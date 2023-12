Joe Musgrove a fost supus unui sondaj la ureche, San Diego Padres trecând în NLDS după victoria decisivă cu 6-0 în fața lui New York Mets

În partea de jos a reprizei a șasea, managerul echipei Mets, Buck Showalter, a cerut arbitrilor să întrerupă jocul și să îl verifice pe Musgrove pentru un posibil consum de substanțe lipicioase, după ce a observat că urechile sale erau lucioase.

Dar după ce a verificat fața, mănușa și pălăria dreptaciului, nu s-a găsit nimic suspect.

"Cred că a verificat dacă există vreun fel de substanță care să mă ajute să învârt mingea. Am mai văzut asta înainte", a declarat ulterior Musgrove reporterilor.

"În momentul în care s-a întâmplat, eram deja atât de reglat, toate aruncările mele se simțeau bine", a adăugat el. "Am simțit că execut, așa că aproape că am lăsat-o să se aprindă în mine".

Musgrove a permis doar o singură lovitură în șapte reprize în timpul meciului de duminică de la Citi Field, eliminând cinci. El a devenit primul aruncător din istoria ligii majore care a aruncat șapte reprize fără goluri și a permis o singură lovitură într-un meci din postsezon în care câștigătorul ia totul.

CITEȘTE: Mariners produce o revenire senzațională pentru a avansa în play-off

Padres îi va înfrunta în continuare pe Los Angeles Dodgers în cele cinci meciuri din NLDS, începând de marți.

Întrebat despre verificarea substanței, managerul Mets Showalter a spus că "îi place" Musgrove ca aruncător, dar "primește multe informații în dugout" și este "însărcinat să facă ceea ce este mai bine pentru New York Mets".

El a adăugat că "ratele de rotație și diferite lucruri" l-au determinat să ceară verificarea, după care fanii Mets au îndreptat scandări de "trișor" către Musgrove.

Managerul Padres, Bob Melvin, între timp, a pus la îndoială decizia de a cere o verificare.

"Problema pe care o am este că Joe Musgrove este un om de caracter", a spus el. "Punerea sub semnul întrebării a caracterului său - pentru mine - asta este partea cu care am o problemă. Sunt aici pentru a spune tuturor că Joe Musgrove este la fel de cinstit ca orice aruncător pe care îl cunosc, orice jucător pe care îl cunosc."

Sursa: edition.cnn.com