Jessica Pegula a învins-o pe Iga Świątek, numărul 1 mondial, în semifinalele Cupei United

Americanca în vârstă de 28 de ani a pierdut toate cele patru meciuri disputate împotriva lui Świątek în sezonul trecut, dar vineri s-a impus în doar 71 de minute pentru a obține a doua victorie din carieră în fața polonezei - ultima venind la San Diego, în 2019 - și pentru a obține primul punct al echipei SUA în fața Poloniei.

Frances Tiafoe a trecut apoi de Kacper Żuk cu 6-3 6-3 6-3 pentru a oferi SUA un avantaj de 2-0, oferindu-i lui Taylor Fritz șansa de a încheia meciul cu o victorie împotriva lui Hubert Hurkacz sâmbătă.

"[Condițiile] sunt total diferite față de orice alt loc în care am jucat cu ea", a declarat Pegula, numărul 3 mondial, pentru WTA. "Evident, poate că am avut un mic avantaj, au zburat ieri.

"Cu siguranță sunt cele mai rapide condiții în care am jucat cu ea. În toate celelalte locuri unde am jucat cu ea au fost destul de lente.

"Cred că asta m-a favorizat foarte mult și am reușit să folosesc asta în avantajul meu și să joc un meci foarte super curat. Cred că am reușit să îmi execut planul de joc probabil mai bine decât am făcut-o în alte dăți."

Pegula, o mare fană a echipei Bills, a declarat pentru WTA că se uita la meciul dintre Cincinnati Bengals și Bills în timpul meciului dintre Tiafoe și germanul Oscar Otte, când Damar Hamlin s-a prăbușit.

Hamlin a suferit un stop cardiac și a căzut pe spate la câteva momente după ce l-a placat pe receptorul lui Bengals, Tee Higgins, în timpul meciului de luni din NFL.

Siguranța lui Bills a înregistrat între timp o "îmbunătățire substanțială" în spital în urma stopului cardiac, au declarat medicii, iar acum este treaz și își mișcă mâinile și picioarele.

Hamlin este capabil să comunice dând din cap, dând din cap sau scriind scurte notițe, a declarat Dr. Timothy Pritts, care face parte din echipa medicală a jucătorului. La trezire, a spus Pritts, mintea lui Hamlin era încă concentrată asupra jocului în timp ce își mâzgălea prima întrebare pe o planșă: "Am câștigat?"

Pegula a calificat incidentul drept "teribil".

"Chiar nu există cuvinte", a declarat reporterilor, conform Reuters, la începutul acestei săptămâni. "Mă bucur că au oprit jocul. Te aduce înapoi la faptul că există multe lucruri mai importante decât sportul și jocurile. A fost destul de înfricoșător".

Ea a scris ulterior pe Twitter: "În momente ca acesta ne amintim de perspectivă. Este doar un joc și în cele din urmă nu contează după ce s-a întâmplat în seara asta. Rugăciunile mele se îndreaptă către Damar și familia sa. Această echipă este o familie, fotbalul este o familie, sportul ne aduce împreună ca o familie".

Sursa: edition.cnn.com