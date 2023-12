Franța începe o anchetă privind terorismul în cazul exploziei din Arabia Saudită înainte de Raliul Dakar

Explozia a lovit un vehicul de asistență aparținând echipei franceze Sodicars la scurt timp după ce aceasta a părăsit hotelul din Jeddah pentru a se îndrepta spre traseul cursei, rănindu-l pe șoferul Philippe Boutron, a relatat Reuters, citând relatările echipei și ale organizatorilor cursei.

Un purtător de cuvânt al Parchetului național antiterorist din Franța a confirmat pentru CNN că a deschis o anchetă privind o tentativă de asasinat "legată de o întreprindere teroristă".

Ministerul francez al Afacerilor Externe a declarat că șoferul francez al mașinii a fost "grav rănit", în timp ce cei cinci pasageri, de asemenea francezi, au fost "nevătămați".

Sodicars a precizat că șoferul a fost repatriat luni la Spitalul Militar Percy din Clamart.

"El a fost imediat preluat de echipele medicale și se află în mâinile experților, însoțit de familia sa. Picioarele sale au fost zdrobite de explozie și a fost plasat în comă artificială pentru a-i ușura suferința", a precizat Sodicars într-un comunicat publicat marți.

Benoit Boutron, jurnalist sportiv și fiu al șoferului rănit, a declarat pentru postul de radio francez RMC că tatăl său a ieșit din comă.

"Este destul de grav ce s-a întâmplat, este teribil de rănit. Informația pe care pot să v-o dau este că a ieșit din comă, deci este deja un prim pas, iar cu acest tip de accident trebuie să iei lucrurile pas cu pas.

"Într-adevăr, este grav rănit la ambele picioare și vom ști mai multe peste aproximativ zece zile. Poftim, trebuie să rămânem prudenți în acest moment".

Între timp, Ministerul francez al Afacerilor Externe a emis un comunicat în care avertizează că "amenințarea teroristă persistă în Arabia Saudită. Se recomandă vigilență maximă în viața de zi cu zi, în special în timpul călătoriilor.

"O anchetă a autorităților saudite este în curs de desfășurare pentru a determina cauza exploziei. Ipoteza unui act criminal nu este exclusă", a precizat ministerul într-un comunicat la 1 ianuarie.

CNN a contactat Ministerul Media din Arabia Saudită pentru a face un comentariu.

"Sperăm că ancheta își urmează cursul, că avansează bine și că vor găsi persoanele în cauză", a declarat Marie-France Estenave, purtătorul de cuvânt al Sodicars, pentru CNN.

"Ceea ce ne dorim este adevărul. De ce? Este împotriva mitingului? Este împotriva Franței? Nu știm toate astea. Asta ne preocupă.

"Ne ținem pumnii pentru ca ancheta să fie făcută serios și în profunzime", a spus ea, adăugând că speră ca ancheta să clarifice dacă incidentul a fost un atac terorist.

Raliul Dakar s-a desfășurat în Europa și Africa între 1979 și 2007, dar a fost mutat în America de Sud și apoi în Orientul Mijlociu în 2020, după ce evenimentul din 2008 a fost anulat din cauza unor probleme de securitate.

În mod tradițional, în Raliul Dakar există cinci categorii majore de vehicule: mașini, motociclete, camioane, UTV-uri și quad-uri.

"Ceva nu a fost în regulă"

Mayeul Barbet, un coleg al lui Boutron care se afla în mașină în momentul incidentului, a declarat pentru postul de radio francez RMC că echipa a plecat de la hotel în mod normal pentru a pregăti mașina.

"Am condus 500 de metri și apoi 'bum' o explozie. Uite așa, nu știm ce se întâmplă, o mare explozie".

"După explozie, am fost lipit de plafonul mașinii, așa că nu este normal... într-un accident de mașină, suntem aruncați în față, dar aici am fost aruncat de fapt în tavan. Așa că am știut în mintea mea că ceva nu era în regulă", a spus el."Era o atmosferă destul de confuză în mașină, cu airbagurile care se desfășurau... așa că am ieșit rapid din mașină. Dar înainte de a ieși, Philippe mi-a spus ceva, mi-a spus: "Mayeul, trebuie să mă scoți afară". Deci, acolo, am înțeles că este rănit".

Barbet, care l-a ajutat pe Boutron să iasă din mașină, a declarat: "Nu am avut timp să vorbesc cu el: "Am văzut că picioarele lui erau foarte rănite, inițial am decis să-l las în mașină pentru a nu-l mișca.

"I-am făcut un prim garou, ca să nu sângereze foarte mult și, de fapt, mașina a început să ia foc. Așa că atunci am decis să îl scoatem, să îl punem în siguranță și să avem grijă de el."

Barbet a spus că, atunci când pasagerii mașinii au ieșit din mașină, au presupus că au fost implicați într-un accident și au căutat un alt vehicul, dar și-au dat seama că "nu este nimic în jurul nostru. Suntem singuri în mijlocul acestui drum".

Sursa: edition.cnn.com