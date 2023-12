FDA aprobă primul test pentru a ajuta la depistarea riscului de tulburare de consum de opioide

Testul AutoGenomics AvertD este destinat adulților care iau în considerare un tratament pe termen scurt cu medicamente analgezice opioide orale, cum ar fi după o procedură chirurgicală planificată. Acesta poate fi prescris numai persoanelor care nu au utilizat anterior opioide, iar pacienții trebuie să își dea consimțământul pentru efectuarea testului. Nu este destinat celor care sunt tratați pentru dureri cronice.

"Criza opioidelor, una dintre cele mai profunde probleme de sănătate publică cu care se confruntă Statele Unite, necesită măsuri inovatoare pentru a preveni, diagnostica și trata tulburarea de consum de opioide, inclusiv pentru a evalua riscul de a dezvolta această tulburare", a declarat Dr. Jeff Shuren, directorul Centrului pentru dispozitive și sănătate radiologică al FDA, într-o declarație. "Această aprobare reprezintă un alt pas înainte în eforturile FDA de a preveni noi cazuri de OUD, de a sprijini tratamentul celor care suferă de această tulburare și de a diminua utilizarea abuzivă a analgezicelor opioide."

Cu toate acestea, unii experți sunt sceptici cu privire la utilizarea sa în practica clinică - și avertizează că unele dintre limitările sale ar putea avea consecințe nedorite periculoase.

Testul AvertD utilizează o mostră dintr-un tampon de obraz pentru a analiza 15 markeri genetici care sunt implicați în căile de recompensă ale creierului și care sunt asociați cu dependența.

Dar genetica este o "meserie complexă", a declarat Dr. Andrew Saxon, profesor de psihiatrie și științe comportamentale la Facultatea de Medicină a Universității din Washington. "Nu este o simplă moștenire mendeliană în care o genă are o mutație și care îți dă tulburarea de consum de opioide. Este vorba de o multitudine de gene diferite, toate contribuind la acest efect."

Și există dovezi că acești factori pot apărea în grade diferite în diferite grupuri demografice, ceea ce îi poate face greu de identificat în eșantioanele de populație,a declarat Dr. Katherine Keyes, profesor la Școala de Sănătate Publică Mailman a Universității Columbia, ale cărei cercetări se concentrează pe epidemiologia psihiatrică și a consumului de substanțe.

"Astfel, probabilitatea ca un test genetic dezvoltat comercial pentru OUD să aibă tipul de validitate de care ați avea nevoie pentru a conduce cu adevărat practica clinică, pe baza literaturii științifice mai largi, pare a fi o exagerare", a spus ea. "Dacă îi întrebați pur și simplu pe oameni: "Aveți un istoric familial de dependență?". Aș presupune că acesta ar fi un clasificator de risc mai bun decât acest test genetic."

Chiar și faptul de a întreba un pacient despre istoricul consumului de substanțe, în special despre consumul de tutun, ar putea fi la fel de perspicace, a spus Saxon.

Dacă testul genetic se bazează prea mult pe acest test, un rezultat fals negativ al testului ar putea da pacienților și furnizorilor lor un sentiment de siguranță exagerat cu privire la riscul de a dezvolta o tulburare de consum de opioide, iar un rezultat fals pozitiv ar putea limita accesul pacientului la medicamente utile.

Această analiză risc-beneficiu s-a aflat în centrul unei discuții despre test în cadrul unei reuniuni a comitetului consultativ al FDA din octombrie 2022, iar grupul independent a recomandat în cele din urmă să nu fie acceptat cu un vot de 11-2.

FDA a colaborat ulterior cu AutoGenomics pe măsură ce a modificat testul. Termenii noii aprobări impun companiei să ofere instruire furnizorilor de asistență medicală în ceea ce privește utilizarea adecvată a testului și să efectueze un studiu de amploare care să evalueze performanța după introducerea pe piață, cu rapoarte periodice de progres.

Informațiile obținute în urma testului "ar putea ajuta pacienții care sunt îngrijorați de faptul că sunt tratați cu un opioid pentru dureri acute să ia decizii mai bine informate", a declarat Shuren. "Aceste informații ar trebui folosite ca parte a unei evaluări clinice complete și a unei evaluări a riscurilor; nu ar trebui folosite singure pentru a lua decizii de tratament".

Aproximativ 6 milioane de persoane din SUA cu vârste de 12 ani și peste au avut o tulburare de consum de opioide în 2022, potrivit datelor recente ale unui sondaj realizat de Departamentul de Sănătate și Servicii Umane al SUA. Iar decesele cauzate de supradoze de droguri au crescut în ultimii ani, opioidele fiind implicate în aproximativ trei sferturi din cazuri. Anul trecut, peste 83.000 de persoane au murit din cauza unei supradoze care a implicat un opioid, potrivit datelor de la Centrele pentru controlul și prevenirea bolilor din SUA.

"Cred în continuare că opioidele prescrise rămân un factor de risc proeminent pentru dezvoltarea tulburării de consum de opioide", a declarat Keyes. "Aș încuraja doar medicii să se uite la literatura de specialitate și să se asigure că se simt confortabil cu nivelul de siguranță al produsului."

