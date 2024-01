Fosta iubită a lui Tiger Woods are procese împotriva jucătorului de golf și a trustului

Primul proces, intentat în octombrie 2022, susține că un trust deținut de Woods a încălcat legea Florida Residential Landlord Tenant Act prin încălcarea contractului de închiriere verbal. În dosar se afirmă că daunele reale "sunt susceptibile de a fi măsurate la peste 30.000.000 de dolari". Woods nu este numit ca pârât în procesul din octombrie.

În decembrie, trustul a depus o moțiune pentru ca instanța să respingă cu prejudicii ca răspuns la plângerea lui Herman, susținând că disputa dintre cei doi a început atunci când Woods a rupt relația cu Herman în octombrie și a informat-o "că nu mai este binevenită în" casa lui Woods.

De asemenea, aceasta afirmă că acordul de nedivulgare (NDA) dintre cei doi prevedea "arbitrajul confidențial în toate disputele dintre" Herman și Woods și că procesul lui Herman încalcă acest acord. O copie a NDA este atașată la moțiunea trustului lui Woods, dar versiunea disponibilă publicului a acestui document este redactată în întregime.

O plângere mai recentă care vizează anularea NDA a fost comunicată luni lui Woods. Ambele cazuri sunt intentate de Fisher Potter Hodas, un specialist în dreptul familiei cu sediul în Florida. CNN a contactat Fisher Potter Hodas pentru comentarii suplimentare, dar nu a primit imediat un răspuns.

CNN a contactat, de asemenea, reprezentanții lui Woods pentru comentarii, dar nu a primit imediat un răspuns.

În dosarul din octombrie se susține că trustul irevocabil Jupiter Island Homestead Trust al lui Woods a pus capăt în mod ilegal chiriei lui Herman la proprietatea cuplului de pe Hobe Sound, Florida.

În documentul juridic se afirmă că "pârâtul (Woods și trustul său) a ales să se angajeze în "practici interzise", adică în auto-ajutorare, cauzând... daune emoționale grave reclamantului. Practicile interzise au fost făcute în mod intenționat, cu premeditare și cu rea intenție".

În mod specific, procesul susține că "agenții pârâtului" i-au spus lui Herman "să-și facă valiza pentru o scurtă vacanță" înainte de a-i dezvălui că a fost încuiată afară din casă la sosirea la aeroport. Aceasta susține că avocații trustului au fost la îndemână pentru a o "confrunta" pe Herman cu "propuneri de rezolvare a infracțiunii pe care erau în mijlocul săvârșirii acesteia".

De asemenea, în dosar se susține că agenții lui Woods și ai trustului au scos de atunci bunurile lui Herman din proprietate și au "deturnat" peste 40.000 de dolari din banii ei.

NDA a fost semnat în august 2017, potrivit documentelor depuse în instanță, dar Herman consideră că acesta este "invalid și inaplicabil".

Acesta notează că, în timpul litigiului, un trust controlat de Woods a inițiat un arbitraj împotriva lui Herman pe baza NDA, exprimându-și astfel convingerea că acordul rămâne valabil.

Depunerea solicită ca "pretinsa clauză de arbitraj" din NDA să fie considerată inaplicabilă în temeiul legii federale Ending Forced Arbitration Of Sexual Assault And Sexual Harassment Act din 2021 și al legii federale Speak Out Act.

Primul proiect de lege, care va intra în legislația publică în martie 2022, "invalidează acordurile de arbitraj care împiedică o parte să depună o acțiune în instanță privind agresiunea sexuală sau hărțuirea sexuală, la alegerea părții care pretinde un astfel de comportament", potrivit site-ului Congresului.

Legea Speak Out Act , devenită lege publică în decembrie 2022, "interzice aplicabilitatea judiciară a unei clauze de nedivulgare sau de nedispărțire convenite înainte de apariția unui litigiu care implică agresiune sexuală sau hărțuire sexuală".

Dosarul nu îl acuză pe Woods de agresiune sexuală sau hărțuire sexuală. Într-o foaie de acoperire civilă anexată la procesul din octombrie, avocatul lui Herman a indicat "nu" atunci când a fost întrebat dacă cazul "implică acuzații de abuz sexual".

