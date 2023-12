"Înapoi la ce-a fost mai rău": Mizeria lui Manchester United continuă după înfrângerea lamentabilă cu Nottingham Forest

A fost încă o apărare nefericită - o caracteristică definitorie a sezonului lui United până acum - care i-a oferit internaționalului argentinian Nicolás Domínguez acri de spațiu în penalty pentru a conduce Forest în avantaj după 64 de minute.

Marcus Rashford a egalat United la 12 minute după eroarea portarului Matt Turner de la Forest, dar apărarea fragilă a lui Ten Hag a fost spartă din nou doar patru minute mai târziu, când Morgan Gibbs-White a finalizat un contraatac iscusit pentru a asigura o victorie cu 2-1 și trei puncte cruciale în lupta împotriva retrogradării.

Acesta a fost al doilea meci al lui United de când miliardarul britanic Jim Ratcliffe a încheiat un acord pentru a cumpăra o participație de 25% din club și dacă revenirea lui United de Boxing Day împotriva lui Villa i-a oferit un oarecare optimism pentru viitor, înfrângerea de sâmbătă a pus rapid în evidență enormitatea sarcinii care îl așteaptă.

David Brailsford, antrenor britanic de ciclism și director de sport la compania INEOS a lui Ratcliffe, a fost prezent la City Ground alături de legendarul manager al lui United, Alex Ferguson. Ambii bărbați vor fi plecat cu siguranță extrem de dezamăgiți.

United a pierdut acum nouă din primele 20 de meciuri de campionat într-un sezon pentru prima dată din 1989-90, potrivit Opta, totalizând tot atâtea înfrângeri în campionat câte a suferit în tot sezonul trecut.

După meci, legenda lui United, Gary Neville, a declarat că Manchester United "s-a întors la ce a fost mai rău".

"Manchester United s-a întors la ceea ce este - inconstantă și îngrozitoare", a declarat el pentru Sky Sports. "Ies de pe teren ca niște învinși. Fanii lui United din spatele porții vor pleca atât de dezamăgiți.

"Nu sunt foarte sigur ce este această echipă Manchester United", a adăugat el. "Este un spectacol foarte dificil de urmărit. Cred că toată lumea a acceptat că Erik ten Hag a făcut o treabă foarte bună în primul său sezon.

"Cu noul proprietar, Sir Dave Brailsford va fi supravegheat, săptămână de săptămână acum. Îl vom vedea apărând acolo, în loja directorilor.

"Se va uita la ceea ce este acest club, pe teren și în afara lui. Ceea ce vede în acest moment nu-i va plăcea".

Neville a adăugat că sezonul lui United a fost "mai mult în jos decât în sus" și că unele dintre performanțele sub comanda lui Ten Hag în acest sezon au fost "mult sub orice ar trebui să fie cerut la acest nivel".

United a adunat doar patru puncte din 15 posibile în ultimele cinci meciuri de campionat, coborând pe locul șapte în clasament și la nouă puncte în spatele lui Arsenal, care ocupă al patrulea și ultimul loc în Liga Campionilor.

De asemenea, echipa a ieșit deja din Liga Campionilor, terminând pe ultimul loc într-o grupă care nu a fost deosebit de dificilă, și din Cupa Ligii, lăsând Cupa Angliei ca singura șansă a echipei de a obține trofee în acest sezon.

United este singura echipă din prima jumătate a Premier League cu o diferență de goluri negativă și doar Burnley și Sheffield United, ultimele două echipe din campionat, au marcat mai puține goluri decât cele 22 ale lui United în acest sezon.

Clubul a cheltuit sume mari de bani pe jucători pe care Ten Hag i-a dorit în echipa sa, printre care André Onana și Antony, dar managerul olandez nu este mai aproape de a implementa un stil cu discernământ decât atunci când a preluat frâiele la începutul sezonului trecut.

După ce a fost înlocuit la mai puțin de 10 minute în repriza a doua împotriva lui Forest, în urma unei alte prestații slabe, extrema braziliană Antony termină anul 2023 cu un singur gol în 33 de meciuri în Premier League.

În 21 de meciuri și mai mult de 900 de minute de acțiune în Premier League în acest sezon, Antony are zero goluri și zero pase de gol. Se vehiculează că Manchester United ar fi plătit 109 milioane de dolari pentru serviciile sale.

Neville a spus că rezultatul și performanța înseamnă că Ten Hag este acum "sub presiune".

"Nu există nicio îndoială în legătură cu asta. În mod evident, vor numi acele trei roluri - CEO, director sportiv și șef de recrutare - toți vor veni și restul vor pleca", a spus el.

"Antrenorul este cel care va fi cea mai mare deliberare a lor, întotdeauna este într-un club de fotbal, pentru că nu concediezi ușor un antrenor.

"Au ieșit din Europa și au ieșit din Carabao Cup. Ei trebuie să-și pună jucătorii în formă și să încerce cumva să împingă spre Liga Campionilor și să vadă unde îi duce asta.

"Dar, în acest moment, par să fie departe de ea și există șase sau șapte echipe care sunt într-o formă mult mai bună decât ei. Pare a fi la milioane de kilometri distanță".

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com