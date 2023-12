Jon Rahm își păstrează cumpătul și câștigă "stresantul" Mexico Open după un final tensionat

După ce nu a mai câștigat un eveniment din PGA Tour de la Openul Statelor Unite din vara anului trecut, spaniolul a fost împins până la limită pentru a pune capăt acestei perioade de secetă, supraviețuind unui atac întârziat al perechii americane Brandon Wu și Tony Finau pentru a obține o victorie la o lovitură.

Numărul 2 mondial a sosit la Vidanta Vallarta ca favorit și a jucat conform previziunilor cu o performanță impunătoare în primele trei runde, deschizând cu un scor de șapte sub 64, în timp ce se îndrepta spre ultima zi cu un avans de două lovituri.

"Joi, vineri am jucat extraordinar și am avut un control incredibil al jocului meu, părea că nimic nu putea merge prost", a declarat Rahm în timpul conferinței de presă de după turneu.

Cu toate acestea, performanțele sclipitoare de duminică ale lui Wu și Finau - care începuseră runda finală la șapte lovituri în urma lui Rahm - l-au lăsat pe Rahm în fața unui back-nine nervos.

După un bogey la a 10-a, trei paruri și un birdie la a 14-a l-au făcut pe Rahm să fie nevoit să facă par la ultima gaură par-5. În ciuda faptului că și-a trimis lovitura de tee în rough, Rahm a recuperat și a ajuns la par, terminând cu 2 sub 69 și obținând al șaptelea său titlu în circuitul PGA.

"Un weekend destul de stresant, până la sfârșit", a declarat Rahm pentru CBS.

"Nu credeam că având un par 5 unde era nevoie de un fade de la lovitura de start voi fi atât de stresat, dar am reușit să fac asta la final".

Revenire pe locul 1?

Victoria din Mexic înseamnă că Rahm are acum cel puțin o victorie în fiecare din ultimele șase sezoane la profesioniști, iar jucătorul de 27 de ani încearcă să îl devanseze pe Scottie Scheffler în fruntea clasamentului mondial.

Americanul l-a detronat pe Rahm de pe primul loc și a avut un start incredibil în 2022, triumfând luna trecută la Masters pentru primul său turneu major din carieră, după o serie de trei victorii în cinci turnee.

"Mă simt bine să obțin această primă victorie", a adăugat Rahm. "La începutul sezonului am avut câteva șanse și nu am putut să le închid. Azi a fost o luptă, dar am reușit să o fac.

"Prima mea victorie de la un capăt la altul. Chiar dacă a fost greu la final, o voi lua", a adăugat el.

El va avea șansa de a recupera terenul față de Scheffler la PGA Championship at Southern Hills, pe 19 mai, dar Rahm se gândește și la un impact dincolo de titluri.

Reflectând la moștenirea eroului și compatriotului său Seve Ballesteros, Rahm crede că poate contribui la continuarea creșterii jocului în Mexic.

"Joc datorită lui [Seve], iar în zilele noastre avem o rază de acțiune mult mai mare, PGA Tour devine un turneu mai mare și, cu ajutorul rețelelor de socializare, suntem vedete la nivel mondial - mai mari decât erau în trecut - și simt că pot avea un impact și în Mexic", a declarat Rahm.

"Puteți vedea chiar și cum crește golful în Mexic. Este o adevărată onoare să pot veni aici, la această primă ediție a evenimentului, și să fiu campion."

