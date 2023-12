Glen Kamara: Rangers va depune o plângere oficială pentru huiduielile "rasiste" la adresa mijlocașului

Mijlocașul finlandez a susținut că a fost abuzat rasial de fundașul echipei Slavia Praga, Ondřej Kúdela, în luna martie, iar Kúdela a primit o suspendare de 10 meciuri din partea UEFA. Drept urmare, el a ratat participarea la Euro 2020 pentru Republica Cehă.

Când Rangers s-a întors la Praga pentru acest meci, publicul a început să huiduie puternic atunci când jucătorii negrilor, în special Kamara, atingeau mingea.

Stadionul Letna al Spartei trebuia să fie închis pentru fani pentru acest meci după ce UEFA a sancționat clubul atunci când fanii au adresat scandări rasiste lui Aurelien Tchouameni de la Monaco.

Cu toate acestea, UEFA a permis ca peste 10.000 de copii să asiste la meciul de joi, cu unii adulți însoțitori.

Jucătorul de 25 de ani a fost eliminat în minutul 74.

Gerrard a declarat după meci că - deși nu a auzit huiduielile din timpul meciului când Kamara a atins mingea - nu a fost "surprins".

"Dacă acesta este cazul și acesta este adevărul, este evident că este foarte dezamăgitor. Dar nu sunt surprins, pentru că jucăm cu ușile închise, aparent, cu un motiv și nu este prima dată când există probleme în acest loc", a declarat Gerrard pentru BT Sport.

Fostul internațional al lui Liverpool și al Angliei a mai spus că organismele care guvernează fotbalul trebuie să facă mai mult pentru a combate rasismul și discriminarea.

"Puterile care sunt nu fac suficient. În această seară, pedeapsa trebuia să fie o amendă și în spatele ușilor închise, unde nu joci în fața nimănui", a spus el.

"OK, sunt copii la meci și copii, înțeleg asta, dar este aproape de o casă destul de plină, așa că nu sunt pedepsiți jucând un joc în spatele ușilor închise. Nu acesta este motivul pentru care am pierdut meciul, dar părerea mea este că, dacă ai de gând să amendezi pe cineva și să-l pedepsești, mergi cu pedeapsa completă. Stadionul gol și o amendă și mai mult".

Gerrard a confirmat la conferința de presă de vineri că a revăzut imaginile și că Rangers va scrie la UEFA pentru a se plânge.

"Sunt pe deplin conștient acum, după ce am revăzut meciul cu audio. De fapt, sunt surprins că nu am fost conștient de asta în timpul meciului. Am vorbit cu Glen Kamara. Această conversație va rămâne privată. Glen este OK ... Sunt sigur că este dezamăgit la fel ca mine", a explicat el.

"Acum, cred că a venit timpul ca autoritățile și clubul să intervină și să ia acest lucru de la noi, astfel încât să ne putem concentra pe meciul de duminică .... Aceste lucruri își tot ridică capul mult prea des și, din păcate, pedepsele nu sunt suficiente.

"Mi s-a spus că Rangers va aborda problema cu UEFA. Cred că acest lucru s-a întâmplat deja. Roțile sunt deja în mișcare. Cu siguranță voi face presiuni în direcția mea pentru a mă asigura că așa se va întâmpla".

Sparta Praga a răspuns la acuzațiile de rasism printr-o declarație fermă intitulată: "Nu ne mai abuzați copiii!".

"Este absolut incredibil că după un meci trebuie să asistăm la atacul unor copii nevinovați și să ne confruntăm cu acuzații nefondate de rasism. Insultarea copiilor pe internet și în mass-media este inacceptabilă, disperată și ridicolă", a declarat aceasta.

"Asistăm la declarații xenofobe fără precedent împotriva Republicii Cehe, a cetățenilor săi și chiar a copiilor săi pe rețelele de socializare", a continuat acesta. "Descrieți comportamentul copiilor în mod incorect, arogându-vă dreptul de a judeca exprimarea emoțiilor unor copii de șase ani care habar nu au ce este rasismul. Este o impertinență".

CNN a contactat UEFA pentru comentarii.

Ministrul ceh de externe Jakub Kulhanek a scris pe Twitter că va vorbi cu ambasadorul britanic despre această situație.

"Ajunge! Insultele dezgustătoare la adresa copiilor cehi în mass-media și online nu își au locul în fotbal și, cu siguranță, nu își au locul în buna relație dintre [Marea Britanie și Republica Cehă]. Îl voi convoca luni pe ambasadorul britanic pentru a discuta situația".

Aamer Anwar, avocatul lui Kamara, a criticat Sparta Praga, spunând într-o declarație pentru Sky Sports News: "Am sperat, când am auzit de închiderea stadionului Sparta Praga, că atât Glen, cât și alți jucători de culoare nu vor trebui să suporte abuzuri sau rasism și că vor putea continua să joace fotbal.

"Dar în această seară ar trebui să fie o rușine pentru echipa cehă că, în ciuda faptului că fanii lor au fost interziși, tot nu a contat prea mult faptul că stadionul a fost umplut cu 10.000 de elevi.

"O mare parte dintre acești copii au huiduit fiecare atingere a mingii lui Glen, împreună cu orice alt jucător de culoare pentru Rangers. Această seară arată încă o dată că Praga are o problemă serioasă cu rasismul și, ca de obicei, UEFA nu este nicăieri.

"Glen și jucătorii de la Rangers au dat dovadă de o clasă totală, dar niciun jucător nu ar trebui să se confrunte cu așa ceva la locul de muncă și pe scena europeană."

Aleks Klosok a contribuit la acest reportaj.

