Emma Răducanu părăsește terenul accidentată și în lacrimi înainte de Australian Open

Britanica Emma Răducanu a abandonat la 6-0 5-7 în meciul din turul al doilea împotriva slovacei Viktoria Kuzmova, joi, în cadrul turneului WTA 250 Auckland Classic, după ce și-a luxat glezna, punând sub semnul întrebării participarea sa la Australian Open din această lună.

Fosta campioană de la US Open, Răducanu a măturat primul set în 22 de minute, dar s-a clătinat în cel de-al doilea și a fost examinată la glezna stângă în timpul unui time-out medical, înainte de a părăsi terenul în lacrimi după ce nu a reușit să termine primul punct al decisivului.

"Am depus multă muncă fizică în ultimele luni și m-am simțit bine și optimistă", a declarat Răducanu, citată de Stuff Media.

"Așa că a fi oprit de o accidentare ciudată, rostogolirea unei glezne, este destul de dezamăgitor, în prima săptămână de asemenea. Credeam că joc un tenis destul de decent.

"Terenurile sunt incredibil de alunecoase, parcă foarte alunecoase, așa că, ca să fiu sincer, nu este o surpriză că i s-a întâmplat cuiva acest lucru... vom evalua în următoarele zile și vom vedea care sunt următorii pași."

Australian Open începe pe 16 ianuarie.

Anterior, Coco Gauff a învins-o pe compatrioata sa, Sofia Kenin, cu 6-4 6-4 6-4, pentru a stabili un sfert de finală împotriva chinezoaicei Zhu Lin, care a trecut de Venus Williams cu 3-6 6-2 7-5 într-un meci pe ploaie care a durat 2 ore și 23 de minute.

Williams, în vârstă de 42 de ani, a servit pentru meci la 5-4 în ultimul set, dar Zhu a făcut break și apoi a respins patru mingi de break înainte de a încheia victoria.

Azarenka prin

La Adelaide International 1 WTA 500, Victoria Azarenka, de două ori campioană la Australian Open, a trecut de Zheng Qinwen cu 6-2 7-5 și s-a calificat în sferturile de finală alături de Irina-Camelia Begu și Linda Noskova, două jucătoare nepromovate.

Chinezoaica Zheng, care a fost desemnată Revelația Anului WTA în 2022, a trimis 10 ași și 34 de lovituri câștigătoare, dar a comis și 35 de greșeli neforțate la evenimentul de pregătire pentru Australian Open.

"Este un mare talent", a declarat fostul număr 1 mondial Azarenka. "Simt că va fi o jucătoare foarte, foarte bună.

"Am crezut că m-am ținut de planul meu de joc destul de bine astăzi ... Am fost consecventă, mi-am încercat șansele atunci când am putut. Am continuat să-mi creez mai multe șanse. Am fost mult mai agresivă, un pic mai confortabilă astăzi pe teren."

Bielorusa Azarenka se va confrunta în continuare cu adolescenta cehă Noskova, care a urmat după ce a învins-o în primul tur pe Daria Kasatkina cu o victorie cu 6-2 6-2 în fața colegei de calificări Clair Liu.

Românca Begu a ajuns în sferturi după ce a învins-o cu 6-3 6-0 pe letona Jelena Ostapenko, cap de serie numărul șapte, care a comis 41 de greșeli neforțate într-o prestație neregulată.

Begu a câștigat 11 game-uri consecutive pentru a întoarce un deficit de 3-1 în primul set și a obținut victoria în 73 de minute. Ea o va înfrunta pe Veronika Kudermetova, a patra favorită, pentru un loc în semifinale.

Ons Jabeur, care a fost la un pas de a câștiga un Grand Slam pentru prima dată, deoarece a terminat pe locul doi la Wimbledon și US Open anul trecut, a luptat în primul set pentru a o învinge pe Sorana Cirstea cu 7-6(3) 6-1 și pentru a se califica în sferturile de finală cu Marta Kostyuk la Adelaide.

"(Cirstea) este o jucătoare grozavă, m-a împins să mă descurc din ce în ce mai bine în primul set", a declarat Jabeur.

Tunisianca aflată pe locul doi în clasament și-a trasat și obiectivele pentru acest an, spunând: "Vreau locul 1, vreau să câștig Grand Slam-uri".

Sursa: edition.cnn.com