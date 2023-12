Poveste evidențiată

Garbine Muguruza o surclasează pe Venus Williams și câștigă primul titlu la Wimbledon

Muguruza este prima spaniolă care câștigă titlul de la Conchita Martinez în 1994

Martinez a antrenat-o pe Muguruza la Wimbledon

Williams a irosit două mingi de set în primul set

Apoi, în timp ce Muguruza servea pentru a rămâne în primul set la 5-4, a venit un raliu de 19 lovituri care a schimbat totul.

Williams a pierdut-o când a aruncat un forehand în fileu și nu a mai fost niciodată aceeași jucătoare.

După aceea a fost numai Muguruza, care a luat nouă game-uri consecutive pentru a câștiga prima sa coroană la Wimbledon, 7-5 6-0, și a devenit prima jucătoare din istorie care le învinge pe ambele surori Williams în finale de Grand Slam.

Ceea ce părea a fi o finală clasică de Wimbledon după primul set s-a transformat într-un anti-climax când Muguruza l-a câștigat pe al doilea, și campionatul, cu 6-0 în 26 de minute, la o provocare în fața unei mulțimi uimite de pe Centre Court.

"A fost cel mai greu meci al meu astăzi", a declarat Muguruza, în timp ce fostul rege spaniol Juan Carlos privea din loja regală. "Am crescut uitându-mă la ea cum joacă".

Un rollercoaster emoțional

Prăbușirea uluitoare a lui Williams în setul al doilea a încununat câteva săptămâni emoționante pentru fosta americană de pe primul loc în clasament, care a fost implicată luna trecută într-un accident de mașină acasă, în Florida, în care un bărbat a murit în cele din urmă.

Pe 8 iulie, poliția din Florida a declarat că o înregistrare video apărută recent a arătat că Williams "a acționat legal" când și-a condus mașina pe o trecere de pietoni înainte de coliziunea fatală cu o altă mașină pe 9 iunie, a relatat atunci agenția de știri Reuters.

"Încerc să fac aceleași lucruri pe care le faceți și voi, dar cred că vor exista alte oportunități", a declarat Venus la ceremonia de decernare a trofeului, întrebată dacă îi este dor de sora ei și câștigătoarea de anul trecut, Serena Williams, care se află acasă și așteaptă nașterea primului ei copil.

CITEȘTE: Roger Federer a ajuns în a unsprezecea finală la Wimbledon

CITEȘTE: Faceți cunoștință cu super-fanii care se închină la altarul lui Federer

Franțuzoaice cu inima frântă

Triumful lui Muguruza vine la doi ani după ce a pierdut în fața Serenei în prima sa finală de Grand Slam la All England Club.

În urmă cu șase săptămâni, Muguruza s-a prăbușit în lacrimi de la Roland Garros, pierzând coroana de la Roland Garros în fața unei mulțimi ostile care o încuraja pe adversara ei și nu mulți ar fi pariat pe câștigarea titlului pe iarba de la Wimbledon.

Pentru antrenoarea ei temporară, Conchita Martinez, trebuie să fi fost un caz de deja-vu. În 1994, Martinez i-a stricat petrecerea Martinei Navratilova, care încerca să câștige al zecelea titlu la Wimbledon la vârsta de 37 de ani.

"Mi-a spus doar să ies pe teren și să uit de toate astea", a declarat Muguruza într-o conferință de presă. "Încearcă să te gândești că este un alt meci".

În lipsa antrenorului de deplasare al lui Muguruza, Sam Sumyk, absent de la Wimbledon, căpitanul spaniol de Fed Cup, Martinez, a îndrumat-o pe Muguruza la All England Club.

Se părea că Martinez a avut o influență liniștitoare asupra spanioloaicei de pe locul 14, una dintre cele mai tari jucătoare din joc, capabilă să învingă pe oricine atunci când este în plină desfășurare, dar care a avut probleme cu presiunea de când a câștigat primul ei turneu major la Roland Garros anul trecut.

CITEȘTE: De ce Rufus Șoimul face legea pe terenul central

CITEȘTE: De la a fi paralizată de rușine la a o antrena pe Serena

Când Muguruza a fost detronată în turul al patrulea la Roland Garros, într-un meci furtunos împotriva franțuzoaicei Kristina Mladenovic, nu mulți experți s-ar fi așteptat ca ea să își revină atât de repede.

Dar încrederea ei a crescut cu fiecare rundă câștigată și, după ce a învins-o pe Angelique Kerber, principala favorită a turneului feminin, în turul al patrulea, într-o întâlnire palpitantă, Muguruza a început să creadă.

