Fotbalistul australian homosexual Josh Cavallo spune că Cupa Mondială nu ar trebui să meargă în Qatar, unde homosexualitatea este ilegală

De când a luat această decizie care i-a schimbat viața, în octombrie 2021, Cavallo a devenit unul dintre cele mai cunoscute nume și fețe din fotbalul mondial, devenind totodată un fel de icoană.

Starul de la Adelaide United a fost numit recent "Omul Anului" în cadrul unei ceremonii de decernare a premiilor găzduite de Attitude Magazine, cea mai mare publicație de reviste LGBTQ din Europa. A fost punctul culminant al unui an fulminant care a început cu ceea ce el descrie ca fiind începutul unui nou capitol din viața sa.

"A fost enorm pentru mine", a declarat Cavallo pentru CNN Sport. "A ieși la iveală, a fost foarte mult pentru familia mea, pentru prietenii mei și a fost un pas uriaș înainte.

"Pur și simplu nu știam la ce să mă aștept... și am luat-o cât de bine am putut și am fugit cu ea, iar acesta este cine sunt.

"Nu am vrut să mă mai ascund și am vrut să arăt tuturor cine este Josh Cavallo, persoana care este Josh Cavallo. Să vadă că influențez și ajut oamenii în viața lor de zi cu zi.

"Merg pe străzile din Londra și sunt oprit. Am fost doar de două ori în Londra și mă întrebam: "Uau, vin tocmai din Australia și ceea ce am făcut a fost prin intermediul rețelelor de socializare", iar să văd impactul pe care l-a avut de la oameni de pe cealaltă parte a globului este absolut fenomenal."

Un an mai târziu, Cavallo rămâne singurul fotbalist masculin de primă ligă din lume care este homosexual deschis - el joacă la Adelaide United, în liga A din Australia -, dar decizia sa l-a inspirat pe Jake Daniels, un atacant al clubului englez de ligă secundă Blackpool, să iasă în evidență în luna mai a acestui an.

Cavallo recunoaște că nu a știut care va fi reacția la anunțul său și, chiar dacă au existat comentarii negative, pentru fiecare mesaj plin de ură pe care spune că îl primește, există 100 de mesaje de susținere.

Deși a experimentat îngrijorări înainte de a ieși public, el spune că sentimentul copleșitor a fost acela de a fi "mulțumit emoțional" că nu se va mai "ascunde și nu va mai trăi în acea frică".

"A fost doar incertitudinea, văzând că nu a existat niciun fotbalist gay activ care să fi ieșit în evidență înainte și nu a existat niciun plan cu asta", își amintește el.

"Nu știam la ce să mă aștept, nu știam cum vor reacționa oamenii, era multă incertitudine și asta este ceva cu care m-am luptat în copilărie și de ce mi-a luat atât de mult timp să devin persoana care sunt.

"Am vrut să fiu acea persoană la care, știi, oamenii se uită acum și spun: 'O, Doamne, e atât de mișto'. Vreau să fac și eu asta. Vreau să fac ceea ce face Josh'," și vreau ca acest lucru să fie inclusiv și destul de influent.

"Este grozav să văd că oamenii de acum din industria fotbalului, arbitrii și oamenii din sport ies și se referă la povestea mea și spun că am avut o influență asupra lor. Este absolut fenomenal că a avut acest impact."

"Un drum lung de parcurs

Cavallo îl numește pe Lionel Messi ca fiind una dintre sursele sale de inspirație pe teren în copilărie, dar spune că l-a admirat pe Justin Fashanu ca sursă de inspirație în viața sa personală.

Fashanu a devenit primul fotbalist profesionist homosexual declarat, după ce a ieșit în 1990, în timp ce juca în prima ligă engleză, dar reacțiile de respingere pe care le-a suferit l-au determinat în cele din urmă să se sinucidă opt ani mai târziu.

"Să văd că povestea s-a încheiat într-un mod atât de trist, m-a durut și parcă nu am vrut ca oamenii să aibă această perspectivă asupra ei", spune Cavallo.

"Este atât de grozav să fii gay. Este atât de grozav să fii fotbalist și să te simți bine în pielea ta. De ce nu îmbrățișăm asta? Și am știut că am șansa de a schimba asta".

La începutul acestei luni, foștii internaționali spanioli Iker Casillas și Carles Puyol au fost criticați pe scară largă după ce primul a postat un tweet în care susținea că este homosexual.

Într-o postare acum ștearsă de pe contul său oficial de Twitter, Casillas a scris: "Sper să fiu respectat: Sunt homosexual". În replică, fostul căpitan al Barcelonei, Carles Puyol, a scris: "A venit timpul să ne spunem povestea, Iker".

