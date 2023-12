Poveste evidențiată

Formula E: Agag este "foarte optimist" cu privire la New York ePrix

New York este o cursă "de vis", spune CEO-ul Formula E

Seria electrică concurează pe circuite din centrul orașului

Berlin ePrix se va desfășura pe Karl-Marx-Allee

Anul trecut a fost Londra, anul acesta a fost Paris, iar anul viitor, dacă Formula E își va îndeplini dorința, New York va figura pentru prima dată în calendarul de curse.

Marele Măr este de mult timp privit ca un potențial loc de desfășurare a seriei de mașini electrice, iar directorul general Alejandro Agag este "foarte optimist" în ceea ce privește șansele de a organiza o cursă istorică pe străzile sale.

"Avem două sau trei surprize foarte interesante pentru finalul sezonului", a declarat Agag pentru emisiunea Supercharged de la CNN .

"Tocmai am venit de la New York și m-am uitat la diferite locuri de desfășurare, la diferite posibilități. Este departe de a fi gata încă, dar suntem foarte optimiști. Visul nostru ar fi să avem o cursă la New York".

Perspectiva unei noi curse pentru sezonul viitor este un impuls după dezamăgirea de a fi nevoit să anuleze ePrix-ul de luna viitoare de la Moscova, în Rusia, care urma să găzduiască etapa a noua a campionatului 2015-16.

"Autoritățile de la Moscova au fost extrem de cooperante cu noi, dar la acea dată se întâmplau atât de multe lucruri în jurul locului pe care îl doream, chiar lângă Kremlin, încât a trebuit să luăm decizia de a amâna cursa - dar Moscova se va întâmpla în viitor", a declarat Agag.

În acest weekend, piloții se vor lupta pe străzile Berlinului, alergând pe Karl-Marx-Allee și în jurul Strausberger Platz.

Cu trei curse rămase de disputat, campionatul piloților este foarte echilibrat, Lucas di Grassi de la ABT Schaeffler deține un avans subțire de 11 puncte în fața pilotului de la Renault e.Dams, Sebastian Buemi.

Elvețianul, care a petrecut trei sezoane în Formula 1 concurând pentru echipa Toro Rosso, a îmbrățișat cu entuziasm cursele de mașini electrice.

"Este uimitor, deși este doar al doilea sezon", a declarat Buemi. "Când vezi ce încearcă să facă cu ceremonia de premiere pe podium, când vezi fan boost, încercând să interacționeze cu fanii, cred că este un lucru grozav."

Formula E: Centrul Berlinului îmbrățișează seria de curse electrice

