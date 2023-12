Iga Swiatek a câștigat al doilea titlu de Grand Slam, în finala de la Roland Garros, în fața lui Coco Gauff

Vedeta poloneză a câștigat pentru a doua oară la Roland Garros, sâmbătă, când a învins-o pe Coco Gauff cu 6-1 6-3 la Paris, extinzându-și seria de invincibilitate la 35 de meciuri.

Aceasta egalează recordul de victorii consecutive al lui Venus Williams din secolul 21, stabilit în 2000, și consolidează statutul lui Swiatek de cea mai bună jucătoare de tenis feminin din acest moment.

"În urmă cu doi ani, câștigarea acestui titlu a fost ceva uimitor, nu m-aș fi așteptat vreodată la așa ceva", a declarat jucătoarea de 21 de ani în timpul interviului de pe teren, după meci.

"Dar de data aceasta simt că am muncit din greu și am făcut totul pentru a ajunge aici, chiar dacă a fost destul de greu și presiunea a fost mare."

CITEȘTE: Rafael Nadal avansează în finala masculină de la Roland Garros, după ce Alexander Zverev s-a retras din cauza unei accidentări

Swiatek a cedat un singur set în drumul spre finală și a fost în mare parte netulburat de Gauff în prima finală de simplu de Grand Slam a americanului.

După ce l-a desprins pe Gauff de două ori la începutul primului set, Swiatek a luat un avans de 4-0 înainte de a încheia setul în doar 32 de minute.

Numărul 1 mondial s-a aflat sub presiune pentru prima dată în meci la începutul setului secund, când Gauff a transformat prima minge de break și și-a păstrat serviciul pentru a conduce cu 2-0.

A fost însă doar un licăr de speranță pentru jucătoarea de 18 ani, deoarece Swiatek a închis rapid ușa, luând următoarele cinci game-uri la rând.

Gauff a reușit să reziste, dar la fel a făcut și Swiatek - câștigând setul, meciul și un nou titlu la Roland Garros.

Ea a câștigat acum șase turnee consecutive, într-o serie de victorii care datează din 16 februarie, când a pierdut în fața Jelenei Ostapenko la Dubai.

"Am simțit presiunea, am simțit un bagaj pe umerii mei, nu mai eram outsiderul", a declarat ea pentru NBC despre intrarea în turneu ca jucătoare de pe primul loc în clasament și cu o serie de victorii.

"Sunt și mai mândră de asta - că am putut să o fac și să reușesc pentru a doua oară".

În ceea ce o privește pe Gauff, ea s-a luptat pentru consistență împotriva lui Swiatek, reușind 23 de greșeli neforțate pe parcursul meciului, dintre care 14 au venit în primul set.

Ea a fost vizibil emoționată la finalul meciului, dar în timp va putea reflecta asupra unui turneu de succes, în timpul căruia nu a cedat niciun set până în finală.

Iar de luni, Gauff va urca pe locul 13 în clasamentul mondial, cea mai bună poziție din carieră.

"Știu că voi avea din nou această oportunitate și sper ca data viitoare să pot ajunge pe primul loc", a declarat ea pentru NBC.

"Astăzi, am încercat cu adevărat să dau tot ce am mai bun pentru a câștiga. Evident, aș schimba rezultatul, dar deciziile pe care le-am luat am considerat că au fost cele corecte în acel moment și nu pot schimba asta cu adevărat."

Atenția turneului feminin se îndreaptă acum către turneul pe iarbă înaintea turneului de la Wimbledon, care începe pe 27 iunie.

Swiatek, care joacă cel mai bun tenis al său pe zgură, nu a trecut niciodată mai departe de turul al patrulea la Wimbledon în cele două participări ale sale la această competiție, dar acum se pare că are șanse să îmbunătățească acest record în următoarele săptămâni.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com