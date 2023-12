Final Four de la March Madness: Iată ce trebuie să știi

Este punctul culminant al turneului de baschet masculin din Divizia I a NCAA, cu patru echipe din "March Madness" rămase în cursă. "Final Four" are loc la New Orleans și, indiferent cine va câștiga, evenimentul va inspira lacrimi de bucurie și de durere.