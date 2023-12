Exclusivitate CNN: Medicamentele mai vechi de pierdere în greutate fac o revenire, deoarece Zepbound, Wegovy rămân inaccesibile pentru mulți

"Mă îngrășasem 30 de kilograme în aproximativ doi ani, așa că eram oarecum disperată să găsesc ceva" care să mă ajute la pierderea în greutate, a declarat mama a doi copii, în vârstă de 56 de ani. Ea a încercat WeightWatchers și dieta keto, în speranța de a pierde în greutate și de a putea renunța la medicamentele prescrise recent pentru hipertensiune arterială și colesterol. Dar nimic nu părea să funcționeze.

Așa s-a trezit Nguyen într-o călătorie de 15 luni printr-o nouă clasă de medicamente precum Ozempic și Wegovy. Cunoscute sub numele de agoniști ai receptorilor GLP-1, acestea explodează în popularitate, dar uneori pot fi imposibil de obținut din cauza obstacolelor și a lipsei de asigurări. La fel ca un număr din ce în ce mai mare de pacienți, Nguyen a început să ia în schimb un medicament cu prescripție veche de zeci de ani pentru pierderea în greutate.

"Oamenii intră pe ușă în căutarea unui tratament cu un GLP-1 și apoi, din orice motiv, nu îl pot obține sau se răzgândesc", a declarat medicul lui Nguyen, Dr. Jody Dushay de la Beth Israel Deaconess Medical Center.

Medicamentele mai vechi pentru pierderea în greutate au mai multe beneficii, a spus Dushay. Ele pot fi mai accesibile, chiar și din buzunar; sunt mai puțin susceptibile de a fi în criză; vin cu efecte secundare diferite decât Wegovy și medicamente similare; și sunt pastile în loc de injecții.

Pe măsură ce prescripțiile generale de medicamente pentru pierderea în greutate au crescut, au crescut și cele pentru medicamentele mai vechi din această categorie - deși la o scară mai modestă decât medicamente precum Wegovy, potrivit datelor de la Epic Research furnizate în exclusivitate pentru CNN.

Lupta cu asigurările și penuria de medicamente

Totul a început pentru Nguyen în primăvara anului 2022, când un medic anterior i-a prescris Wegovy. Dar, chiar dacă s-a calificat pe baza indicelui său de masă corporală - aproximativ 35, a spus ea - medicamentul costă mai mult de 1.000 de dolari pe lună, iar asigurarea lui Nguyen nu l-a acoperit. Așa că medicul ei i-a prescris medicamentul soră, Ozempic, care este aprobat pentru diabetul de tip 2 și folosește același ingredient cheie, semaglutide, în doze în general mai mici. Acesta este adesea utilizat în afara etichetei pentru pierderea în greutate.

Nguyen, care locuiește în afara orașului Boston, a declarat că a reușit să găsească o rezervă de Ozempic pentru trei luni la prețul de 900 de dolari, prin intermediul unui site web care i-a permis să comande medicamentul din Canada. Pe parcursul celor trei luni, a spus ea, a slăbit 5 kilograme.

"Nu a fost nebunește de rapid", a spus Nguyen. "A fost suficient pentru a mă simți ca și cum 'oh, grozav'. Am găsit ceva care funcționează'".

Dar după trei luni, a spus Nguyen, nu era sustenabil pentru ea să continue să plătească atât de mult din buzunar pentru medicament. În acel moment, o nouă opțiune a apărut pe piață: Mounjaro, un medicament similar cu Ozempic, aprobat pentru diabetul de tip 2. Producătorul, Eli Lilly, a oferit un cupon de reducere a coplății unor pacienți, ceea ce a ajutat-o pe Nguyen să primească acest medicament timp de aproximativ un an.

Ea a mai slăbit încă 5 kilograme și crede că ar fi putut pierde și mai mult, doar că medicamentul începuse să fie disponibil în doze mai mari, așa că a rămas blocată la o doză mai mică pentru mai mult timp decât ar fi putut fi altfel.

