FDA avertizează cu privire la "mii de unități" de Ozempic contrafăcute în lanțul de aprovizionare

FDA avertizează farmaciile, sistemele de sănătate, angrosiștii și pacienții să verifice de două ori produsele cu semaglutide pentru a se asigura că sunt cele reale. Produsele Ozempic injectabile de un miligram cu numărul de lot NAR0074 și numărul de serie 430834149057 de pe cutie nu trebuie utilizate.

Agenția și producătorul de medicamente Novo Nordisk testează falsurile pentru a determina dacă sunt periculoase și pentru a identifica ce substanță este. Eticheta stiloului, cutia, informațiile pentru pacienți și profesioniștii din domeniul sănătății și acele care vin cu injectoarele sunt, de asemenea, contrafăcute, a precizat FDA. Sterilitatea acelor nu poate fi confirmată, astfel că utilizarea lor ar putea duce la infecții.

FDA a reamintit pacienților să își procure medicamentele numai prin intermediul farmaciilor autorizate de stat, cu o rețetă valabilă.

Ozempic se află în penurie de la un boom de popularitate în rândul celebrităților care l-au folosit pentru a pierde în greutate. De când a crescut popularitatea Ozempic și a medicamentului său soră pentru pierderea în greutate, Wegovy, au existat rapoarte despre persoane care vând versiuni contrafăcute în saloane și prin intermediul rețelelor de socializare.

Separat, FDA a trimis, de asemenea, scrisori către vânzătorii online, avertizându-i să nu mai vândă imitații. Novo Nordisk a dat în judecată pentru a împiedica spa-urile medicale, clinicile medicale și clinicile de slăbit să vândă versiuni contrafăcute.

FDA a declarat că lucrează cu alte agenții federale și cu Novo Nordisk pentru a elimina alte produse injectabile contrafăcute de semaglutide.

Consumatorii pot suna la Novo Nordisk la 1-800-727-6500 dacă au întrebări sau dacă găsesc produse contrafăcute. De asemenea, oamenii pot raporta produsele contrafăcute la coordonatorul local al reclamațiilor consumatorilor FDA sau pe site-ul web al FDA.

