Indy 500: Cum să urmărești și tot ce trebuie să știi

Numit după cele 500 de mile parcurse de piloți, "The Greatest Spectacle in Racing" este evenimentul emblematic al seriei IndyCar și a fost organizat pentru prima dată în 1911.

Arena sa este Indianapolis Motor Speedway - un oval lung de 2,5 mile care este atât de mare încât înconjoară un teren de golf cu 18 găuri și are o capacitate permanentă de 257.325 de locuri - cel mai mare loc de sport din lume.

Anul acesta vor reveni toți acești spectatori, deoarece în 2021 nu a fost permisă intrarea decât unei mulțimi reduse, iar în 2020 cursa s-a desfășurat cu ușile închise, din cauza pandemiei Covid-19.

Calificările au avut loc la sfârșitul săptămânii trecute pentru a determina configurația foarte importantă a grilei de start.

Scott Dixon s-a calificat în pole position - viteza sa medie de 234,046 mph pe cele patru tururi a fost cea mai rapidă înregistrată vreodată în calificări.

Cu toate acestea, plecarea în pole nu garantează neapărat victoria. În ultimele 12 ediții, doar un singur pilot a păstrat pole position până la final. Dixon însuși a plecat din pole de patru ori până acum și a câștigat o singură dată, în 2008.

El va avea de înfruntat provocările altor șapte foști câștigători din pluton.

Helio Castroneves, campionul în exercițiu, speră la un al cincilea titlu, un record, dar a avut probleme în calificări și va pleca de pe locul 27 pe grilă.

Coechipierul lui Dixon și campionul IndyCar de anul trecut, Alex Palou, s-a calificat cu o jumătate de secundă mai lent, pe locul al doilea, în timp ce Rinus VeeKay va pleca de pe locul al treilea, pe ultimul loc din prima linie.

Pe lângă acești piloți mai experimentați din IndyCar, există șapte debutanți care își fac debutul în cursă - fostul pilot de Formula 1 Romain Grosjean, care a supraviețuit unui accident dramatic și incendiar la Marele Premiu al Bahrainului din 2020 și Jimmie Johnson, de șapte ori campion NASCAR, se numără printre ei.

Odată ce piloții și-au ocupat locul pe grila de start, un pace car îi conduce în jurul a patru tururi de încălzire. Apoi, a cincea oară când trec pe linia de start, se flutură steagul verde și începe cursa.

Cum să urmăriți

Desfășurată duminică, 29 mai, cursa Indy 500 este și transmisă în direct pe NBC de la ora 11:00 ET până la ora 16:00 ET, cu steagul verde la ora 12:45 ET.

Pentru țările care nu au contracte tradiționale de difuzare a cursei IndyCar, organizatorii cursei au lansat IndyCar Live!" - un serviciu de streaming pe bază de abonament.

O listă completă a țărilor în care poate fi accesat serviciul de streaming este aici, în timp ce o listă a televiziunilor internaționale poate fi găsită aici.

Un loc în care nu va fi disponibilă transmisia TV este orașul natal al cursei, Indianapolis.

Cu excepția cazului în care cele 240.000 de locuri rezervate la tribune se vor vinde, există o interdicție de televiziune pentru a încuraja locuitorii să cumpere bilete în loc să urmărească cursa acasă.

Sursa: edition.cnn.com