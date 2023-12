Dominic Thiem, campionul en-titre, va rata US Open și restul sezonului 2021 din cauza unei accidentări la încheietura mâinii

Tenismanul în vârstă de 27 de ani a declarat că nu și-a revenit după accidentarea suferită la Mallorca Open în iunie, care a fost ultimul turneu la care a jucat înainte de a se retrage de la Wimbledon și de la Jocurile Olimpice de la Tokyo, la începutul acestei veri.

"Sunt foarte dezamăgit că nu pot apăra titlul la New York", a postat el pe contul său de Twitter. "În ultimele șase săptămâni, am urmat sfaturile medicale, am purtat atelă la încheietura mâinii, am făcut exerciții pentru a mă menține în formă înainte de a începe să mă antrenez din nou pe teren. Recuperarea mea a decurs foarte bine, dar săptămâna trecută am lovit o minge în timpul antrenamentului și am început să simt din nou dureri. M-am dus direct la medici".

"După niște teste, au spus că încheietura mea are nevoie de mai mult timp, așa că am fost cu toții de acord să fim conservatori și să îi acordăm încheieturii mele ceva timp de recuperare. Voi mai purta atelă pentru încheietura mâinii încă câteva săptămâni înainte de a începe cu exercițiile și apoi să mă antrenez din nou cu racheta", a adăugat el.

Thiem, nr. 6 mondial, care a câștigat primul său Grand Slam în 2020, când l-a învins pe campionul olimpic din 2020 Alexander Zverev în finala US Open, a petrecut ceva timp departe de joc după victorie - fără să se atingă de rachetă până când a fost pregătit să revină.

Cu toate acestea, el a avut puțin succes de atunci, suferind în special o eliminare timpurie în primul tur de la Roland Garros în mai, înainte de a suferi accidentarea la încheietura mâinii în iunie.

"A fost o decizie grea de luat, dar știu că asta trebuie să fac. Am o carieră lungă în fața mea și este important să nu îmi asum riscuri și să nu mă grăbesc să revin - ceea ce sper că înțelegeți", a declarat Thiem.

"Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru sprijinul pe care mi l-ați acordat până acum. Înseamnă foarte mult pentru mine și îmi dă multă putere și mă ajută să rămân pozitiv în această perioadă dificilă", a adăugat el.

Thiem își adaugă numele la lista marilor nume care au lipsit de la Flushing Meadows, după ce marele tenisman Roger Federer s-a retras de la US Open la începutul acestei luni, după ce a anunțat o nouă operație la genunchi.

US Open 2021 este programat să înceapă pe 30 august și se va desfășura până pe 12 septembrie la New York.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com