Oportunități ratate

Williams începuse finala cu un as și a ținut cu ușurință cu un forehand fulminant pe linie, în timp ce sunetul loviturilor sale reverbera sub acoperișul de pe terenul central într-o zi ploioasă din sud-vestul Londrei.

Jucând în prima sa finală de la victoria de la Roland Garros de anul trecut, Muguruza a început nervos, producând o dublă greșeală în primul său game de serviciu.

Cu ambele femei jucând tenis de la prima lovitură, Williams a stat puțin mai aproape de linia de fund, lovind lovituri câștigătoare în timp ce a ținut la dragoste pentru un avantaj de 3-2 și apoi și-a stabilit prima minge de break cu o pasă de forehand în plin joc în game-ul următor.

Dar nu a reușit să o transforme, aruncând un forehand în fileu, iar Muguruza a sfârșit prin a se menține.

În game-ul următor, Williams a rezistat în ciuda faptului că a servit trei duble greșeli, salvând o minge de break cu un al doilea serviciu de 106 mile pe oră.

Servind pentru a rămâne în set la 5-4, Muguruza i-a oferit lui Williams două mingi de set cu câteva erori de forehand.

Vizând fără încetare forehandul adversarei sale, Williams nu a reușit să fructifice prima minge de set, deoarece a trimis un forehand în fileu după cel mai lung raliu al meciului, de 19 lovituri.

După ce Muguruza a salvat a doua minge de set cu un serviciu uriaș, a ținut cu o eroare și, dintr-o dată, Williams a început să pară vulnerabilă.

"Cu siguranță mi-ar fi plăcut să fi convertit unele dintre acele puncte", a declarat Williams, care a făcut 25 de greșeli neforțate, într-o conferință de presă. "Dar ea a concurat foarte bine. Așa că meritul ei. Ea doar a săpat acolo și a reușit să joace mai bine".

Pierzându-se complet pe forehand, Williams, care a fost diagnosticată cu sindromul Sjogren, care îi consumă energia, în 2011, a fost ruptă la a doua minge de break cu un forehand rătăcitor care a zburat peste linia de fund.

Servind pentru set la 6-5, Muguruza a stabilit două mingi de set cu un lob defensiv de rever care a părut să iasă. Williams l-a urmărit, dar apoi l-a lăsat să plece și l-a văzut aterizând pe linia de fund.

"Vamos!", a strigat Martinez din loja jucătorilor.

Muguruza a ratat prima minge de set, când Williams a executat un forehand pe care nu a reușit să-l controleze, dar a luat primul set când americanca a comis a 15-a greșeală neforțată a meciului.

"Când am avut acele mingi de set împotriva mea, mi-am zis: "Hei, e normal, joc cu Venus aici", a spus Muguruza. "Așa că am continuat să lupt. Și am știut că, dacă voi juca așa cum am jucat în cele două săptămâni, voi avea în cele din urmă o oportunitate. Așa că am fost calmă. Dacă pierd primul set, mai am încă două. Să nu facem o dramă".

"Nu este ideal"

Momentul acum complet cu spaniola, ea a urcat la un dublu break în setul al doilea, în timp ce Williams s-a chinuit să își găsească raza de acțiune și s-a scufundat în iarbă, ținându-și capul în mâini după ce a trecut linia de sosire la o provocare.

"Nu este un scor ideal", a spus Williams despre faptul că a pierdut primul set la dragoste la Wimbledon în 20 de apariții.

"Foarte mulțumită, pentru că nu am știut niciodată cum va decurge, deoarece am fost foarte nervoasă", a spus Muguruza. "Am vrut să iasă cum vreau eu. Am făcut tot ce am putut pentru a fi pregătită. Odată ce intri pe teren, vezi mulțimea, vezi finala, vezi că sunt aici și joc o altă finală la Wimbledon. Așa că sunt foarte mulțumită de felul în care am gestionat situația."

Williams crede că

În ceea ce o privește pe Williams, de asemenea finalistă pierdută în fața surorii sale în Australia, în ianuarie, ea va pleca de la Wimbledon știind că este din nou în competiție atunci când vine vorba de a juca pentru cele mai mari titluri din acest sport.

US Open începe la sfârșitul lunii august și nu există niciun motiv să credem că nu va concura din nou pentru trofeu.

Vizitați pagina noastră de tenis pentru mai multe știri și articole

"Sunt într-o formă bună", a spus ea. "Am fost de multe ori anul acesta în poziția de a mă lupta pentru titluri mari. Acesta este genul de poziție în care vreau să continui să mă pun. Este vorba doar de a trece linia de sosire. Cred că pot face asta".

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com