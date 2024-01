Georgia Oboh: Prima jucătoare din Nigeria din Turneul European al Doamnelor

"Să văd pe cineva care semăna cu mine jucând la un nivel atât de înalt și care o face și acum a fost o adevărată sursă de inspirație", a declarat ea pentru CNN Sport.

"În ceea ce o privește pe Naomi Osaka, ea face parte din noua generație de vedete de tenis și de sportivi de nivel înalt. Mă conectez cu adevărat cu ea în sensul că încercăm să ne desăvârșim în toate sporturile".

La fel ca Williams și Osaka, Oboh a fost o adolescentă prodigioasă.

Câștigându-și locul în Ladies European Tour (LET) la doar 17 ani, Oboh a devenit prima nigeriană care s-a calificat în circuit.

Acum, ea vrea să se califice la o ediție a Jocurilor Olimpice și să devină cea mai bună jucătoare de golf din lume.

"Să fiu numărul 1 în lume este un obiectiv pe termen lung", a declarat ea. "Cred că pe termen scurt, într-adevăr, aș vrea să joc potențial unul sau două turnee majore chiar și în acest an, să-mi îmbunătățesc clasamentul și, în cele din urmă, să joc în circuitul LPGA".

Drumul spre vârf

Georgia s-a născut în orașul Manchester, din nordul Angliei, iar părinții ei au jucat un rol esențial în faptul că s-a apucat de golf la o vârstă fragedă.

Tatăl ei a fost inițiat în acest joc de bunica sa. Apoi, acesta și-a făcut soția să joace golf și nu a trecut mult timp până când Georgia, în vârstă de șase ani, a început să mânuiască prima ei crosă de golf.

S-a mutat de la un loc la altul, jucând la diferite cluburi de golf și acumulând noi abilități și experiențe, ceea ce, în opinia ei, i-a fost de folos în drumul ei spre a deveni profesionistă.

"Am ajuns să concurez cu fete și băieți", își amintește tânăra de 20 de ani.

"Și, în cele din urmă, am început să joc la US Kids European Championship și apoi la US Kids World Championship, pe care l-am câștigat la vârsta de 14 ani, iar apoi am jucat cea mai mare parte a golfului meu de junior, ca să fiu sinceră, în America.

"Așa că mi-am petrecut multe dintre verile și iernile mele în străinătate. Și îmi place să cred că am avut o gamă largă de experiențe de joc golf în diferite țări și pe diferite condiții meteo."

Ultima apariție a lui Oboh ca jucător de golf amator a avut loc la vârsta de 17 ani, când a călătorit la Buenos Aires, în Argentina, pentru Jocurile Olimpice de Tineret din 2018, terminând la egalitate pe locul 22.

După o carieră de succes la juniori, în care a câștigat numeroase trofee, Oboh a intrat în școala de calificare pentru LET. După ce a reușit să treacă de precalificări, a avut parte de o așteptare nervoasă în ultima zi a evenimentului propriu-zis pentru a-și câștiga cardul de profesionistă.

"La ultima gaură, am avut o lovitură la par care m-ar fi pus pe muchie de cuțit", își amintește ea.

"Am reușit acea ultimă lovitură, iar apoi a fost un fel de joc de așteptare pentru a vedea dacă voi reuși sau nu să trec în finală. Așa că a fost vorba de ultimele lovituri ale unora dintre ceilalți jucători, dar, la sfârșitul zilei, am reușit să trec de cut și să-mi iau cardul în cele din urmă."

Oboh a devenit profesionist în noiembrie 2018 și acum speră să participe la unul sau două turnee majore în acest an, precum și "să îmi îmbunătățesc statutul și să îmi construiesc bazele".

Creșterea jocului

LET se descrie pe sine ca fiind un "membru divers și multicultural, format din 316 jucători de golf profesioniști reprezentând 36 de țări", dar au existat apeluri din partea unor jucători din circuit, precum Inci Mehmet, pentru mai multe programe de creștere a diversității în golf.

"Principala mea preocupare a fost să joc cât mai bine", a declarat Oboh, în timp ce reflecta asupra problemei diversității în golf. "Am fost în țări din toată lumea. Dar nu încerc să las lucruri precum culoarea pielii sau sexul meu să mă împiedice să ajung acolo unde trebuie sau vreau să ajung."

În timp ce golful face parte din cultura multor colțuri ale lumii, în Africa - în afara Africii de Sud - este încă un sport nou pentru continent.

Africa de Sud a produs talente de succes, cum ar fi câștigătorii de turnee majore Ernie Els, Gary Player, Retief Goosen, Charl Schwartzel și Louis Oostuizen la masculin și Sally Little la feminin.

Însă, din cauza lipsei de "investiții și dezvoltare" la nivelul juniorilor de golf, alte țări africane nu au reușit să producă jucători de golf de același calibru.

Oboh a putut alege să reprezinte Marea Britanie, dar a ales Nigeria, datorită legăturii cu moștenirea ei. Ea spune că terenul ei de acasă este Ikoyi Club 1938 din Lagos, capitala comercială a Nigeriei, și că a câștigat mai multe premii în această țară. Ea a câștigat chiar și primul său turneu profesionist la debutul său la profesioniști, la Cote D'Ivoire Open.

Fiind prima nigeriană care a jucat pe LET, Oboh este conștientă că reușita ei de a ajunge în circuit este "o realizare".

Dar ea speră că poate fi un exemplu pentru alții, mai degrabă decât un foc de paie pentru golful nigerian.

"Nu vreau să fiu ultima nigeriană. Avem câteva fete în aripi, care se pregătesc probabil în cinci până la șapte ani", a spus ea.

"Așa că, sperăm că până atunci, va fi o altă poveste. Dar doar faptul că am reușit să devin membru al Turneului este în sine o realizare. Și nu mă privesc ca fiind prima care a făcut asta, prima care a făcut asta. Da, o voi pune pe lista de realizări, dar mi-am stabilit obiectivele pentru generația următoare."

