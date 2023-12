Poveste evidențiată

Golf de viteză: Un britanic stabilește un nou record mondial Guinness

Britanicul doboară un vechi record mondial

Jeffs a terminat gaura de 500 de metri în 1:50,6 secunde

Jucătorii de golf viteză completează 18 găuri în aproximativ 90 de minute

Britanicul este noul deținător al recordului mondial pentru "cea mai rapidă gaură de golf", după ce a terminat o gaură par cinci de 500 de metri în doar un minut și 50,6 secunde.

Recordul de sufocare a plămânilor al profesorului de educație fizică în vârstă de 31 de ani a fost stabilit la Tiverton Golf Club din Marea Britanie în august anul trecut și a fost ratificat recent de Guinness World Records.

Timpul său a depășit recordul de un minut și 52 de secunde stabilit de Phil Naylor, un alt britanic, în 2005.

"Probabil că am petrecut patru luni lucrând la sprintul meu", a declarat Jeffs pentru CNN. "Când am încercat prima dată (să bat recordul) am ajuns destul de aproape și am crezut că va fi ușor".

Regula pentru tentativa de record, potrivit Guinness World Records, este că gaura trebuie să aibă o lungime de cel puțin 500 de metri. Ceasul începe în momentul în care mingea este lovită pentru prima dată și se oprește atunci când aceasta cade în gaură. Jucătorul de golf poate merge cu un cărucior, dar trebuie să termine gaura cu tot atâtea crose cu care a început.

Jeffs a ales să sprinteze între lovituri, în loc să meargă călare, dar în ziua încercării de record aproape că a rămas fără puf.

"Am avut la dispoziție doar trei încercări", explică el. "Primele două au eșuat pentru că am ieșit un pic prea tare".

Jucătorul cu nouă handicapuri a avut suficient în rezervor pentru o ultimă încercare, având nevoie de trei lovituri pentru a ajunge pe green înainte de a opri cronometrul cu cea mai simplă lovitură de intrare, după ce primul său putt s-a rostogolit la milimetri de cupă.

Când a aflat vestea, Jeffs a căzut în genunchi de bucurie și epuizare, înainte de a fi invadat de admiratori, inclusiv de soția sa Kelly, care ținea steagul.

Acest nou reper înseamnă că jucătorii de golf britanici dețin acum recordurile mondiale individuale și pe echipe.

În octombrie anul trecut, profesioniștii din circuitul european Ian Poulter, Matt Fitzpatrick, Tyrrell Hatton și Matthew Southgate au înregistrat un timp de 32,70 secunde la Regnum Carya Golf & Spa Resort, Belek Antalya, Turcia.

Menținerea "în formă și sănătoasă

Jeffs este un promotor entuziast al golfului rapid - o versiune rapidă a jocului în care jucătorii completează 18 găuri în aproximativ 80-90 de minute.

Tatăl a doi copii speră că noua sa performanță de doborâre a recordului le va inspira pe fiicele sale și va încuraja mai multe persoane să se apuce de acest sport.

Vizitați CNN.com/golf pentru mai multe știri și reportaje.

"Simt că speed golf poate îmbunătăți jocul de golf al oamenilor și, de asemenea, îi menține în formă și sănătoși", a spus el.

"Vreau să am o moștenire pentru fiicele mele și, de asemenea, vreau ca oamenii să recunoască British SpeedGolf. Sportul este în creștere și se dezvoltă și există o mulțime de jucători de golf în formă care se pot implica."

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com