Chiar și așa, a spus Nguyen, a găsit în sfârșit ceva care funcționa pentru ea, ceva care a redus "zgomotul alimentar" care a făcut dificilă pierderea în greutate în trecut.

"Pentru prima dată m-am simțit neutră în legătură cu asta", a spus Nguyen. Și mai mult decât atât, a spus ea, faptul că a avut noi medicamente ca acestea a fost mulțumitor în ceea ce privește modul în care a simțit că domeniul medicinei abordează pierderea în greutate.

"Dintr-o dată, te simți oarecum văzut și auzit pentru prima dată", a spus Nguyen, "când se vorbește despre obezitate ca despre o boală, mai degrabă decât ca despre un fel de stil de viață leneș."

Apoi, programul de cupoane Mounjaro s-a încheiat, iar Nguyen a rămas din nou fără acces la medicamente.

'Nu sunt suficient de grasă'

Medicul lui Nguyen a încercat apoi să-i prescrie un medicament mai vechi din aceeași clasă GLP-1, numit Saxenda. Asigurarea lui Nguyen l-a refuzat, își amintește ea, "pentru că IMC-ul meu nu se afla în categoria obezității morbide".

Centrele pentru controlul și prevenirea bolilor din SUA definesc obezitatea ca fiind un IMC de 30 sau mai mult, iar Saxenda - precum și alte medicamente GLP-1 - esteaprobat pentru persoanele cu un IMC de cel puțin 30, sau cu un IMC de 27 și cel puțin o afecțiune legată de greutate, cum ar fi hipertensiunea arterială.

CDC clasifică IMC de 35 până la 40 ca fiind "obezitate de clasa 2", iar 40 și mai mult ca fiind "clasa 3", sau ceea ce unii numesc obezitate severă sau, anterior, "morbidă".

"Așa că mi-am spus: "Ei bine, știți, dacă vreți să devin obezitate morbidă, cred că voi reveni și voi vorbi cu dumneavoastră peste un an, pentru că probabil că vom ajunge acolo până atunci"", a spus Nguyen. "Nu sunt suficient de gras, sau ceva de genul ăsta".

În cele trei luni după ce Nguyen a încetat Mounjaro, din august până în noiembrie, a spus ea, s-a îngrășat înapoi cu aproximativ 80% din cele 20 de kilograme pe care le pierduse în cele 15 luni anterioare.

"A fost alarmant, ritmul în care m-am îngrășat la loc", a spus Nguyen. "Era vorba de cel puțin un kilogram pe săptămână".

Atunci a fost trimisă la Dushay, un endocrinolog axat pe obezitate și diabet de tip 2 la Beth Israel și profesor asistent de medicină la Harvard Medical School. Cei doi au început să se gândească la opțiuni.

Este o conversație pe care Dushay spune că o are cu mulți dintre pacienții săi, deoarece popularitatea noilor medicamente precum Ozempic îi determină pe oameni să caute tratament pentru pierderea în greutate acolo unde nu ar fi putut să o facă înainte, dar apoi se confruntă cu bariere în obținerea efectivă a medicamentelor.

"Cred că există acest sentiment subiacent de "ar trebui să fiu capabil să fac acest lucru de unul singur", ceea ce nu se aplică la multe alte boli cronice și care, cred, este o percepție greșită din multe motive", a spus Dushay.

Popularitatea crescută a noilor medicamente, a spus ea, "cred că poate a permis oamenilor să apeleze la asistență medicală pentru tratarea unei boli în același mod în care ar fi făcut-o dacă ar fi avut diabet sau tensiune arterială ridicată".

Din cauza penuriei cronice de Mounjaro, Ozempic și Wegovy, a refuzurilor de asigurare și a nenumăratelor alte motive, Dushay și alți medici au apelat la instrumente pe care le foloseau înainte ca aceste medicamente să devină disponibile: medicamente mai vechi eliberate pe bază de prescripție medicală, utilizate atât pe etichetă, cât și în afara acesteia pentru pierderea în greutate, cum ar fi fentermina, metformină și bupropion.

