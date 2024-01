Eliminarea lui Arsenal din Europa League este o "rușine", iar clubul se îndreaptă spre o nouă criză

Fostul apărător, care lucrează acum ca expert de televiziune, a declarat că Arsenal a părut "pierdută" în momentul în care a fost eliminată joi din competiție de echipa spaniolă.

Arsenal pierduse prima manșă cu 2-1 și nu a reușit să deschidă scorul în meciul retur, care s-a încheiat 0-0. Echipa sa neexperimentată a părut lipsită de idei, iar starul Pierre-Emerick Aubameyang, care s-a recuperat recent după malarie, a fost un pasager în mare parte din meci.

"Arsenal părea pierdută. Nu am putut ieși și ne-au făcut să fim nervoși. Nu am pus cu adevărat o mănușă pe ei și nu am căzut în luptă", a declarat Keown la BT Sport după meci.

Pentru a înrăutăți situația, Villarreal este condusă de Unai Emery, care a fost demis de Arsenal și înlocuit cu Mikel Arteta.

Actualul antrenor, care încă învață meserie la nivel înalt, se confruntă acum cu o examinare uriașă, în condițiile în care echipa se află în prezent pe locul 9 în Premier League și se îndreaptă spre un sezon fără fotbal european pentru prima dată din 1996 încoace.

"Este o muncă uriașă la acest club de fotbal. Poate că lipsa lui (Arteta) de experiență l-a costat", a adăugat Keown.

"El este încă manager, dar s-a simțit că acesta a fost pachetul de salvare și jucătorii săi nu s-au prezentat. A fost depășit de managerul anterior, ceea ce este puțin jenant".

Freddie Ljungberg, fostul comentator și fost jucător al lui Arsenal, Freddie Ljungberg, care a preluat pentru scurt timp funcția de șef interimar la club în 2019, a declarat că speră că Arteta își va păstra postul, dar a recunoscut presiunea tot mai mare asupra celor care trebuie să ia această decizie.

"Este un manager tânăr și sper că va rămâne", a spus el la BT Sport. "Dar, bineînțeles, nu este suficient de bun pentru Arsenal și depinde de proprietari și de alte persoane din cadrul clubului".

Presiune asupra proprietarilor

După meci, Arteta - care a fost un favorit al fanilor când a preluat funcția în decembrie 2019 - a declarat că a fost "devastat" de rezultat, dar a insistat că încă mai crede că este omul potrivit pentru acest post.

"Simt presiunea tot timpul pentru că vreau să fac cât mai bine pentru echipă, pentru sprijinul pe care îl am și pentru fani", a spus el după meci.

"Cred că munca tuturor este analizată cu atenție".

Este încă un capitol dintr-un sezon tumultuos pentru Arsenal. Forma sa în campionat a fost uneori jalnică și există o furie generalizată în rândul suporterilor în legătură cu proprietarul clubului, Stan Kroenke.

Americanul a fost acuzat că nu investește suficienți bani în echipă și, în cele din urmă, că nu îi pasă de performanțele echipei pe teren.

De asemenea, decizia sa de a înscrie Arsenal în extrem de controversata Superligă i-a determinat pe fani să protesteze în fața stadionului.

CEO-ul și fondatorul Spotify, Daniel Ek, și-a anunțat public dorința de a cumpăra Arsenal, insistând că vrea să readucă clubul său preferat la glorie.

Sursa: edition.cnn.com