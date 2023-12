Hideki Matsuyama primește prima descalificare în PGA Tour pentru marcaje ilegale ale crosei

Golferul japonez, câștigător al Mastersului din 2021, a fost eliminat din turneul PGA Tour de la Muirfield Village Golf din Ohio, pe tee-ul 10, după ce s-a constatat că o substanță albă, asemănătoare cu vopseaua, aplicată pe fața lemnului său de 3 a încălcat regulile de echipament.

Este pentru prima dată când Matsuyama, aflat pe locul 12 în lume, a fost descalificat de la un eveniment din PGA Tour, venind la turneul la care a obținut prima dintre cele opt victorii ale sale în PGA Tour, în 2014.

Arbitrul șef și directorul turneului senior al PGA Tour, Steve Rintoul, a declarat că oficialii au fost informați despre o potențială crosă "neconformă" după startul inițial al lui Matsuyama și că au vorbit cu jucătorul de 30 de ani pentru a confirma că acesta a folosit-o.

"A fost foarte sincer și direct în legătură cu acest lucru", a declarat Rintoul, care a vorbit personal cu Matsuyama pe al cincilea fairway, potrivit site-ului PGA Tour.

Marcajele au fost aplicate de către unul dintre membrii echipei jucătorului japonez de golf pentru a ajuta la aliniere, a spus Rintoul. Deși nu este o încălcare a regulilor adăugarea unor mici semne cu sharpie pentru a ajuta la aliniere, aceasta se întâmplă atunci când se consideră că "afectează în mod nejustificat performanța unei mingi", a explicat arbitrul.

"Ceea ce s-a făcut acolo cu acea substanță, care este foarte asemănătoare cu o substanță white-out pe care am folosi-o acasă, a fost o codificare nu doar în caneluri, ci a fost foarte groasă de-a lungul feței", a declarat Rintoul pentru NBC Sports.

"Acum, el a aplicat o substanță pe față, ceea ce face ca crosa să fie neconformă ... un jucător este descalificat dacă folosește o crosă neconformă".

După ce a făcut 3 peste 39 la primele nouă găuri, Matsuyama a fost informat de descalificarea sa la tee-ul 10.

"Nu voi spune că se aștepta la asta, dar nu a fost o surpriză atât de mare pe cât ar fi fost dacă nu ar fi fost cunoscută", a spus Rintoul.

Matsuyama urmărea a doua sa victorie în circuitul PGA din 2022, după ce a triumfat în ianuarie la Sony Open din Hawaii.

DeChambeau a revenit în acțiune

Șase jucători de golf se află la egalitate în fruntea clasamentului cu 5 sub 67 după acțiunea de joi, cel mai mare număr de jucători după o rundă de deschidere la Memorial Tournament.

Trioul american Luke List, Davis Riley și Cameron Young se află la egalitate cu canadianul Mackenzie Hughes, australianul Cameron Smith, numărul 3 mondial, și sud-coreeanul Lee Kyoung-Hoon.

Bryson DeChambeau a făcut un 4 peste 76 la prima sa rundă de golf de la Mastersul din aprilie, după ce a avut nevoie de o operație la încheietura mâinii în urma acestui turneu major.

Jucătorul în vârstă de 28 de ani s-a accidentat la mână când a alunecat pe o podea de marmură în timp ce juca tenis de masă la Saudi International în februarie, operația făcându-l să rateze Campionatul PGA din mai.

Campion la US Open în 2020 și câștigător de opt ori la PGA Tour, DeChambeau a fost fericit să se întoarcă pe teren, în ciuda unei autoevaluări dure.

"Am reușit să mă bucur din nou de golf, chiar dacă am jucat groaznic", a declarat el reporterilor. "Știu că am o mulțime de lucruri la care trebuie să lucrez. Doar faptul că am fost capabil să ies pe teren, să încep să mă bucur de ceea ce mi-a oferit acest joc.

"Din punct de vedere al golfului, am urât fiecare minut. Dar din punct de vedere emoțional, a fost plăcut să mă întorc în sfârșit într-un mediu competitiv".

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com