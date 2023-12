Esteban Ocon obține prima victorie în F1, iar Hamilton redevine liderul campionatului, într-un Mare Premiu al Ungariei plin de evenimente

Cu toate acestea, victoria inaugurală a lui Ocon nu a venit fără nicio dramă.

A fost un început de cursă plin de evenimente duminică, unde cinci mașini au fost scoase la pământ în primul tur.

Concurând în condiții umede și alunecoase, pilotul Mercedes Valtteri Bottas nu a reușit să frâneze corect în timp ce încerca să îl depășească pe Lando Norris de la McLaren, intrând în partea din spate a mașinii sale și făcându-l să alunece pe pistă și să se ciocnească cu Verstappen - în timp ce Bottas însuși s-a izbit de coechipierul lui Verstappen de la Red Bull, Sergio Pérez.

În ciuda faptului că a suferit o mașină grav avariată, Verstappen a continuat să meargă mai departe, desprinzându-se de pe locul al treilea pentru a termina cursa pe poziția a 10-a.

Dar aceasta nu a fost singura calamitate de pe pistă. Mai în spate, pilotul Aston Martin, Lance Stroll, s-a ciocnit cu Charles Leclerc de la Ferrari, care apoi s-a ciocnit cu Daniel Ricciardo de la McLaren.

În cele din urmă, cursa a fost semnalizată cu roșu din cauza unei acumulări de resturi, iar Bottas, Pérez, Stroll și Leclerc au fost eliminați în primul tur. McLaren l-a retras pe Norris în timpul suspendării cursei, atribuind decizia lor la daunele suferite de mașina sa.

Odată reluată cursa, toți piloții rămași au intrat la boxe, cu excepția lui Hamilton, a cărui mașină era singura de pe grila de start.

Cu 15 mașini rămase în cursă, lupta pentru steagul în carouri a continuat. Hamilton - care a intrat în cursă cu un pole position și a câștigat de opt ori GP-ul Ungariei - a luptat de pe ultima poziție a grilei de start până pe podium.

Efortul suplimentar de care a dat dovadă pilotul britanic poate că l-a solicitat mai mult decât de obicei, deoarece a fost nevoit să consulte un medic al echipei după cursă pentru "oboseală și amețeli ușoare".

"@LewisHamilton se află în prezent la medicul echipei, suferind de oboseală și amețeli ușoare", a scris pe Twitter echipa Mercedes după cursă.

În fruntea plutonului, Ocon și-a apărat avansul în fața cvadruplului campion mondial Sebastian Vettel și a câștigat unul dintre cele mai palpitante Mari Premii ale Ungariei din toate timpurile.

"Ce moment. Mă simt atât de bine. Este prima victorie de când grupul Renault a revenit în Formula 1", a declarat Ocon.

De asemenea, Ocon i-a adus un omagiu coechipierului Fernando Alonso, care a reușit să-l țină pe Hamilton în spatele său o mare parte din cursă și să-i ofere lui Ocon șansa de a lupta pentru primul loc. "Ce pot să spun? Este fantastic, așa că îl felicit și pe Fernando, deoarece cred că victoria i se datorează și lui, cu lupta pe care a dus-o, munca sa în echipă, toate astea. Cred că a fost o zi fantastică", a adăugat Ocon.

Bottas, care a primit o coborâre de cinci poziții pe grila de start pentru viitorul Mare Premiu al Belgiei și două puncte de penalizare pe permis pentru accident, a recunoscut că greșeala sa a provocat "un dezastru".

"Am avut un start prost", a spus Bottas. "Am ieșit cu roțile din linie și am pierdut locuri, iar apoi, la frânarea în [primul] viraj, am fost chiar în cutia de viteze a lui Lando și am blocat roțile".

"Așa că, probabil, fiind atât de aproape, nu am calculat foarte bine punctul de frânare, am blocat două roți, l-am lovit și apoi a fost un dezastru", a adăugat el.

"Nu sunt prea multe de spus, nu-i așa?" a spus Norris după aceea.

"Nu este vina mea, ca și cum, ca să fiu sincer, el [Bottas] a venit la mine atunci și și-a cerut scuze - dar scuzele sunt frumoase, dar nu schimbă rezultatul sau altceva, așa că este turul 1 al cursei, nimeni nu trebuie să facă vreo prostie, dar asta au făcut astăzi. Așa că doar a stricat totul", a adăugat el.

În ciuda abandonului său din cursă, Norris se menține pe locul trei în clasamentul piloților, în timp ce Hamilton și Verstappen fac schimb de locuri în fruntea clasamentului.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com