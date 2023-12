"Era și timpul să fac una": Steph Curry reușește prima lovitură de coș din carieră pentru a duce Warriors la victorie

Dar, în mod surprinzător, în cariera sa ilustră, Curry nu a reușit niciodată să înscrie o lovitură de departajare pentru a câștiga un meci la expirarea timpului de joc. Conform ESPN, el a reușit șapte aruncări pentru a câștiga meciuri în ultimele 5 secunde.

Acest lucru s-a schimbat vineri seară, când jucătorul de 33 de ani a făcut câteva driblinguri în stânga, a găsit suficient spațiu și a executat un salt de 20 de metri când timpul a ajuns la zero, ajutând Golden State Warriors să învingă Houston Rockets cu 105-103.

"Era și timpul să reușesc una", a exclamat el după aceea, ușurarea sa fiind acceptabilă. "Este prima mea reușită!"

Lovitura câștigătoare a umbrit ceea ce a fost o altă prestație bâlbâită a celor de la Warriors și a lui Curry însuși.

Joi, Warriors au suferit o înfrângere șocantă în prelungiri în fața celor de la Indiana Pacers, o echipă căreia îi lipsesc aproape toți cei mai buni jucători ai săi.

Iar vineri, Warriors erau conduși la nouă puncte cu aproximativ cinci minute înainte de finalul meciului împotriva lui Rockets, echipa cu cel mai slab bilanț din Conferința de Vest.

Lipsiți de Draymond Green și Klay Thompson, Warriors s-au luptat să își reușească în mod constant aruncările, Curry lovind cu piciorul un scaun în semn de frustrare la un moment dat, în timpul unui time-out.

Curry a avut doar 4 din 13 aruncări de trei puncte și 6 din 21 la general, conducând echipa la scor cu 22 de puncte. Dar ultima aruncare a fost cea care a făcut diferența.

El a lovit o mulțime de aruncări cheie în ultimele secunde ale meciurilor, dar a fost prima sa lovitură câștigătoare de la finalul meciului de pe vremea când era în liceu.

"M-am simțit minunat", a spus Curry. "Felul în care au fost ultimele 48 de ore, cu modul în care am jucat aseară, mergând în prelungiri, pierzând, dezamăgirea cu asta și apoi venind în acest meci, mentalitatea de du-te și vino, doar de a măcina, mentalitatea pe care am avut-o, rezistența pe care am arătat-o pentru a ne da o șansă în a doua repriză a fost impresionantă.

"Îți amintește să păstrezi perspectiva de ansamblu asupra a ceea ce încercăm să facem".

Christian Wood și Kevin Porter Jr. au condus pentru Houston, cu 19, respectiv 17 puncte, dar fiecare a ratat ocazii de a oferi echipei lor avantajul în ultimele 65 de secunde.

În pofida recentei lor căderi, Warriors au în continuare al doilea cel mai bun bilanț din Conferința de Vest, 33-13, în timp ce Rockets scad la 14-33 și rămân cu cele mai puține victorii din conferință.

