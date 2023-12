Eroicul Embiid mascat revine și îi ridică pe 76ers la o victorie crucială în meciul 3, în timp ce Mavericks pune capăt în sfârșit ghinionului Suns

Recuperându-se după o fractură orbitală și o ruptură de ligament la degetul mare, jucătorul de 28 de ani a trecut de protocoalele de contuzii cu doar câteva ore înainte de meciul crucial al meciului 3 dintre Philadelphia 76ers și Miami Heat din semifinalele Conferinței de Est.

Tot ceea ce a lipsit a fost o pelerină de erou, Embiid a continuat să înscrie 18 puncte pentru a ajuta la menținerea în viață a viselor de playoff ale lui 76ers cu o victorie de 99-79 la Wells Fargo Center.

Adăugând 11 recuperări și o pasă de gol, eforturile lui Embiid au ajutat 76ers să se desprindă în sfertul patru pentru a reduce avantajul lui Heat la 2-1 în seria din cele mai bune șapte meciuri.

Tyrese Maxey a condus scorul pentru 76ers alături de Danny Green cu 21 de puncte, un total potrivit având în vedere revenirea candidatului MVP al echipei sale - Embiid poartă numărul 21.

"Am fost atât de fericit să văd 21 [tricoul] atârnat în vestiar", a declarat Maxey reporterilor.

"El este un soldat. Degetul mare, masca, contuzia, fața spartă - îl face să pară și mai urât acum - este un om rezistent, este MVP-ul pentru un motiv.

"Doar atenția pe care o cere este grozavă pentru noi și este doar o mărturie a voinței sale și a dorinței sale de a câștiga".

Lupta

Revenirea camerunezului a marcat punctul culminant al unei recuperări rapide, după ce doar vineri dimineață a fost trecut de la "out" la "îndoielnic" de către 76ers.

După înfrângerea de miercuri din Meciul 2, antrenorul lui 76ers, Doc Rivers, declarase că Embiid avea "atât de multe etape de parcurs" înainte de a juca vreun rol în Meciul 3.

"A fost o luptă", a recunoscut Embiid. "Într-adevăr din cauza contuziei și a faptului că mă confrunt cu o mulțime de simptome, dar mă bucur că a trecut și mă bucur că m-am întors".

Revenirea lui Embiid a subliniat o noapte dulce-amară pentru Jimmy Butler de la Miami Heat, care a declarat la începutul săptămânii că a vrut să-l vadă pe starul lui 76ers revenind pentru a se confrunta cu nominalizarea sa personală la titlul de MVP.

Dorința lui Butler a fost îndeplinită și el s-a ridicat la înălțimea provocării împotriva fostei sale echipe, cu un record de 33 de puncte, adăugând nouă recuperări și două pase decisive, dar a fost principala lumină într-o ofensivă a lui Heat, cu totul stinsă. Tyler Herro a fost al doilea cel mai bun marcator al echipei, cu 14 puncte, nimeni altcineva nu a atins două cifre.

Heat va avea timp până duminică pentru a-și remedia problemele înainte de a reveni la Wells Fargo Center pentru meciul 4.

"Îl adăugați pe Joel la orice echipă; jocul, raportul de cercetare, se schimbă drastic", a spus Butler. "Așa a fost toată cariera lui.

"Nu acesta este motivul pentru care am pierdut meciul - nu am revenit, am întors mingea, nu am reușit să ne oprim, am făcut fault, au fost multe lucruri care au intrat în joc - dar el este o mare parte din asta".

Lupta înapoi

Între timp, în semifinalele Vestului, Dallas Mavericks a pus capăt unei serii de 11 înfrângeri consecutive în fața lui Phoenix Suns pentru a se trage înapoi în serie cu o victorie de 103-94.

Duo-ul dinamic al lui Maverick's, Jalen Brunson și Luka Doncic, a uimit cu 28 și respectiv 26 de puncte, Doncic ratând de puțin un triple-double cu 13 recuperări și nouă pase decisive, continuând astfel un parcurs strălucitor în playoff.

Slovenul este doar al șaptelea jucător din istoria NBA care are o medie de 35 de puncte, 10 recuperări și cinci pase decisive în primele trei meciuri ale unei serii, potrivit ESPN Stats and Info.

"Energie, omule, cred că energia a fost nebună", a spus Doncic. "Acest public ne dă energie, publicul a fost uimitor tot meciul.

"Energia și execuția am fost mai buni, am avut încredere în noi înșine și asta trebuie să facem în fiecare meci.

"Noi credem, ei trebuie să câștige patru, așa că nu s-a terminat încă", a adăugat Doncic.

După ce a avut dificultăți în a-l controla pe veșnicul Chris Paul de la Suns în meciul 2, o prestație defensivă agresivă a celor de la Mavericks i-a stricat ziua de naștere a jucătorului de 37 de ani, forțându-l pe Paul să facă șapte recuperări până la jumătatea meciului.

"Am simțit că toate cele șapte au fost spate în spate", a spus Paul. "Dacă nu întorc mingea așa, simt că este un alt meci".

Cele 19 puncte ale lui Jae Crowder au condus scorul pentru Suns, care vor avea ocazia de a încheia seria înapoi în Phoenix dacă își revin cu o victorie pentru a face 3-1 duminică pentru meciul 4.

