțiunea va fi transmisă în direct la televizor, iar comentatorul Rymer crede că acesta este și un factor care explică de ce acești jucători nu sunt speriați de camerele de luat vederi atunci când ajung, în sfârșit, în circuitul seniorilor.

"Nu am avut această oportunitate atunci când am jucat golf în facultate, de a veni și de a juca la televizor", a declarat Rymer într-un interviu acordat la Golf Channel.

"Te face să te simți inconfortabil, prima dată când ieși pe teren și joci într-un eveniment important la televizor în direct. Pentru mine s-a întâmplat să fie British Open și am fost speriat de moarte. Data următoare a fost un pic mai ușor, iar data următoare, din nou un pic mai ușor.

Accesați CNN.com/sport pentru mai multe povești și reportaje.

"Cred că acesta ar putea fi unul dintre motivele pentru care astăzi, când fetele ajung în LPGA Tour și băieții în PGA Tour, ies și fac lucruri uimitoare.

"Nu trebuie să își facă griji cu privire la faptul că trebuie să se simtă confortabil în fața camerelor de filmat."

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com