Job-ul de vis al lui Stiliyan Petrov a fost curmat de cancer; acum vrea să ajute vedetele din fotbal să își planifice viitorul

Iar atunci când o carieră se încheie inevitabil, mulți jucători sunt nevoiți să se reinventeze.

Acesta este motivul pentru care fostul internațional bulgar Stiliyan Petrov, împreună cu alți foști profesioniști, precum Gaizka Mendieta, Emile Heskey și Michael Johnson, au format Player 4 Player, o organizație care lucrează cu jucătorii pentru a-i ajuta să ia decizii în cunoștință de cauză cu privire la viitorul lor.

Fostul căpitan al Aston Villa, Petrov vorbește cu incredulitate în timp ce povestește la CNN Sport despre jucătorii care ar întreba când va fi următoarea zi de salariu.

"Obișnuiam să am coechipieri care vorbeau cu mine înainte de a fi plătiți, iar întrebarea mea era: "Câștigi o sumă mare de bani în fiecare lună, în fiecare săptămână ... De ce ai avea nevoie să știi când vei fi plătit?"'".

"Ei spun: "Oh, tot ceea ce primesc, eu doar îl pun jos. Am o ipotecă, rate, mașină, am o prietenă'. Așa că, la sfârșitul conversației, mi-am zis: "Nu știu: "Ce pui de fapt deoparte?""".

Petrov spune că propria sa educație financiară a venit de la coechipieri și prieteni. El spune că există jucători care, în ciuda faptului că au câștigat "sume incredibile de bani", acum trebuie să "meargă și să cerșească pentru a munci".

Potrivit lui Petrov, când era jucător, consilierii financiari "intrau și ieșeau de pe terenul de antrenament".

Existau "o mulțime de oameni care promiteau atât de mult, dar nu se țineau de cuvânt", spune el.

Dar atunci când ești tânăr și câștigi bani buni, uneori este dificil să identifici investițiile potențial proaste.

"Trebuie să fii foarte, foarte precaut și la o vârstă destul de fragedă", avertizează Simon Barker, director executiv adjunct al Asociației Jucătorilor de Fotbal și fost jucător de Premier League la Queens Park Rangers.

"Uneori, în viață, trebuie să experimentezi probleme pentru a înțelege și a învăța cu adevărat. Și, din păcate, asta se întâmplă în viață", adaugă Barker.

Răsturnări nefericite ale destinului

La începutul anului 2012, chiar în momentul în care negocia un nou contract cu Aston Villa, Petrov a fost diagnosticat cu leucemie acută, iar cariera sa a fost întreruptă în mod neașteptat.

Deși era asigurat din punct de vedere financiar, Petrov nu era pregătit din punct de vedere psihologic să accepte sfârșitul carierei sale.

"Totul a dispărut", a spus el, vorbind despre boala sa. "Nu eram pregătit, nu eram pregătit. Din punct de vedere fizic, mental este foarte greu ... Nu am avut timp să mă acomodez, să mă gândesc la ceea ce voi fi în continuare. A trebuit doar să lupt pentru viața mea, așa că pentru mine a devenit și mai dificil.

Petrov a fost supus la două runde de tratament intens de chimioterapie timp de trei ani, ceea ce și-a pus amprenta.

"Nu eram apt să mă întorc la muncă, nu eram apt să studiez... să fac orice fel de activități energice, pentru că nu eram suficient de în formă.

"A trebuit să îmi iau aproximativ șase, șapte ani pentru a mă asigura că mă voi întoarce la ... cine am vrut să fiu, ce am vrut să realizez."

Potrivit lui Petrov, atunci când jucătorilor le place să joace și se află în lumina reflectoarelor, aceștia ignoră adesea semnele care indică faptul că se apropie sfârșitul carierei lor.

"Avem ego-ul, toată lumea vorbește despre noi. Avem atenția, toată lumea ne împinge, avem adrenalina, avem un scop", spune Petrov.

Potrivit statisticilor sindicatului mondial al jucătorilor FIFPro, 72% dintre fotbaliștii profesioniști nu au o educație care să depășească nivelul liceului și doar 14% au absolvit cursuri de formare profesională. Doar 12% având o diplomă universitară.

Într-un sport în care durata medie a contractelor este de doar 22-23 de luni, susținătorii spun că fotbaliștii ar trebui să se gândească mai mult la ceea ce pot face în afara jocului.

Există oportunități de explorat după ce cariera unui jucător se încheie, spune Petrov.

"Avem abilități transferabile extraordinare pe care multe alte industrii le caută în foștii sportivi pentru a face parte din ele - cu leadershipul, comunicarea, dorința, etica muncii. Acesta este un lucru la care mulți jucători nu se gândesc", a spus Petrov.

PFA Charity a oferit finanțare pentru continuarea studiilor pentru 1.397 de persoane în anul calendaristic 2019-20, adesea sub formă de subvenții și burse pentru a ajuta la formarea tinerilor profesioniști pentru mai târziu în cariera lor.

Retragerea din fotbal pentru Barker a fost aproape fără probleme, deoarece a trecut la lucrul la PFA, unde a lucrat de atunci. Printre atribuțiile sale se numără și discuțiile cu jucătorii actuali despre reconversia profesională în vederea unei a doua cariere.

"[Tranziția] este o problemă importantă, în special pentru primii doi ani", spune el. "Iar cei care par să treacă mai bine la o a doua carieră sunt cei care au ajuns într-o poziție în care sunt pregătiți pentru asta, așa că au făcut cursuri."

Carierele în fotbal sunt scurte - între 10 și 15 ani, dacă ești unul dintre cei mai norocoși. Visul din copilărie al lui Petrov a fost să devină fotbalist la cel mai înalt nivel, dar încă tânjește la mai mult.

"Am vrut să învăț", spune el cu sfidare. "Am vrut să-mi dau ocazia să fiu cineva, să fiu ceva la un moment dat".

