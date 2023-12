Enes Kanter spune că Nike este "speriată să vorbească" împotriva Chinei și poartă pantofi "Modern Day Slavery" în semn de protest față de tratamentul aplicat uigurilor

Pivotul celor de la Boston Celtics, care a vorbit deschis despre tratamentul minorităților din China, a purtat luni, în victoria echipei sale împotriva celor de la Charlotte Hornets, pantofi personalizați pe care erau scrise cuvintele "Modern Day Slavery" și "No More Excuses".

Luni, el a postat pe Twitter un videoclip în care a făcut apel la Nike pentru tăcerea sa cu privire la nedreptatea din China.

"Nike rămâne vocală cu privire la nedreptatea de aici, din America, dar când vine vorba de China, Nike rămâne tăcută", a spus Kanter, într-o postare în care a folosit hashtag-urile #HypocriteNike și #EndUyghurForcedLabor.

"Nu abordați brutalitatea poliției din China, nu vorbiți despre discriminarea împotriva comunității LGBTQ, nu spuneți niciun cuvânt despre opresiunea minorităților din China, vă este frică să vorbiți."

Criticile lui Kanter s-au axat în special pe nedreptatea resimțită de comunitatea uigură - Departamentul de Stat al SUA estimează că până la 2 milioane de uiguri și alte minorități etnice au fost reținute în lagăre de internare din Xinjiang începând din 2017.

Într-un interviu de trei ore cu CNN, realizat în Europa, unde se află acum în exil, fostul detectiv devenit denunțător a dezvăluit detalii rare despre ceea ce a descris ca fiind o campanie sistematică de tortură împotriva etnicilor uiguri în sistemul de tabere de detenție din regiune.

China a negat în mod repetat acuzațiile de abuzuri privind drepturile omului, afirmând că centrele sunt necesare pentru a preveni extremismul religios și terorismul.

"Cine vă face pantofii în China? Știi măcar?" a adăugat Kanter, industria încălțămintei a fost "pătată" de munca forțată.

"Există atât de multe fabrici de muncă forțată în China. De exemplu, munca forțată a uigurilor, este o sclavie modernă și se întâmplă chiar acum în China.

"Milioane de uiguri sunt în prezent reținuți, vânduți și repartizați să lucreze în lagăre de muncă forțată, închisori și fabrici din întreaga țară. Aceștia sunt supravegheați în permanență, cu ore de lucru lungi și condiții de trai precare.

"Nu uitați că, de fiecare dată când vă puneți acei pantofi în picioare sau vă puneți acel tricou pe spate, în spatele lor se află atât de multe lacrimi, atât de multă opresiune și atât de mult sânge."

CITEȘTE: Emisiunea meciului Boston Celtics a fost retrasă în China după postările pro-Tibet ale lui Enes Kanter

'Suntem îngrijorați de rapoartele privind munca forțată'

La începutul acestui an, Nike a emis o declarație în care a spus că nu se aprovizionează cu produse din regiunea Xinjiang.

"Nike se angajează să producă în mod etic și responsabil și respectăm standardele internaționale de muncă", se arată în declarație.

"Suntem îngrijorați de rapoartele privind munca forțată în regiunea autonomă Xinjiang Uyghur (XUAR) și în legătură cu aceasta.

"Nike nu se aprovizionează cu produse din XUAR și am confirmat cu furnizorii noștri contractuali că nu folosesc textile sau fire filate din această regiune."

La solicitarea CNN, Nike nu a fost disponibilă imediat pentru a face comentarii cu privire la ultimul videoclip al lui Kanter.

Kanter a încheiat videoclipul invitându-l pe cofondatorul Nike, Phil Knight, și pe ambasadorii de profil înalt LeBron James și Michael Jordan la o excursie în China, pentru ca aceștia să poată "vedea [cu ochii voștri] unde sunt fabricați pantofii".

"Lui Nike îi place să spună 'Just Do It' - ei bine, ce faceți în legătură cu munca de sclavi care vă face pantofii? Acea muncă de sclavi care vă face bogați", a adăugat el.

"Nike trebuie să fie un participant la acest lucru. Opriți ipocrizia, opriți sclavia modernă acum."

Săptămâna trecută, Kanter a criticat modul în care China tratează Tibetul, ceea ce l-a determinat pe purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Wang Wenbin, să declare, în cadrul unei conferințe de presă, că jucătorul din NBA "încearcă să atragă atenția" și că remarcile sale "nu merită să fie infirmate".

Ca urmare, transmisia meciului de deschidere a sezonului dintre Celtics și New York Knicks a fost retrasă de site-ul chinez de video-streaming Tencent, în timp ce fanii au apelat la rețelele de socializare chinezești pentru a-l denunța pe Kanter și pe Celtics.

Această decizie vine la doi ani după ce Daryl Morey, pe atunci manager general al echipei Houston Rockets, a stârnit controverse între NBA și China cu un tweet - șters ulterior - în sprijinul protestatarilor pro-democrație din Hong Kong. Morey a demisionat un an mai târziu.

Kanter, care a fost crescut în Turcia, a fost vocal înainte în apărarea diverselor cauze politice, inclusiv critici la adresa președintelui turc Recep Tayyip Erdogan.

Ca urmare, el s-a confruntat cu amenințări cu moartea și cu procesul penal al tatălui său în țara de origine.

