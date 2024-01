'Înzestrat' Damar Hamlin este o 'ființă umană minunată', spune fostul coechipier din facultate

Petrishen, care a jucat cu Hamlin atât la Pittsburgh Central Catholic, cât și la Universitatea din Pittsburgh, a declarat pentru CNN că, pe lângă faptul că este "talentat" pe teren, Hamlin este o "ființă umană minunată".

"Oamenii tind să uite că sub cască și sub tricou se află o ființă umană, iar Damar Hamlin este o ființă umană minunată", a spus Petrishen. "Am jucat cu el timp de trei ani la liceu și apoi timp de doi ani la facultate.

Originar din Pennsylvania, Hamlin s-a alăturat echipei Bills în 2021, fiind ales în a șasea rundă de selecție (a 212-a la general) de la Universitatea din Pittsburgh.

Înainte de aceasta, el a câștigat un campionat de stat din Pennsylvania în timp ce se afla la liceul Pittsburgh Central Catholic în 2015, conducând echipa la un record de 15-1 ca unul dintre cei mai bine cotați apărători din stat.

"Și suntem prieteni, colegi de echipă, este fratele meu", a adăugat Petrishen. "Este o persoană grozavă și este cineva pe care te poți baza întotdeauna că face lucrurile așa cum trebuie.

"El conduce prin exemplu, este modelul perfect de urmat pentru copiii tineri, dă înapoi comunității sale; el bifează toate căsuțele. Este o persoană minunată".

După ce a suferit un stop cardiac în mijlocul meciului de luni, Hamlin rămâne sedat pe un ventilator în timp ce medicii lucrează pentru a-l face să respire singur, potrivit unei actualizări din partea unchiului jucătorului.

Hamlin, în vârstă de 24 de ani, a suferit un stop cardiac și s-a prăbușit pe teren în timpul primului sfert de oră al meciului de luni seară împotriva celor de la Cincinnati Bengals, a declarat echipa sa, moment în care jucătorii au plâns, s-au rugat și s-au îmbrățișat în timp ce coechipierul lor a fost preluat de o ambulanță.

Hamlin a căzut pe spate la doar câteva momente după ce s-a ridicat după ce l-a atacat în teren deschis pe receptorul lui Cincinnati Bengals, Tee Higgins. Rămâne neclar ce a cauzat stop cardiac.

La 10 secunde de la prăbușirea lui Hamlin, antrenorii echipei Bills îl tratau. O ambulanță a ajuns pe teren în mai puțin de cinci minute, se arată în imagini, iar el a fost resuscitat, potrivit unei transmisiuni ESPN.

"Hamlin a primit imediat îngrijiri medicale pe teren din partea echipei și a personalului medical independent și a paramedicilor locali. El a fost apoi transportat la un spital local unde se află în stare critică", a precizat NFL într-un comunicat.

Prăbușirea lui Hamlin i-a lăsat pe jucători înnebuniți - în lacrimi, îngenunchind cu brațele în jurul lor înainte de a se întoarce în vestiare. Meciul a fost suspendat cu aproape șase minute înainte de finalul primului sfert, iar ulterior a fost amânat oficial.

Petrishen a explicat că se afla într-un zbor atunci când Hamlin s-a prăbușit, spunând că a coborât din avion la "câteva sute de mesaje" prin care îi trimitea rugăciuni lui Hamlin și lua legătura cu Petrishen.

Fostul fundaș de colegiu își amintește că a trecut prin rânduri cu Hamlin, timp în care cei doi au format o legătură.

El își amintește, de asemenea, că l-a găzduit pe Hamlin la Penn State în perioada în care acesta era la facultate, când Hamlin se gândea să se înscrie.

"Aș spune că este o persoană care conduce prin exemplu, cu clasă. Nu este cea mai vocală persoană... oamenii se uită la el pentru a face lucrurile așa cum trebuie", a subliniat Petrishen.

"Are o mare etică a muncii, are un caracter grozav, conduce din prima linie, iar oamenii se pot uita la el și știu că ceea ce face el, pot urma. Este un bun lider. Așa cum am spus, conduce prin exemplu. Întotdeauna știi ce vei primi de la Damar.

"Apare ca fiind aceeași persoană în fiecare zi, depune întotdeauna un efort mare, în fotbal și în viață. Este o lumină în cameră, este o persoană bună de care să te bucuri".

La Pittsburgh Central Catholic, tricoul lui Hamlin este atârnat în sala de greutate. Iar antrenorul său de la liceu, Terry Totten, l-a descris pe Hamlin ca fiind un "lider liniștit" la Athletic.

"Cineva care era dispus să treacă dincolo de orice linie pentru a fi un membru respectat al comunității școlare", a spus Totten.

Într-o declarație, antrenorul principal de fotbal al Universității din Pittsburgh, Pat Narduzzi, l-a numit pe Hamlin "mult mai mult decât un simplu jucător de fotbal".

"Este un fiu, un frate și un prieten iubitor. Damar este un erou pentru mii de copii din Pittsburgh", a declarat Narduzzi.

"Damar, te iubim. Ne rugăm pentru tine. Pittsburgh te-a susținut întotdeauna. Iar acum este evident că și întreaga țară te susține".

Acest sezon a fost unul de descoperire pentru Hamlin, jucând în fiecare meci după accidentările din defensiva lui Bills. Potrivit ESPN, fundașul a înregistrat 91 de placaje totale, 1,5 atacuri, o intercepție forțată și două pase apărate în 15 meciuri, în timp ce Bills (12-3) se află în fruntea clasamentului AFC East.

Petrishen spune că este "mândru" de creșterea de care a dat dovadă Hamlin de-a lungul anilor și de succesul pe care i l-a adus.

"A crescut atât de mult de-a lungul anilor și este minunat să îl văd că a primit șansa în NFL anul acesta, deoarece a muncit foarte mult și o merită", a spus Petrishen.

"Este evident că este foarte talentat, dar a muncit pentru asta. A meritat tot ceea ce a primit și nimeni nu-i poate lua asta.

"Așa că sunt foarte mândru de ceea ce a realizat în acest an și de toate oportunitățile care i-au ieșit în cale pentru că le merită".

