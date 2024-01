Incertitudinea din jurul peisajului avorturilor din SUA determină creșterea numărului de cereri de stocare a medicamentelor pentru avort, arată un studiu

Aid Access, un serviciu non-profit de telesănătate, oferă avorturi medicamentoase prin poștă. Organizația oferă "furnizarea anticipată" a acestor medicamente, mifepristonă și misoprostol, de mai bine de doi ani - iar cererea a crescut în ultimul an și jumătate, de la scurgerea deciziei Dobbs a Curții Supreme a SUA, care a anulat hotărârea Roe vs. Wade.

În primele opt luni în care Aid Access a oferit furnizarea în avans a avortului medicamentos - din septembrie 2021 până în aprilie 2022 - a primit în medie 25 de comenzi pe zi, potrivit cercetării publicate marți în revista JAMA Internal Medicine. Dar în cele două luni de după ce decizia Dobbs a fost divulgată, din mai 2022 până la sfârșitul lunii iunie 2022, cererile zilnice au crescut de aproape zece ori, ajungând la aproximativ 247 de comenzi pe zi.

Solicitările au încetinit pentru o vreme după ce decizia Dobbs a fost făcută publică în mod oficial, cu o medie de 89 de comenzi pe zi de la sfârșitul lunii iunie 2022 până la începutul lunii aprilie 2023. Dar cererea a crescut din nou, deoarece hotărârile juridice contradictorii au creat incertitudine în jurul aprobării pentru mifepristonă, cu peste 170 de cereri pe zi până la sfârșitul lunii aprilie.

În general, Aid Access a primit peste 48.000 de comenzi pentru furnizarea în avans a avortului medicamentos, potrivit noului studiu. Aproximativ trei sferturi dintre persoanele care au solicitat acest lucru au declarat că doreau să "asigure sănătatea și alegerea personală" sau "să se pregătească pentru posibile restricții privind avortul".

"Statele care au în vedere viitoare interdicții ale avortului au avut cele mai mari rate de solicitări, iar solicitanții au fost motivați de dorința de a păstra autonomia reproductivă", au scris cercetătorii.

În comparație cu cei care au solicitat avortul medicamentos pentru a pune capăt unei sarcini existente, persoanele care au solicitat furnizarea anticipată a avortului medicamentos au fost mai predispuse să fie mai bogate, de culoare albă, să aibă vârsta de 30 de ani sau mai mult și să nu aibă alți copii. Aceste diferențe reflectă probabil bariere structurale, au scris cercetătorii.

Avortul medicamentos este o metodă prin care o persoană își întrerupe sarcina luând două pastile - mifepristonă și misoprostol - în loc să fie supusă unei proceduri chirurgicale. Medicamentele pot fi luate imediat după ce cineva află că este însărcinată și până la 10 săptămâni după prima zi a ultimei menstruații.

Mai mult de jumătate din toate avorturile din SUA sunt avorturi medicamentoase, iar acest lucru devine din ce în ce mai frecvent, potrivit datelor de la Centrele pentru controlul și prevenirea bolilor din SUA.

Avortul medicamentos rămâne legal în SUA, dar a fost contestat în justiție. Curtea Supremă a SUA a anunțat luna trecută că va lua în considerare posibilitatea de a restricționa accesul la mifepristonă, o decizie care ar putea să răstoarne aprobarea și reglementarea de către US Food and Drug Administration a medicamentului considerat "sigur și eficient" timp de decenii.

Mai multe state conduse de democrați - printre care New York, California și Massachusetts - au declarat că au făcut stocuri de pastile care pot fi folosite pentru un avort medicamentos.

"Extremiștii anti-alegeri au arătat că nu se opresc la răsturnarea lui Roe și că lucrează pentru a desființa în întregime sistemul de sănătate reproductivă al țării noastre, inclusiv avortul medicamentos și contracepția", a declarat în aprilie guvernatorul New Yorkului, Kathy Hochul. "New York va fi întotdeauna un port sigur pentru îngrijirea avortului și iau măsuri pentru a proteja accesul la avort în statul nostru și pentru a continua să conduc națiunea în apărarea dreptului la autonomie reproductivă."

Jen Christensen de la CNN a contribuit la acest reportaj.