Casillas, care are doi copii cu fosta sa soție, a șters postarea la scurt timp după ce a fost trimisă și ulterior și-a cerut scuze, la fel ca și Puyol. Tweetul original a venit pe fondul bârfelor din presa spaniolă care l-a legat pe Casillas de mai multe femei de la divorțul său.

Cavallo, care a postat pe Twitter critici la adresa celor doi la momentul respectiv, spune că trivializarea unui subiect atât de important le face un deserviciu celor din întreaga lume care se confruntă cu persecuții pentru sexualitatea lor.

"Este greu pentru oameni să înțeleagă atunci când nu o trăiesc", spune el.

"Primești o mulțime de mesaje prin intermediul rețelelor de socializare de la oameni din țări precum Qatar și spun: 'Josh, te rog, ajută-mă. Vreau să ies în evidență, vreau să fiu eu însumi, dar ei mă vor incrimina. Voi primi pedeapsa cu moartea.

"Când auzi astfel de lucruri, ți se rupe inima, pentru că sunt lucruri prin care trec oamenii obișnuiți din aceste țări.

"Sunt 69 de țări în lume care încă mai incriminează acest lucru, așa că este un subiect uriaș și important și să vezi icoane ale jocului făcând haz de necaz și batjocorind propriul meu trib, mă doare și mă jignește, pentru că sunt mulți oameni care se luptă pentru viața lor doar pentru a se simți confortabil cu cine sunt în propria piele."

Cavallo spune că schimbul de replici dintre Casillas și Puyol dovedește că fotbalul mai are încă "un drum lung de parcurs" pentru a eradica homofobia, chiar dacă sportul a făcut recent pași în direcția corectă.

"Ceva care ar putea fi un schimb de glume sau o batjocură este destul de dureros pentru oameni ca noi, deoarece trecem prin viețile noastre atât de puternice, găsindu-ne identitatea a ceea ce suntem și, în cele din urmă, ne facem curaj să fim cine suntem și să ne simțim bine în propria piele", spune el.

"Apoi vezi oameni și legende ale jocului făcând asta este destul de dureros pentru că noi îi admirăm pe acești oameni. Aceștia sunt oamenii împotriva cărora visăm să jucăm sau să jucăm alături de ei.

"Deci, pentru a vedea astfel de oameni care fac lucruri de genul acesta și [fac] glume prostești de genul acesta este destul de dureros pentru mine în special și pentru comunitatea mea."

După ce și-a anunțat sexualitatea anul trecut, Cavallo a declarat că i-ar fi "frică" să joace în Qatar, unde activitatea între persoane de același sex este interzisă.

Ca răspuns la temerile lui Cavallo de la acea vreme, Nasser Al Khater , directorul executiv al comitetului de organizare a turneului, a declarat pentru CNN: "Dimpotrivă, îi urăm bun venit aici, în statul Qatar, îi urăm bun venit să vină și să vadă chiar înainte de Cupa Mondială ... Nimeni nu se simte amenințat aici, nimeni nu se simte nesigur".

"Știu personal că, dacă mă duc acolo, voi fi protejat, pentru că sunt în atenția publicului", i-a spus Cavallo prezentatoarei CNN Amanda Davies.

"Dar nu pentru mine sunt îngrijorat. Ci de cei care îmi trimit mesaje. Sunt acei oameni care nu sunt în atenția publicului care sunt speriați chiar și să fie ei înșiși și să meargă pe străzi."

"Să văd că ne îndreptăm spre o țară care criminalizează oameni ca mine ... Este destul de îngrijorător", a adăugat Cavallo.

CNN a contactat organizatorii Cupei Mondiale din Qatar pentru a comenta comentariile lui Cavallo, dar nu a primit un răspuns.

La începutul acestui an, fostul internațional englez David Beckham a devenit unul dintre cei mai mediatizați ambasadori ai Cupei Mondiale din Qatar.

Anterior, Beckham a fost criticat pe scară largă pentru că a acceptat acest rol, iar Cavallo spune că și-ar dori ca Beckham să își folosească platforma pentru a sprijini în schimb comunitatea LGBTQ.

"Uite, nu îl cunosc personal pe David, așa că nu pot să comentez cu adevărat despre el și acțiunile sale", spune Cavallo. "Dar a avea aliați în joc este foarte util și când am ieșit în vestiar, colegii mei de echipă și să văd primirea - fiecare dintre ei este un aliat al meu.

"M-a făcut atât de mândru în interior și te face să fii foarte emoționat pentru că este ceva pentru care m-am luptat mult timp. Așa că are un impact atât de semnificativ asupra mea și asupra comunității mele.

"Dacă cineva ca David Beckham, cu platforma sa, ajunge în jurul nostru și devine un aliat pe care noi ne dorim să fie, este foarte util.

"Dacă ar putea să facă următorul pas și să arate ce înseamnă el pentru comunitatea LGBTQ, ar fi fantastic."

