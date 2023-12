Fostul căpitan de cricket al Angliei, Michael Vaughan, exonerat de acuzația de folosirea unui limbaj rasist la adresa lui Azeem Rafiq

"Comisia nu este convinsă, în funcție de probabilități, că aceste cuvinte au fost rostite de MV (Michael Vaughan) la momentul și în circumstanțele specifice invocate", se arată în decizia comisiei.

Vaughan, alături de Yorkshire County Cricket Club (YCCC), de fostul antrenor Andrew Gale și de cinci foști jucători din Yorkshire - Gary Ballance, Tim Bresnan, Matthew Hoggard, Richard Pyrah și John Blain - au fost acuzați de England and Wales Cricket Board (BCE), în urma unei anchete privind acuzațiile de rasism și discriminare formulate de Rafiq în 2021.

Vaughan, care a fost odată clasat pe locul 1 în topul celor mai buni lilieci din lume, a publicat o declarație pe Twitter în care a spus: "A fost dificil și supărător să aud despre experiențele dureroase pe care Azeem le-a descris în ultimii 3 ani.

"Rezultatul acestor proceduri CDC nu trebuie să fie lăsat să ne distragă de la mesajul central că nu poate exista loc pentru rasism în jocul de cricket sau în societate în general".

Vaughan a scris că s-a întâlnit cu Rafiq și și-a cerut scuze pentru experiența negativă pe care a avut-o cu clubul, dar continuă să nege că a făcut comentarii rasiste.

"Nu am vrut niciodată să fac ceva care să contravină eforturilor reale de a curăța jocul de cricket. Sper cu adevărat că oamenii pot înțelege de ce, la nivel personal, nu am putut să accept sau să-mi cer scuze pentru ceva ce știu că nu am făcut".

Vaughan, în vârstă de 48 de ani, a fost acuzat că a făcut remarci și insulte rasiste la adresa lui Rafiq, care este de origine pakistaneză, și a altor trei jucători asiatici înainte de un meci din Yorkshire în 2009.

Comisia a luat în considerare dovezile aduse de BCE, autoritatea de reglementare a sportului în Anglia și Țara Galilor, în perioada 1 martie - 3 martie 2023, cu concluzii finale pe 7 martie.

Majoritatea probelor audiate de juriu l-au vizat pe Vaughan, jucător al echipei Yorkshire timp de 16 ani înainte de a se retrage în 2009, întrucât a fost singurul acuzat care a participat la audiere.

Grupul de experți a adăugat că concluziile sale "nu subminează în niciun fel afirmațiile mai ample" făcute de Rafiq, care și-a detaliat experiența de abuz rasial la unul dintre cele mai importante cluburi din Anglia în fața legislatorilor britanici în noiembrie 2021.

Răspunzând la decizia CDC, Rafiq a scris pe Twitter: "Acuzațiile împotriva a șapte dintre cei opt inculpați, inclusiv utilizarea pe scară largă a cuvântului "P", au fost menținute astăzi de către CDC. Acest lucru vine în plus față de alte rapoarte, grupuri și anchete care au constatat că eu și alții am suferit hărțuire rasială și intimidare la Yorkshire.

"Problema nu a fost niciodată despre indivizi, ci despre joc ca întreg. Cricketul trebuie să înțeleagă amploarea problemelor sale și să le abordeze. Să sperăm că structurile jocului pot fi acum reconstruite, iar rasismul instituționalizat poate fi încheiat pentru totdeauna. Este timpul să reflectăm, să învățăm și să punem în aplicare schimbările."

Comisia de disciplină a declarat că Yorkshire și Ballance nu au fost nevoiți să participe la audiere după ce au acceptat acuzațiile.

Blain, Hoggard, Gale și Pyrah s-au retras cu toții din procedură. Comisia, prezidată de Tim O'Gorman, a constatat că unele dintre acuzații nu au fost dovedite, dar a confirmat altele împotriva lui Bresnan, Blain, Hoggard, Gale și Pyrah.

Aceștia au fost găsiți vinovați de încălcarea directivelor cricketului pentru că au făcut remarci rasiste și discriminatorii.

"Nicio astfel de persoană nu se poate comporta într-un mod sau nu poate face niciun act sau omisiune care ar putea aduce prejudicii intereselor cricketului sau care ar putea discredita jocul de cricket sau orice jucător de cricket sau grup de jucători de cricket", se arată în directivă.

La momentul publicării acestei știri, nici Blain, Hoggard, Bresnan, Gale sau Pyrah nu au făcut declarații publice de la audiere.

La 9 februarie, Pyrah a emis o declarație pe Twitter în care a explicat de ce s-a retras, spunând că a "cooperat pe deplin" cu investigațiile efectuate de Yorkshire și BCE, dar a adăugat că "procesele implicate nu au fost deschise, corecte sau transparente" și că acuzațiile aduse de Rafiq au fost "gestionate prost".

Vara trecută, Gale a emis o declarație prin care a negat "fiecare dintre acuzații".

Într-un interviu acordat săptămâna trecută ziarului englez The Telegraph, fostul internațional scoțian Blain ar fi descris acuzațiile ca fiind "perverse", adăugând că nu i s-a oferit "niciodată un interviu față în față", pentru a-și prezenta propriile dovezi.

Într-o declarație comună a YCCC, a președintelui interimar Tanni Grey-Thompson și a directorului general Stephen Vaughan, se arată: "Pe parcursul procedurilor Comisiei de Disciplină a Cricketului (CDC) inițiate de Consiliul de Cricket din Anglia și Țara Galilor, Yorkshire County Cricket Club a fost condus de hotărârea de a învăța din trecut. În calitate de club, trebuia să acceptăm și să ne asumăm responsabilitatea pentru problemele culturale care au permis ca un comportament rasist și discriminatoriu să nu fie contestat.

"În februarie, am acceptat patru acuzații modificate referitoare la un comportament care poate aduce prejudicii intereselor cricketului și/sau care poate discredita BCE și/sau jocul de cricket, toate acestea având loc între 2004 și 2021. Acest lucru a rezolvat răspunderea clubului, iar noi nu am participat la audierile CDC de la începutul lunii martie.

"Nu este de competența Clubului să comenteze cu privire la hotărârile mai largi făcute de Panel. Concentrarea noastră rămâne concentrată pe obținerea unei sancțiuni rezonabile și vom face demersuri în timp util în fața Panelului CDC", au adăugat ei.

Sursa: edition.cnn.com