În cazul lui Nguyen, Dushay i-a prescris bupropion, aprobat pentru prima dată de US Food and Drug Administration în 1985 și cunoscut mai bine ca antidepresivul de marcă Wellbutrin. De asemenea, este aprobat pentru renunțarea la fumat și, în 2014, a fost aprobat de FDA pentru pierderea în greutate în combinație cu un alt medicament, naltrexona, sub numele de Contrave.

"Îl puteți încerca pentru persoanele la care gustările de după-amiază sau de seară reprezintă o mare problemă sau care au multă poftă de dulciuri", a spus Dushay. "Similar cu modul în care ajută să funcționeze pentru renunțarea la fumat, prin pofta de mâncare - cred că acesta este mecanismul principal prin care poate ajuta."

Nguyen a spus în noiembrie că, după o săptămână de bupropion, a simțit că poate că a oprit în sfârșit creșterea continuă în greutate pe care o avea de când a pierdut accesul la Mounjaro.

Prescripțiile de medicamente mai vechi pentru pierderea în greutate cresc

Ratele de prescripții pentru scăderea în greutate în rândul adulților caracterizați ca fiind supraponderali au crescut de peste două ori din 2017, potrivit datelor Epic Research, bazate pe analiza a milioane de dosare electronice de sănătate. Doar din2022 până în 2023, arată datele, ratele au sărit cu 25%.

Cele mai mari creșteri sunt pentru semaglutid și tirzepatidă, denumirile generice pentru Ozempic și Wegovy (semaglutid) și Mounjaro și Zepbound (tirzepatidă). Dar au existat, de asemenea, creșteri semnificative ale ratelor de prescriere a medicamentelor mai vechi.

Rata de prescriere a bupropionului a crescut cu 29% între 2017 și 2023, potrivit datelor Epic, în timp ce rata pentru fentermina, aprobată de FDA în 1959, a crescut cu 34%. Analiza a luat în considerare adulții caracterizați ca fiind supraponderali care au avut rețete pentru orice medicament într-un anumit an și ratele care au primit un medicament pentru scăderea în greutate.

Cifrele sunt mai mari pentru medicamentele mai noi: Rata de prescriere a Semaglutide aproape s-a dublat numai în ultimul an, în timp ce cea a tirzepatidei a crescut cu 141%. Semaglutida a fost aprobată ca Ozempic pentru diabetul de tip 2 în 2017 și a fost autorizată pentru gestionarea greutății cronice ca Wegovy în 2021. Tirzepatida, ca Mounjaro pentru diabetul de tip 2, a fost autorizată în mai 2022 și luna trecută pentru pierderea în greutate ca Zepbound.

"Nu toată lumea are acoperire de asigurare pentru noile medicamente", a declarat Dr. Louis Aronne, director al Centrului de control cuprinzător al greutății de la Weill Cornell Medicine, care utilizează pe scară largă în practica sa medicamente mai vechi, precum și cele mai noi. "Așa că fac tot ce pot pentru a pierde în greutate".

Medicamentele mai vechi pot fi foarte eficiente, a spus el, dar ca în cazul oricărei clase de medicamente,este o chestiune de a găsi cel potrivit pentru fiecare persoană. Phentermine, de exemplu, poate crește ritmul cardiac și tensiunea arterială, așa că a spus că nu ar ajunge la acest medicament pentru cineva cu boli cardiovasculare.

Phentermine a făcut parte din celebra combinație fen-phen care a dus la probleme grave ale valvelor cardiace la unii pacienți; celălalt medicament din combinație, fenfluramina, a fost retras de pe piață în 1997. FDA nu a solicitat retragerea fenterminei.

Medicamentul a fost aprobat, de asemenea, ca parte a unei combinații cu un alt medicament, topiramatul, ca medicament pentru pierderea în greutate Qsymia în 2012.

