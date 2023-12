Emma Răducanu a învins-o pe Sloane Stephens la debutul la Australian Open

Răducanu, în vârstă de 19 ani, aflată la primul său meci de Grand Slam de la câștigarea US Open anul trecut, a trecut în forță de primul set în doar 17 minute împotriva lui Stephens, la rândul ei campioană la US Open în 2017.

Dar impulsul s-a întors în favoarea lui Stephens în setul al doilea, americanca făcându-i trei break-uri lui Răducanu pentru a egala meciul de marți.

Luptând în câteva schimburi lungi în ultimul set, Răducanu a trecut la un avantaj de 5-0 și a încheiat meciul cu puțin înainte de miezul nopții (8 a.m. ET) la Melbourne.

"Atât eu, cât și Sloane am dat totul pe teren și am dat tot ce am avut mai bun", a declarat Răducanu din Marea Britanie în timpul interviului de pe teren.

"Am crezut că a fost un meci de foarte bună calitate, cu câteva raliuri foarte lungi. Sunt foarte fericită că am reușit să mă impun în fața unei mari campioane ca ea."

După triumful senzațional de la US Open de anul trecut, Răducanu a avut parte de o serie de rezultate dificile în octombrie și noiembrie și a declarat că încă se "adaptează la viața rapidă a circuitului ".

În decembrie, ea a fost testată pozitiv la Covid-19 înainte de un eveniment de expoziție din Abu Dhabi și a revenit în acțiune la Sydney la începutul acestei luni.

Următorul ei meci la Australian Open va fi împotriva muntenegreancăi Danka Kovinic, iar Simona Halep, dublă campioană de Grand Slam, este o potențială adversară în turul al treilea.

CITEȘTE: Tennis Australia spune că regretă profund impactul pe care saga Novak Djokovic l-a avut asupra jucătorilor

Un alt jucător britanic, Andy Murray, a început de asemenea cu victorie marți, când a trecut de georgianul Nikoloz Basilashvili cu 6-1 3-6 6-4 6-7 6-4.

Aflat la primul său turneu de la Australian Open din 2019, Murray l-a învins pe Basilashvili pentru a doua oară în decurs de o săptămână, după ce a triumfat și la Sydney, în perioada premergătoare Openului Australiei.

De data aceasta, triplul campion de Grand Slam a dat dovadă de același curaj și hotărâre care au caracterizat cariera de jucător a lui Murray.

"Au fost trei, patru ani foarte, foarte dificili. Am muncit mult pentru a reveni aici", a declarat Murray, care a luat în considerare retragerea după Australian Open în urmă cu trei ani, înainte de a fi supus unei intervenții chirurgicale la șold care i-a salvat cariera.

"Acesta este cel în care am crezut că potențial am jucat ultimul meu meci, dar uimitor să mă întorc câștigând o bătălie de cinci seturi ca asta. Nu puteam să cer mai mult".

În altă parte pe tabloul masculin, Daniil Medvedev, al doilea favorit, finalist la turneul de anul trecut și probabil favorit anul acesta după retragerea lui Novak Djokovic, l-a învins pe Henri Laaksonen cu 6-1 6-4 7-6.

De asemenea, Nick Kyrgios, favorit al turneului local, a obținut o victorie în două seturi împotriva britanicului Liam Broady, pregătind o confruntare în turul al doilea cu Medvedev.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com