'Îmi pare rău pentru supărarea pe care am provocat-o': Romelu Lukaku își cere scuze pentru interviul incendiar

În interviul, care a fost înregistrat în decembrie, dar a fost publicat săptămâna trecută, Lukaku a declarat că nu este "mulțumit" de situația sa actuală la clubul londonez și că este frustrat de sistemul pe care antrenorul Thomas Tuchel a decis să îl folosească.

Atacantul belgian a mai spus că și-ar dori într-o zi să se întoarcă la Inter Milano, provocând o furie generalizată în rândul fanilor lui Chelsea.

Lukaku a insistat că nu aceasta a fost intenția sa, dar spune că înțelege "în totalitate" frustrările fanilor.

"Îmi pare rău pentru supărarea pe care am provocat-o", a declarat el la Chelsea TV. "Voi știți ce legătură am cu clubul și vă înțeleg total că sunteți supărați.

"Ar fi trebuit să fiu mult mai clar în mesajul meu. Interviul a fost pentru a spune la revedere fanilor lui Inter și nu a fost vorba despre încercarea de a nu-i respecta pe fanii [lui Chelsea], pe coechipierii mei, clubul și managerul.

"Au făcut multe eforturi pentru a mă aduce aici și am vrut să mă întorc. Am fost într-o misiune de când am plecat, așa că înțeleg în totalitate frustrarea fanilor, dar acum, depinde de mine să mă asigur că îmi arăt angajamentul 100%".

Lukaku a marcat șapte goluri în 18 meciuri de când a revenit la Chelsea, într-o tranzacție record pentru club, în valoare de 97,5 milioane de lire sterline [132 milioane de dolari], dar nu s-a regăsit întotdeauna în echipa de start.

Tuchel l-a eliminat complet pe Lukaku din echipă pentru uriașul meci din Premier League împotriva lui Liverpool după publicarea interviului Sky Italia și a spus în conferința de presă de marți că va fi, de asemenea, amendat.

"Va exista o acțiune disciplinară și el o va accepta", a declarat Tuchel reporterilor. "Nu este un lucru mic, nu este cel mai mare lucru și nu face imposibilă o revenire. În niciun caz.

"Dar s-a întâmplat ceva și va fi amendat - trebuie să accepte acest lucru".

Lukaku va reveni acum în echipă pentru prima manșă a semifinalei Carabao Cup de marți împotriva lui Tottenham, Tuchel spunând că atacantul "simte responsabilitatea de a curăța mizeria".