Studiile clinice ale Qsymia și Contrave nu au dus la o pierdere în greutate la fel de mare ca în cazul clasei GLP-1, iar medicamentele nu au devenit niciodată succese comerciale.

Pentru unele persoane, medicamentele mai noi sunt mai puțin atrăgătoare tocmai pentru că sunt noi. Henry Benson, în vârstă de 62 de ani, a declarat că a pierdut aproximativ 70 de kilograme în patru ani printr-un program de stil de viață cu Dushay și spera să mai slăbească încă 20 de kilograme. El și Dushay au discutat despre Wegovy și alte medicamente similare, iar el a decis că acestea nu erau pentru el.

Efectele secundare potențiale asociate cu GLP-1 sunau "deosebit de neplăcute", a spus el; acestea pot include greață, vărsături și constipație, în special atunci când pacienții încep să ia medicamentele.

În plus, a spus el, "medicamentul este relativ nou, așa că nu știm cu adevărat care sunt efectele secundare pe termen lung. ... M-am uitat la toate acestea și mi-am spus: "Știți ce, nu cred că este potrivit pentru mine"".

El și Dushay au optat pentru metformină, un medicament generic aprobat în 1994 pentru diabetul de tip 2. A mai slăbit aproximativ cinci kilograme, iar obiectivul său este să înceteze să mai ia medicamentul după ce a mai pierdut aproximativ 15 kilograme în plus și apoi să își mențină pierderea în greutate fără medicamente. El a menționat că a reușit deja să renunțe la alte medicamente, cum ar fi statinele, deoarece nivelul colesterolului a scăzut odată cu schimbările pe care le-a făcut în ceea ce privește tipul de alimente pe care le consuma.

Și, deși medicii sunt bucuroși să aibă noi instrumente precum GLP-1, utilizarea lor sporită poate veni cu dezavantaje, a declarat Dr. Zhaoping Li, profesor de medicină și șef al Diviziei de nutriție clinică la Universitatea din California, Los Angeles.

"Oamenii pierd în greutate, în regulă, dar pierd și o mulțime de mușchi", ceea ce poate fi deosebit de îngrijorător pentru pacienții geriatrici, a spus Li. "O altă problemă majoră este că oamenii mănâncă atât de puțin, încât încep să aibă malnutriție și deficiențe de vitamine. Așa că nu este o călătorie gratuită pentru toată lumea spre un loc mai bun".

Aceste riscuri, au spus medicii, trebuie să fie echilibrate cu beneficiile dramatice ale noilor medicamente; Dushay și Aronne citează amândoi rezultatele studiului din acest an care arată că Wegovy poate reduce cu 20% riscul de atac de cord, accident vascular cerebral sau deces legat de inimă la persoanele cu boli cardiovasculare, pe lângă pierderea în greutate.

Primiți buletinul informativ săptămânal al CNN Health

Înscrieți-vă aici pentru a primi în fiecaremarțiThe Results Are In with Dr. Sanjay GuptaeveryTuesday de la echipa CNN Health.

Iar cu Zepbound nou disponibil de la Eli Lilly, pacienții ca Nguyen speră să aibă mai mult noroc în obținerea accesului la acesta. Dushay a declarat că aproximativ75% din cererile sale de acoperire de asigurare pentru acest medicament, care a fost evaluat la un preț redus față de Wegovy, dar totuși la peste 1.000 de dolari pe lună, au fost respinse. Wegovy, a spus Dushay, are o acoperire mai bună după ce se află pe piață de mai mult timp, dar este în criză, în special în doze mai mici.

La fel cum a făcut pentru Mounjaro, Lilly oferă un cupon pentru a reduce costurile suportate de unii pacienți. Nguyen a spus că asigurarea ei a refuzat acoperirea, dar cardul de economii îi permite să plătească 550 de dolari pe lună. Ea intenționează să folosească această sumă pentru a începe să ia doze mai mici de Zepbound și, când va ajunge la o doză mai mare, să treacă eventual la Wegovy, care este acoperit.

Săptămâna trecută a făcut prima injecție de Zepbound.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com