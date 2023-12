În premieră la CNN: Guvernul SUA va oferi 266 de milioane de dolari pentru a construi forța de muncă în domeniul sănătății publice și comunitare

Investiția globală a planului în sănătate comunitară, în lucrătorii din domeniul sănătății, în activități de informare și educație în domeniul sănătății - în valoare totală de peste 1,1 miliarde de dolari - este una dintre "bijuteriile coroanei", a declarat Gene Sperling, coordonator al Planului de salvare american și consilier principal al președintelui Joe Biden.

Finanțarea vine în condițiile în care unii lucrători din domeniul sănătății publice și comunitare s-au confruntat cu sarcini de lucru intense, reacții negative și epuizare în timpul pandemiei Covid-19 și de-a lungul altor urgențe sanitare care s-au suprapus, inclusiv numărul record de decese cauzate de supradoze de droguri, epidemia de variolă și reapariția poliomielitei.

Cea mai mare parte a finanțării care va fi anunțată vineri, 225,5 milioane de dolari, va merge către 83 de beneficiari în cadrul unui nou program de formare pentru lucrătorii comunitari din domeniul sănătății, care sunt specializați în eforturile locale de a ajuta oamenii să găsească îngrijiri și de a facilita comunicarea între pacienți și furnizori. Programul multianual va sprijini formarea și ucenicia pentru aproximativ 13.000 de noi lucrători.

"Treizeci de milioane de persoane din America primesc asistență medicală prin intermediul centrelor de sănătate comunitare, care tratează oamenii indiferent de capacitatea lor de plată", a declarat Carole Johnson, administratorul Administrației pentru Resurse și Servicii de Sănătate a Departamentului de Sănătate și Servicii Umane al SUA, care facilitează acordarea subvențiilor. "De nenumărate ori, am văzut că lucrătorii comunitari din domeniul sănătății fac diferența atunci când vine vorba de a ajunge în comunități și de a-i face pe oameni să se implice în îngrijire și apoi de a-i ajuta să rămână conectați la îngrijire."

Acești lucrători din domeniul sănătății sunt capabili să construiască încredere pentru a servi ca mesageri în comunitățile lor, a declarat ea pentru CNN.

"Când duci o viață foarte complicată și trebuie să iei trei autobuze pentru a ajunge la o programare la medic și trebuie să îți iei liber de la serviciu, poate fi foarte, foarte greu să faci ceea ce este o rutină pentru mulți alți oameni", a spus ea. "Și astfel, lucrătorii comunitari din domeniul sănătății pot fi acea punte esențială care poate ajuta să se asigure că oamenii rămân conectați la furnizorul lor de servicii medicale", fie că este vorba de gestionarea bolilor cronice, de sănătatea mintală și de tulburările legate de consumul de substanțe sau de îngrijirea maternității.

Treizeci dintre cei 83 de beneficiari vor primi cele mai mari subvenții, de 3 milioane de dolari fiecare. Unul dintre aceștia este El Sol Neighborhood Education Center din California, unde directorul de proiect, Alexander Fajardo, spune că banii vor fi folosiți pentru formarea de bază și avansată a peste 250 de lucrători comunitari în domeniul sănătății.

"În calitate de organizație comunitară, am avut de ani de zile provocări pentru a putea ajunge cu adevărat la această finanțare federală", a declarat el pentru CNN. "Entitățile mari, cum ar fi universitățile sau acești jucători mari, este greu pentru noi să concurăm cu ei".

Un reportaj al CNN de la începutul acestui an a descris modul în care unele organizații comunitare de sănătate - în special grupuri mai mici, de bază - s-au luptat să navigheze prin birocrație și să acceseze fonduri, chiar dacă au oferit asistență critică pentru răspunsul Covid-19 al SUA.

Lucrătorii comunitari din domeniul sănătății, cunoscuți și sub numele de promotores, "sunt oameni din comunitate. Ei vorbesc aceeași limbă; se confruntă cu aceleași provocări", a spus Fajardo. "Aceste calități îi fac să fie mai eficienți atunci când își desfășoară activitatea în comunitate. Pentru că atunci când vorbesc despre Covid-19 sau despre diabet sau despre orice situație, ei se identifică cu aceasta. Ei au aceeași experiență. 'El este vecinul meu. Îi cunosc'. "

Oricine dorește să transforme o comunitate "ar trebui să se uite la aceste modele de lucrători comunitari în domeniul sănătății și de promotori", a spus Fajardo. "Este un sistem foarte important".

Finanțarea pentru formarea în domeniul sănătății publice

Restul noilor subvenții, 40,7 milioane de dolari, vor merge către 29 de școli din întreaga țară prin intermediul Programului de burse pentru sănătate publică, încurajând formarea și angajarea în domeniul sănătății publice.

Sute de oficiali din domeniul sănătății publice au părăsit domeniul doar de la începutul pandemiei Covid-19, parțial din cauza uzurii, dar și din cauza criticilor și a altor presiuni.

"Nu există nicio îndoială că, de ani de zile, există o subfinanțare semnificativă la nivel statal și local în ceea ce privește forța de muncă în domeniul sănătății publice", a declarat Johnson. Activitatea pe care o desfășoară agenția sa, împreună cu eforturile de finanțare ale Centrelor pentru controlul și prevenirea bolilor din SUA, vizează schimbarea acestei situații.

"Acesta este un moment în care tinerii sunt cu adevărat interesați și implicați în domeniul sănătății publice, iar faptul de a le oferi experiențe prin care pot începe o carieră și de a ne oferi o oportunitate de a ajuta apoi la valorificarea acestora și de a-i plasa pe o scară profesională în domeniul sănătății publice este doar o mare victorie pentru noi toți."

Primiți buletinul informativ săptămânal al CNN Health

Înscrieți-vă aici pentru a primi The Results Are In with Dr. Sanjay Gupta în fiecare marți de la echipa CNN Health.

Sperling a declarat pentru CNN că noile granturi singure "s-ar putea să nu fie o soluție pe termen lung" pentru subfinanțarea în aceste domenii cruciale pentru sănătate, "dar cred că vor oferi entuziasmul și rezultatele care vor încuraja mai multe investiții pe termen lung".

Scopul administrației este de a "folosi aceste tipuri de fonduri pentru a construi cariere, pentru a le oferi oamenilor o șansă atât de a-și servi țara în timpul acestei pandemii, dar și de a-și construi o carieră în domeniul sănătății publice și de a fi lucrători profesioniști în domeniul sănătății comunitare care ar putea face o mare diferență", a spus el.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com