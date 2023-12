John Stones crede că finala Ligii Campionilor este doar "începutul" pentru Manchester City

Caracterul lor relaxat ascunde presiunea pe care trebuie să o resimtă, fiind prima echipă din jumătatea albastră a Manchesterului care participă la o finală a Ligii Campionilor.

În timp ce John Stones încearcă să previzioneze meciul de sâmbătă împotriva lui Chelsea cu Darren Lewis de la CNN, apărătorul lui City este fotobombardat de coechipierii Kevin De Bruyne, Phil Foden și Nathan Ake.

"Nu pot face un interviu aici, băieți", râde el.

Din exterior, se poate părea că această finală a Ligii Campionilor este punctul culminant al celor cinci ani de muncă grea pentru Pep Guardiola la Manchester, dar jucătorii cu siguranță au o altă părere.

CITEȘTE: Manchester City câștigă titlul în Premier League într-un sezon "nebunesc" pentru echipa lui Pep Guardiola

"Aș vrea să spun că este începutul", spune Stones. "Cred că este evident că este masiv pentru noi ca și club, pentru noi ca jucători să facem următorul pas și să facem istorie, ceva ce nu s-a mai făcut până acum, și am spus-o în fiecare an, că continuăm să ne mișcăm în direcția corectă, să mergem înainte și să facem pașii potriviți înainte, ceea ce este atât de important.

"Cred că, ca echipă, evoluăm și cred că cireașa de pe tort este, evident, câștigarea Ligii Campionilor. Dar cred că trebuie să privim înapoi, de asemenea, la noi înșine... să vedem cât de mândri ar trebui să fim.

"Este ceva ce trebuie să facem și ceva la care aspirăm cu toții să ajungem este o finală a Ligii Campionilor. Am ajuns în sferturile de finală [în] timpul meu de două ori de când sunt aici. Istoria clubului este de două ori că a fost într-o semifinală, am făcut următorul pas acum și ar fi un vis devenit realitate să ridicăm acel trofeu și să încheiem un sezon atât de extraordinar, în atât de multe circumstanțe".

"Sunt extrem de mândru de mine

Stones a format un parteneriat formidabil în centrul apărării alături de Ruben Dias, semnat în vară - City a încheiat campania victorioasă din Premier League cu cel mai bun record defensiv din campionat - și este acum unul dintre primele nume de pe foaia de joc a echipei lui Guardiola.

Cu toate acestea, nu a fost întotdeauna așa.

Stones s-a luptat să-și găsească forma pentru o mare parte din sezonul 2019-20, iar performanțele sale slabe au făcut ca el să fie eliminat atât pentru City, cât și pentru echipa națională a Angliei.

Sosirea lui Dias vara trecută părea să însemne sfârșitul șederii lui Stones la Manchester, mulți sugerând că Guardiola ar prefera să-l joace pe Aymeric Laporte alături de noua sa semnătură.

Este o dovadă a tăriei mentale a lui Stones, așadar, faptul că a reușit să își relanseze cariera și că de atunci a devenit un pilon în apărarea lui City în acest sezon. Revenirea lui Stones, în vârstă de 26 de ani, i-a adus chiar și o convocare în lotul Angliei pentru meciurile de calificare la Cupa Mondială din martie, la 16 luni de la ultima sa selecție.

"Cred că pentru a-mi dovedi mie însumi, nimănui altcuiva, să-mi dovedesc că pot", spune Stones despre inspirația din spatele formei sale îmbunătățite. "Că merit să fiu acolo unde sunt.

"Mi-am dovedit mie însumi că știu că pot fi aici și coechipierilor mei, știți, vreau să le arăt și să contribui la ei cu ceea ce aduc la echipă și a trebuit să ies dintr-o situație în care nu am vrut să fiu, sau în care niciun fotbalist nu vrea să fie, și să nu joc sau să nu contribui la echipă sau la un club.

"Am plecat și am analizat totul și am luptat din greu pentru a reveni în echipă, iar acest lucru vine cu ei jucând bine și jucând în mod constant. Cred că, știți, sunt extrem de mândru de mine însumi, dar nu aș fi putut face acest lucru fără alți oameni și fără coechipierii mei și cred că de aceea am avut atât de mult succes de-a lungul anilor", a adăugat el.

"Dar să privesc acum, la finalul sezonului, cu două trofee câștigate deja, ajungând într-o semifinală [Cupa Angliei] și o altă finală cu Liga Campionilor în acest weekend [este] ceva de care sunt extrem de mândru în plan personal".

Unul dintre cei mai mari

Guardiola a fost deseori creditat parțial pentru că Stones și-a redescoperit forma, dar managerul lui City a insistat întotdeauna că acest lucru se datorează exclusiv dorinței proprii a jucătorului său de a se îmbunătăți.

Spaniolul - cunoscut pentru relația sa intensă cu jucătorii - este considerat pe scară largă unul dintre cei mai mari manageri din toate timpurile, dar singura critică persistentă, nedreaptă sau nu, a fost incapacitatea sa de a câștiga Liga Campionilor de când a părăsit Barcelona în 2012.

Trei sezoane la Bayern Munchen au trecut - de fiecare dată, echipa lui Guardiola a eșuat în semifinale - iar în cele patru sezoane anterioare la City, el nu a reușit niciodată să treacă de sferturile de finală.

În vârstă de 50 de ani a fost uneori acuzat că își gândește prea mult tacticile atunci când vine vorba de momentele cruciale din Liga Campionilor, adesea în detrimentul propriei echipe, dar Stones crede "100%" că Guardiola este unul dintre cei mai mari antrenori ai jocului.

"Am avut o mulțime de mari antrenori", spune el. "Unul, din păcate, care a decis să se retragă în Roy Hodgson, Roberto Martinez, am fost cu David Moyes pentru o scurtă perioadă de timp și la Everton, știți, lista continuă, chiar de la zilele mele la Barnsley.

"Dar [sunt] toți sunt mari manageri în felul lor și cred că aceasta este cea mai lungă perioadă pe care am petrecut-o cu un singur manager, așa că am cam văzut cât de dedicat [este], cum se manifestă mentalitatea sa câștigătoare.

"Cred că mentalitatea lui este ceva ce nu pot să vă descriu, mentalitatea lui de învingător, dorința lui de a se îmbunătăți, procesul lui de gândire despre cum să devină mai bun sau să încerce lucruri noi și să ni le implementeze nouă, ca jucători", adaugă Stones.

"Cred că istoria lui vorbește de la sine și atunci când lucrezi pentru un manager care are asta și care a fost acolo și a făcut lucruri, ai acel respect imediat pentru el. Îl asculți cu atenție, pentru că nu poți cumpăra experiența prin care a trecut el și vrem să prosperăm din ea și să învățăm și noi din ea, mai ales în ocazii mari, cum ar fi acest weekend".

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com