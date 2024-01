Fostul campion la Super Bowl, Osi Umenyiora, creează o nouă cale pentru ca talentele africane să ajungă în NFL

Acum, sportivul în vârstă de 40 de ani, născut în Marea Britanie, caută să găsească talente care să ajute la transformarea fotbalului american într-un joc mai apreciat și celebrat la nivel internațional.

Potrivit NFL, există deja peste 100 de jucători de origine africană în ligă. Umenyiora spune că, în vizitele pe care le-a făcut în Nigeria de-a lungul anilor, și-a dorit să aibă un impact asupra tinerilor din țară. Astfel, în 2020, după ce a obținut sprijinul NFL, a cofondat o platformă de căutare de talente numită The Uprise împreună cu un alt nigerian și fost jucător NBA, Ejike Ugboaja. După ce a organizat tabere în mai multe țări africane, trei talente nigeriene din cadrul programului au fost înscrise pe listele NFL în 2021.

Luna trecută, NFL Africa, platforma oficială a ligii pentru a evidenția jucătorii africani și a stabili o prezență pe continent, a organizat prima sa tabără oficială în Africa. Cercetașii au fost prezenți pentru a-i selecta pe cei mai buni dintre cei 49 de potențiali jucători pentru a intra în International Player Pathway al NFL - care oferă sportivilor din afara SUA și Canadei șansa de a câștiga un loc într-o echipă NFL.

CNN a vorbit recent cu Umenyiora în Abuja, Nigeria, în timpul probelor regionale ale The Uprise, și după tabăra inaugurală NFL din Ghana.

Următorul interviu a fost editat pentru lungime și claritate.

CNN: Cum a apărut ideea programului International Player Pathway?

Umenyiora: Când am plecat din America și am mers în Marea Britanie ca ambasador [NFL], am încercat să îmi dau seama cum aș putea ajuta de fapt la extinderea jocului. Așa că mi-am spus: "Încerci să introduci acest joc de fotbal american în Regatul Unit - aproape că trebuie să ai jucători de aici pentru a oferi întregii țări ceva pentru care să te încurajeze sau poate măcar să-ți stârnească interesul".

Întreaga idee este... să găsim o modalitate de a aduce oameni din alte zone ale lumii în NFL, astfel încât acele alte țări să se implice mai mult în vizionarea jocului. Așa că m-am dus la comisarul [NFL] [Roger Goodell] cu această idee. Programul International Player Pathway este un program care permite oamenilor din întreaga lume - care nu au oportunitatea de a merge la facultate [și de a juca fotbal] în America - să fie luați în considerare.

CNN: Și cum au început NFL Africa și The Uprise?

Umenyiora: În ultimii 10 ani, ceea ce am observat a fost o influență masivă - o mulțime de nume africane în cadrul Ligii Naționale de Fotbal. Și așa cum am început să observ acest lucru, mi-am dat seama că nimeni nu-i evidenția cu adevărat pe acești oameni. Ejike Ugboaja făcea deja [scouting] cu baschetul și a avut mereu această idee în cap despre fotbalul american și a venit la mine în 2014 pentru a mă ajuta să sponsorizez [tineri atleți nigerieni].

Am reușit să pun cap la cap două și două, pentru că, pe măsură ce observam toți acești jucători africani în NFL, iar apoi mă întorceam acasă, în Nigeria, și [vedeam] acești oameni mari, puternici, cu un fizic rapid - tot ce caută este o oportunitate.

Așa că mi-am spus că, în loc să facem toate acțiunile obișnuite de caritate, de ce să nu le oferim oamenilor posibilitatea de a se ajuta singuri? Eram în NFL și eram ambasador al NFL la acea vreme, așa că tot ce a trebuit să fac a fost să le spun că asta este ceea ce trebuie făcut. Și au fost de acord cu mine - atunci am început tabăra The Uprise.

CNN: Pe un continent care se concentrează mai mult pe fotbal și baschet, de ce să încercați să recrutați pentru fotbalul american?

Umenyiora : Eu înțeleg fotbalul american. Și înțeleg, de asemenea, că, din cauza pieței din America și a numărului de jucători, îți va oferi mult mai multe oportunități decât jucând baschet. Cu baschetul și fotbalul, ai de-a face cu întreaga lume în ceea ce privește accederea în ligile profesioniste. În NFL, ai de-a face în principal cu America.

Oamenii noștri de aici au trăsăturile fizice și caracteristicile necesare pentru a putea reuși acolo unde nimeni altcineva din lume nu ar putea reuși. Așa că avem un avantaj în acest sens. În unele cazuri, viitorul multora dintre acești copii este în fotbalul american. Dacă încearcă să obțină o educație sau să ajungă la cel mai înalt nivel, este acolo. Mulți dintre jucătorii din NFL sau dintre cei care joacă fotbal în America la cel mai înalt nivel au fost jucători de baschet. Mișcările sunt foarte asemănătoare - doar că fotbalul este mult mai dur.

CNN: Aveți trei povești de succes din tabără care au semnat deja cu NFL. De unde ați știut că au ceea ce le trebuie și cum îi identificați pe cei care credeți că vor ajunge în NFL?

Umenyiora : Este destul de greu de explicat, dar este pentru că am jucat acest joc atât de mult timp și am jucat în NFL pentru o perioadă foarte lungă de timp. Începi să observi mici trăsături pe care le au oamenii care pot ajunge la cel mai înalt nivel. Așa că băieții pe care i-am găsit, nu numai că erau mari, puternici și inteligenți, dar erau și agresivi.

Și au aceste mici mișcări; de exemplu, ca jucător de linie ofensivă, trebuie să fii capabil să te miști lateral foarte repede. Ca jucător de linie defensivă, trebuie să fii capabil să te cobori și să te apleci sub oameni și să ai puterea și influența necesară.

Așa că, chiar dacă nu au mai făcut-o niciodată înainte, când îi testezi, poți vedea că există o diferență între [potențiali] - acest tip face lucruri în mod natural pe care celălalt nu le face, iar dacă îl încurajezi și îl cultivi, poate fi ceva special.

CNN: Care sunt planurile tale de viitor pentru The Uprise și NFL Africa pe continent?

Umenyiora: Vom avea o structură sau o instalație în care vom aduce antrenori de cel mai înalt nivel, iar aceștia vor veni poate pe o perioadă de patru sau cinci luni. Când îi găsim pe acești sportivi, îi găzduim, îi hrănim, îi școlarizăm, [și] îi învățăm, de asemenea, elementele fundamentale ale fotbalului american.

Vreau să văd o perioadă în care cel puțin 15-20% din toți jucătorii din Liga Națională de Fotbal să fie de aici. [De asemenea], oamenii ar trebui să se uite la fotbal american pentru că frații lor au foarte, foarte mult succes jucând acest joc. Vreau ca mai mulți oameni să se implice în acest sport și să înțeleagă succesul și să înțeleagă jocul.

CNN: Acum că probele s-au încheiat în Ghana, cum au decurs - și ce urmează pentru cei selectați?

Umenyiora: Băieții au fost extraordinari - mult mai buni decât în Nigeria, așa că se vede clar că s-au îmbunătățit foarte mult. Așa că acum, după probe, avem șase jucători care aveau sub 19 ani și care vor merge la Academia NFL din Marea Britanie, iar nouă dintre jucătorii care au peste 20 de ani vor fi selectați pentru a merge la combinația International Player Pathway din Londra. Deci, un total de 15 jucători au de fapt ocazia de a-și schimba viața.

Sursa: edition.cnn.com