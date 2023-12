Poveste evidențiată

F1: Candidatura la titlu a lui Vettel se stinge după defectarea bujiilor la Suzuka

Provocarea lui Vettel în F1 în 2017 se estompează rapid

Hamilton și-a mărit avansul la titlu cu 59 de puncte

Britanicul poate câștiga titlul piloților la GP-ul SUA

Dar se pare că până și cea mai faimoasă marcă din motorsport suferă de incidente automobilistice banale - defectarea bujiilor.

Ferrari a detectat problema la mașina lui Sebastian Vettel cu câteva minute înainte de cursa de duminică, dar încercările frenetice de a schimba bujia incriminată pe grilă au eșuat și, după șase tururi de cursă, pilotul german s-a retras.

Aceasta a fost cea mai recentă lovitură de ciocan pentru șansele lui Vettel la titlu, deoarece Lewis Hamilton de la Mercedes a luat steagul în carouri la Suzuka și și-a extins avansul în campionat la 59 de puncte aproape de neatins, cu patru curse înainte de final.

Nenorocirea lui Vettel vine imediat după cea a coechipierului său, Kimi Raikkonen, care a suferit un DNF la Marele Premiu al Malaeziei în weekendul precedent. Timp de două săptămâni la rând, mecanicii Ferrari s-au chinuit să repare mașina piloților lor de pe grilă.

CITEȘTE: Formula 1 prin obiectivul unei camere foto vechi de 104 ani

Și să nu uităm de calamitățile din Singapore, unde cele două Ferrari s-au ciocnit dramatic și au ieșit din cursă sub luminile de pe circuitul stradal Marina Bay.

Marele Premiu din Singapore: Coșmarul Ferrari îi oferă lui Hamilton o victorie de vis

Echipa rămâne secretoasă cu privire la problemele de la Suzuka. Directorul echipei, Maurizio Arrivabene, a refuzat să vorbească cu presa după cursa din Japonia și nu a intrat în detalii în comentariile postate pe site-ul oficial al Ferrari.

Între timp, declarațiile publice ale lui Vettel s-au axat pe dorința sa de a "proteja" echipa după ultimul eșec al acesteia.

"Este normal să fii critic, mai ales dacă lucrurile merg prost, face parte din munca noastră", a declarat Vettel reporterilor.

"Simt că trebuie să protejez (echipa) - am făcut o treabă incredibilă până acum. Este evident că este păcat de ultimele două curse cu problemele de fiabilitate, dar știți, așa este uneori. Bineînțeles că doare și suntem cu toții dezamăgiți", a adăugat el.

"Dar acum trebuie să ne întoarcem, să ne odihnim și apoi să mergem la maxim în ultimele patru curse și să vedem ce se întâmplă."

CITEȘTE: Cum îi ajută pe piloții de F1 să câștige dacă se accidentează

Ferrari a câștigat ultima dată titlul piloților în 2007 - Kimi Raikkonen l-a învins pe Hamilton cu un singur punct - iar un deceniu mai târziu, primele semne din sezonul 2017 au fost atât de promițătoare pentru echipa italiană.

Hamilton a rămas în urma lui Vettel cu 14 puncte la intrarea în pauza de vară după Marele Premiu al Ungariei, dar chiar și "flat-out" probabil că nu va fi suficient pentru a salva un campionat care, în urmă cu doar cinci săptămâni, era al lui Vettel de pierdut.

O combinație între lipsa de fiabilitate a celor de la Ferrari și o revenire a lui Lewis Hamilton l-a transformat pe Vettel din favorit în outsider pentru a câștiga al cincilea titlu mondial.

De la revenirea din pauza de vară din F1, Hamilton a acumulat 118 puncte (patru victorii și un loc doi), în timp ce Vettel a reușit un modest 45 de puncte.

Dacă Hamilton va câștiga Marele Premiu al SUA (pe 22 octombrie) și Vettel va termina mai jos de locul cinci, campionatul se va încheia și așteptarea pentru Ferrari va continua.

"Este oarecum incredibil... suntem unde suntem", a declarat Hamilton, întrebat despre cursa pentru titlu și despre provocarea bâlbâită a celor de la Ferrari.

"Am fost entuziasmat să am o cursă bună cu Sebastian aici, așa cum am fost și în ultima cursă, dar, evident, a fost incredibil de nefericit.

Vizitați CNN.com/motorsport pentru mai multe știri și reportaje despre F1

"Mai este încă un drum lung de parcurs - 100 de puncte sunt multe puncte. Orice se poate întâmpla în viață, așa că trebuie doar să țin capul plecat și sper să continui să am astfel de performanțe."

Pentru Ferrari și Vettel va fi o chestiune de a păstra capul sus.

cel mai tânăr câștigător de curse de F1 din istorie. Cu victoria din Malaezia, el este acum și al doilea cel mai tânăr câștigător.



Lewis Hamilton a fost la distanță de Verstappen, iar Daniel Ricciardo a terminat pe locul trei. Sebastian Vettel a trecut linia de sosire pe locul patru după ce a plecat de pe ultimul loc, ceea ce înseamnă că Hamilton își extinde avansul în campionat față de Vettel la 34 de puncte.







Cercetarea titlului piloților după runda a 15-a

Hamilton 281 puncte

Vettel 247 puncte

Bottas 222 puncte" src="https://cdn.aussiedlerbote.de/content/images/2023/12/27/196403/jpeg/4-3/1200/75/max-verstappen-celebrates-after-a-superb-victory-at-the-malaysian-grand-prix-the-red-bull-driver-had-endured-a-miserable-run-of-luck-in-2017-with-seven-retirements-in-the-14-previous-grands-prix-but-any-disappointment-was-banished-in-malaysia-as-he-sped-to-a-second-career-f1-win-the-dutchman-who-turned-20-on-september-30-was-already-the-a-href-http-edition-cnn-com-2016-05-15-motorsport-spanish-grand-prix-max-verstappen-lewis-hamilton-nico-rosberg-index-html-youngest-ever-f1-race-winner-a-with-victory-in-malaysia-he-is-now-the-second-youngest-winner-too-br-br-lewis-hamilton-was-a-distant-second-to-verstappen-with-daniel-ricciardo-finishing-third-sebastian-vettel-crossed-the-line-in-fourth-after-starting-in-last-place-which-all-means-that-hamilton-extends-his-championship-lead-over-vettel-to-34-points-br-br-br-strong-drivers-title-race-after-round-15-strong-br-hamilton-281-points-br-vettel-247-points-br-bottas-222-point.webp" alt="Max Verstappen sărbătorește după o victorie superbă în Marele Premiu al Malaeziei. Pilotul de la Red Bull a avut parte de o serie de ghinion în 2017, cu șapte abandonuri în cele 14 mari premii anterioare. Dar orice dezamăgire a fost alungată în Malaezia, când a accelerat spre a doua victorie din carieră în Formula 1. Olandezul, care a împlinit 20 de ani pe 30 septembrie, era deja"/>

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com