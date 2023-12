Jennifer Kupcho și Minjee Lee împart conducerea la începutul Chevron Championship, în timp ce Ko Jin-young se luptă pentru a trece de cut

Între timp, Ko Jin-young, actualul nr. 1 mondial, a avut o golaveraj de 74 de puncte peste par și riscă să nu treacă de cut.

Campioana în exercițiu Patty Tavatanakit se află la o lovitură în spatele perechii fruntașe, în timp ce un grup de șase jucătoare, inclusiv câștigătoarea din 2015, Lydia Ko, se află la egalitate pe locul patru, la o altă lovitură în urmă.

Lee și Kupcho s-au numărat printre cei care au început mai devreme și au profitat de condițiile însorite de dimineață pentru a fi în fruntea clasamentului după prima zi.

"A fost perfect", a declarat Lee pentru LPGA, după o rundă fără bogey. "Nici măcar o adiere de vânt când am jucat. Poate doar un pic, dar condițiile sunt grozave. Putting greens rulează foarte bine. Nu cred că se poate mai bine de atât".

"Am un turneu major la activ, dar vreau un pic mai mult", a adăugat Lee, referindu-se la prima sa victorie la un turneu major, obținută anul trecut, la Campionatul Evian.

"Cred că am ceva mai multă încredere în mine și în jocul meu, astfel încât să mă simt puțin mai confortabil doar lovind loviturile pe care le aleg."

Kupcho nu a câștigat încă un titlu în circuitul LPGA, deși a fost de multe ori în cursă, înregistrând cinci clasări în top 10 în 2021, inclusiv un loc doi la LPGA Drive On Championship.

"Sincer, cred că este vorba doar de a mă simți confortabil pe acest teren de golf", a declarat Kupcho pentru LPGA. "Ajung aici și pur și simplu, mă simt confortabil. Iubesc acest loc".

Și-a început runda într-un oarecare stil, obținând nouă birdies în primele 14 găuri, înainte ca două bogie-uri consecutive la găurile 15 și 16 să-i tempereze elanul.

De asemenea, Ko a reușit două bogie-uri în timpul rundei sale de deschidere neobișnuit de capricioasă pentru a termina ziua la egalitate pe locul 78 și a pus capăt seriei sale record de 34 de runde consecutive sub par din LGPA.

"Am lovit multe lovituri grozave, dar nu am avut un putting bun", a declarat ea pentru LPGA. "Nu am putut vedea break-ul la fel de mult sau viteza. Totul a fost greșit".

Încă trei runde vor decide câștigătoarea Chevron Championship din acest an - ultima câștigătoare care va fi încoronată la Mission Hills Country Club, deoarece turneul se mută la Houston anul viitor, în cadrul unui acord cu Chevron.

Sursa: edition.cnn.com