Echipa din Liga Națională de Fotbal Feminin North Carolina Courage îl concediază pe antrenorul principal în urma unor acuzații de manipulare sexuală și comportament neadecvat

Rezilierea a urmat unui raport de investigație realizat de The Athletic care a fost publicat joi dimineață și care citează jucători care au declarat că, timp de ani de zile, Riley și-a folosit influența și puterea pentru a hărțui sexual jucătorii și, într-un incident, a constrâns un jucător să facă sex cu el.

Riley a negat acuzațiile.

Într-o declarație postată pe Twitter, cei de la Courage spun că l-au concediat pe Riley în urma rapoartelor privind "acuzații foarte grave de comportament necorespunzător".

Comisarul NWSL, Lisa Baird, a publicat, de asemenea, o declarație joi, în urma concedierii lui Riley, spunând: "Am fost șocată și dezgustată să citesc noile acuzații raportate în The Athletic în această dimineață. Liga, împreună cu North Carolina Courage, a reacționat rapid ca răspuns la aceste noi acuzații, iar fostul antrenor principal Paul Riley a fost demis".

"Concomitent, raportăm aceste noi acuzații către Centrul american pentru sport sigur pentru investigații. Un mediu de lucru sigur și securizat este o prioritate de top pentru ligă și colectivul său de proprietari", a adăugat Baird.

The Athletic a relatat că a intervievat peste o duzină de jucătoare care au jucat sub comanda lui Riley începând din 2010 și alte persoane care sunt implicate în fotbalul feminin.

O fostă jucătoare care a jucat pentru Riley la trei echipe diferite, Sinead Farrelly, a descris cum un Riley căsătorit a obligat-o să intre în camera sa de hotel pentru a face sex. Farrelly a descris faptul că se afla sub controlul lui Riley, spunând: "M-am simțit revendicată. Acest cuvânt, sincer, descrie perfect pentru mine, pentru că am sentimentul că el s-a plimbat și s-a uitat la potențialii săi candidați, iar pe mine m-a fixat. M-a revendicat; așa s-a simțit atingerea lui. Îmi amintesc că mă gândeam: "Mai vede cineva asta?" Mă simțeam sub controlul lui."

Un alt incident raportat descrie faptul că Riley i-a constrâns pe Farrelly și pe coechipierul Mana Shim să se întoarcă în apartamentul său și i-a presat pe cei doi să se sărute. Shim a descris un moment în care Riley a invitat-o la o sesiune de filmare a unui meci în camera sa de hotel și a întâmpinat-o purtând doar lenjerie intimă. Alți foști jucători, care au dorit să rămână anonimi, au declarat că fostul antrenor a făcut remarci nepotrivite despre greutate și orientări sexuale.

The Athletic i-a cerut lui Riley să comenteze despre presupusa sa conduită nepotrivită, la care acesta a răspuns că afirmațiile fostelor jucătoare sunt "complet neadevărate". Potrivit The Athletic, Riley le-a spus într-un e-mail: "Nu am făcut niciodată sex cu acești jucători și nici nu le-am făcut avansuri sexuale".

În dezmințirile sale către The Athletic, Riley a spus că "există o șansă să fi spus ceva de-a lungul timpului care să fi jignit pe cineva", dar că nu a "înjosiți" jucătorii. Riley a negat, de asemenea, că a revăzut filmul meciurilor în camera sa de hotel.

CNN nu a reușit să ia legătura cu Riley în mod independent pentru a face un comentariu.

Federația americană de fotbal a suspendat joi licența de antrenor a lui Riley și a declarat parțial că: "Comportamentul abuziv descris de sportivii curajoși care au ieșit în față este respingător, inacceptabil și nu-și are locul în fotbal sau în societate".

Mai multe jucătoare profesioniste de fotbal au fost indignate de acuzații, inclusiv Megan Rapinoe, jucătoare a echipei naționale feminine a SUA și jucătoare a OL Reign, care a declarat joi pe Twitter: "Mana & Sinead sunteți atât de puternice & suntem alături de voi :heart: Tuturor celor aflați într-o poziție de putere care au lăsat să se întâmple acest lucru, au auzit și au respins, au semnat pentru ca acest monstru să se mute la o altă echipă w/zero repercusiuni, F**k YOU, sunteți cu toții niște monștri și TOȚI vă puteți preda demisiile imediat".

"Bărbați, care protejează bărbați, care abuzează de femei. O voi spune din nou, bărbați, care protejează bărbați, care abuzează de femei. Dați foc la tot. Să le cadă toate capetele", a adăugat Rapinoe într-o postare separată.

Sursa: edition.cnn.com