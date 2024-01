După al 21-lea titlu de Mare Șlem la Wimbledon, ce urmează pentru Novak Djokovic?

Sârbul a câștigat duminică al 21-lea său titlu de Mare Șlem, învingându-l în finală pe Nick Kyrgios și câștigând încă un trofeu la Wimbledon, pentru a șaptea oară când reușește acest lucru și pentru a patra oară consecutiv la SW19.

Într-o ciudățenie ciudată, Djokovic va coborî de fapt de pe locul 3 mondial pe locul 7, în ciuda câștigării Wimbledon, deoarece punctele de clasament au fost retrase în urma deciziei organizatorilor turneului de a interzice rușilor și bielorușilor să joace la ediția din acest an.

Cu toate acestea, în situația actuală, viitorul imediat al lui Djokovic rămâne neclar. Ca urmare a poziției sale împotriva vaccinării anti-Covid-19, actuala sa participare la următoarele turnee de Grand Slam din SUA și Australia a fost pusă sub semnul întrebării.

Așadar, ce îi rezervă viitorul campionului în exercițiu de la Wimbledon?

"Am avut nevoie de timp pentru a trece peste furtună

Djokovic a avut parte de câteva luni dificile în afara terenului, iar acest lucru s-a reflectat în jocul său pe teren.

În ianuarie, Djokovic a fost în cele din urmă expulzat din Australia, în urma unei saga prelungite, care a inclus timp în detenție, împiedicându-l să participe la Australian Open din cauza refuzului său de a se vaccina pentru Covid-19.

În conformitate cu legislația australiană, Djokovic ar putea fi interzis pe teritoriul țării timp de trei ani din cauza circumstanțelor care au înconjurat deportarea sa, deși ministrul de interne Karen Andrews nu a exclus o excepție. "Orice cerere va fi analizată în funcție de meritele sale", a declarat ea în ianuarie.

Deși a revenit încet, dar sigur, la acțiune, fostul număr 1 mondial a declarat că a trebuit să "înfrunte o furtună" în această perioadă.

"Primele luni ale acestui an m-au afectat", a spus el după victoria de la Wimbledon. "Din punct de vedere mental și emoțional, nu mă aflam într-un loc bun. Am simțit atât de multă presiune.

"Asta a provocat turbulențe în interiorul meu. Am avut nevoie de timp pentru a trece peste furtună. La un moment dat, mi-am dat seama că va fi nevoie de timp și atât, timp pentru a mă regrupa, pentru a ajunge la o stare optimă de echilibru pe teren, în afara terenului."

Goran Ivanisevic, antrenorul lui Djokovic și câștigător al turneului de la Wimbledon din 2001, a lăudat capacitatea celui care a câștigat de 21 de ori turnee de Grand Slam de a reveni după un "an greu".

"A fost un lucru uriaș ceea ce i s-a întâmplat. Cu toții ne așteptam de la el după câteva săptămâni: 'Bine, uită de Australia, hai să ne întoarcem și să ne antrenăm'. Nu se întâmplă așa'", a declarat Ivanisevic.

"A durat mult timp, Monte-Carlo, Belgrad, apoi a început să joace mai bine, Madrid, Roma. Chiar și la Paris a jucat bine, dar Rafa (Nadal) a fost un jucător mai bun în acea seară.

"Pentru unii oameni, ei nu își revin. Ei nu vor juca niciodată tenis. A fost un mare șoc. A fost un șoc pentru mine, iar eu am fost acolo. Am fost liber. Imaginați-vă pentru el.

"Incredibil cum și-a revenit și cum a trecut peste asta. Pentru mine este cu adevărat eroic, pentru că nu a fost ușor să digere tot ce s-a întâmplat și să se întoarcă să joace tenis. Apoi te gândești: "De ce (trebuie) să joci tenis?"".

În ciuda revenirii sale la acțiune în anumite turnee, poziția sa față de vaccinarea Covid-19 i-a limitat participarea la altele.

El a lipsit de la turnee din SUA pe parcursul acestui an, cum ar fi Indian Wells sau Miami Open, deoarece orice cetățean care nu este cetățean american trebuie să fie complet vaccinat împotriva Covid-19 pentru a primi o viză și a intra în țară.

Și, în situația actuală, nu i s-ar permite să joace la US Open - care va începe pe 29 august - deoarece nu a fost vaccinat.

Djokovic nu a părut deosebit de optimist în ceea ce privește participarea la Flushing Meadows, având în vedere situația actuală - deși a spus că i-ar "plăcea foarte mult" să joace acolo.

"Nu sunt vaccinat și nu am de gând să mă vaccinez, așa că singura veste bună pe care o pot avea este că au eliminat obligativitatea cardului verde de vaccin sau cum îi spuneți pentru a intra în Statele Unite sau scutirea", a spus el.

"Nu cred că scutirea este posibil în mod realist. Dacă aceasta este posibilitate, nu știu despre ce ar fi vorba cu scutirea. Nu știu. Nu am prea multe răspunsuri acolo. Cred că este vorba doar de faptul dacă vor elimina sau nu acest lucru la timp pentru ca eu să ajung în SUA."

De fapt, din cauza legilor actuale privind imigrația din Australia, jucătorului de 35 de ani nu i s-ar permite să joace nici la Australian Open 2023.

Acest lucru ar putea însemna că Djokovic - unul dintre cei mai mari care au onorat vreodată sportul tenisului - ar urma să intre pe teren într-un turneu de Grand Slam în mai 2023, la Openul Franței de anul viitor.

El rămâne la un titlu de grand slam în urma recordului all-time de 21 deținut de Nadal și, dând o idee despre ceea ce vede în viitorul său, prioritizarea celor mai mari evenimente va fi obiectivul său principal.

"Ca să fiu sincer, mă îndoiesc că voi merge să alerg după puncte", a explicat el. "După cum am înțeles astăzi de la agentul meu, câștigarea unui Grand Slam te-ar califica pentru World Tour Finals, cu excepția cazului în care nu ești în afara top 20, ceea ce nu știu. Cu punctele acumulate până acum, cred că voi ajunge în top 20.

"Cred că am o șansă bună să fiu deja în finală. Nu mă voi împovăra să fiu nevoită să merg cu adevărat să joc turnee și să obțin puncte.

"Nu simt cu adevărat nicio presiune sau necesitate de a juca un anumit program. Iar lucrurile s-au schimbat în ultimul an, an și jumătate pentru mine. Am obținut acel nr. 1 istoric, săptămâni pentru nr. 1, pentru care am muncit toată viața mea. Acum, că s-a terminat, am prioritizat slamurile și turneele mari, cu adevărat, și unde vreau să joc, unde mă simt bine.

El a adăugat: "Ar putea fi Laver Cup, urmează și Cupa Davis. Îmi place să joc pentru țara mea. Voi încerca să fac parte din asta. Următorul lucru pe care îl știi, sezonul se va termina, nu? Acestea sunt turneele mari, să spunem, pe care le am acum în minte."

Sursa: edition.cnn.com