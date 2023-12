Graeme McDowell spune că a primit amenințări cu moartea în care i se spune "du-te să mori" după ce s-a alăturat turneului LIV Golf

Jucătorii de golf au fost aspru criticați pentru că s-au alăturat turneului separatist, care este susținut de Fondul de Investiții Publice al Arabiei Saudite (PIF) - un fond suveran de investiții prezidat de Mohammed bin Salman, prințul moștenitor al Arabiei Saudite - pentru natura "acaparatoare de bani" a exodului de la turneele tradiționale de golf și pentru că acceptă bani de la o țară cu un bilanț sumbru în materie de drepturile omului.

Bin Salman a fost numit într-un raport al serviciilor de informații americane ca fiind responsabil pentru aprobarea operațiunii care a dus la uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi în 2018, deși a negat implicarea. Grupurile pentru drepturile omului au criticat, de asemenea, țara pentru efectuarea de execuții în masă și pentru tratamentul aplicat homosexualilor.

Înainte de evenimentul inaugural al seriei LIV Golf din iunie, când a fost întrebat despre acceptarea de bani de la regimul Arabiei Saudite, McDowell a declarat că turneul a fost "incredibil de polarizant".

"Cred că suntem cu toții de acord aici sus, luați situația Khashoggi; suntem cu toții de acord că este condamnabilă. Nimeni nu va contesta acest fapt", a declarat el într-o conferință de presă.

"Dar noi suntem jucători de golf. Vorbind personal, chiar simt că golful este o forță a binelui în lume. Încerc doar să fiu un mare model pentru copii. Știu ce m-a învățat jocul de golf. Îmi place să folosesc jocul de golf ca pe ceva care să ajute la creșterea în întreaga lume. Cam asta am făcut în ultimii 20 de ani, să fim modele pentru copii și să încercăm să folosim acest joc, așa cum am spus, ca pe o forță a binelui.

"Noi nu suntem politicieni. Știu că voi urâți această expresie, dar chiar nu suntem, din păcate. Suntem jucători profesioniști de golf. Dacă Arabia Saudită a vrut să folosească jocul de golf ca o modalitate de a ajunge acolo unde își doresc să fie și au resursele necesare pentru a accelera această experiență, cred că suntem mândri să îi ajutăm în această călătorie folosind jocul de golf și abilitățile pe care le avem pentru a ajuta la creșterea sportului și a-i duce acolo unde își doresc să fie."

De la acel prim eveniment de la Londra, pe măsură ce tot mai mulți jucători aleg să se înscrie pentru o plată mai mare, controlul nu a făcut decât să crească.

Înainte de cel de-al doilea eveniment - și primul pe teritoriul SUA - în afara Portland, Oregon, săptămâna trecută, jucătorii și organizatorii s-au confruntat cu proteste din partea supraviețuitorilor de la 11 septembrie și a familiilor victimelor, care au criticat jucătorii de golf pentru că au colaborat cu Arabia Saudită, despre care spun că a fost complice la atacurile teroriste din 2001.

Iar pentru McDowell, câștigătorul US Open 2010, această atenție și criticile au devenit o adevărată povară.

Vorbind pentru BBC înainte de JP McManus Pro-Am de la Adare Manor din Irlanda, McDowell a spus că acum nu se mai "trezește și nu se mai simte mândru de mine în fiecare zi".

"Nu pot să deschid contul meu de Instagram sau Twitter fără ca cineva să-mi spună să mor", a spus luni jucătorul de 42 de ani. "Îmi doresc doar să nu fi spus nimic. Mi-aș fi dorit să stau acolo și să dau din cap și să spun: "No comment", dar nu sunt așa cum sunt eu.

"Este foarte greu pentru că mi se pun întrebări la care nu există răspunsuri corecte. Integritatea mea morală este atacată tot timpul când tot ce încerc să fac este să joc golf.

"Încerc să iau o decizie de afaceri pentru mine și pentru familia mea. Mi-am plătit datoriile în acest joc în ultimii 20 de ani, am încercat să mă comport așa cum trebuie.

"Legăturile firave cu ceea ce a făcut regimul saudit... lucrurile oribile pe care le-a făcut - (cei care au criticat LIV Golf) încearcă să facă o legătură cu golful și cu jocul de golf profesionist.

"Am jucat golf peste tot în lume, în țări ale căror dosare privind drepturile omului ar putea fi, probabil, la fel de bine sfâșiate.

"Nu am pus niciodată la îndoială faptul că am fost în China, în Orientul Mijlociu, peste tot în lume și ceea ce fac este să joc golf profesionist. Joc golf pentru bani. Am alergat după acei bani în toată lumea de-a lungul întregii mele cariere. Mă documentez asupra moralității fiecărui dolar pe care l-am câștigat? Nu, nu fac asta."

Condusă de fostul număr 1 mondial Greg Norman, seria LIV, bazată pe echipe, este susținută de PIF și s-a angajat să acorde premii totale de 250 de milioane de dolari. Turneele se desfășoară pe 54 de găuri, mai degrabă decât pe cele 72 de găuri din PGA Tour, și nu există jucători eliminați în timpul turneului.

Sursa: edition.cnn.com