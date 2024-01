"Distrusă psihic" de modul în care este tratat fotbalul feminin, Ada Hegerberg savurează "bucuria" revenirii în naționala Norvegiei

În ciuda condițiilor meteorologice nefavorabile de pe Release Arena din Sandefjord, emoția dominantă a norvegiencei a fost una de bucurie.Ea a jucat primul ei meci pentru Norvegia în cinci ani, sărbătorind ocazia cu un hat-trick în timp ce echipa sa a învins Kosovo cu 5-1 în calificările pentru Cupa Mondială feminină de luna trecută.

"Mulțimea a venit, a venit să o susțină, ceea ce mi se pare uimitor, a declarat Hegeberg pentru Christina MacFarlane de la CNN.

"Evident, sunt foarte concentrată înainte de meciuri și toate celelalte, dar să văd din nou echipa națională și să văd toate aceste fete tinere, băieți tineri care au venit să ne vadă jucând a fost ceva care m-a lovit în adâncul sufletului. Și a fost doar un sentiment de bucurie. O să prețuiesc asta pentru foarte mult timp".

În urmă cu cinci ani, Hegerberg - pe atunci în vârstă de 21 de ani - s-a îndepărtat de echipa națională după ce experiențele sale cu echipa au lăsat-o "distrusă mental" și frustrată de modul în care era privit fotbalul feminin în Norvegia.

"Pot să spun clar că nu sper să i se mai întâmple asta unei alte jucătoare, să fii pus într-o poziție în care trebuie să faci o astfel de alegere", spune ea după revenirea în echipă.

"Dar, în acest moment, nu aș uita niciodată. Cred că ar trebui să îmbrățișăm întreaga istorie. Dar, în același timp, am cam trecut și eu peste".

În timpul absenței sale de la echipa națională, Hegerberg s-a impus ca una dintre cele mai bune jucătoare din lume. Ea deține recordul pentru cele mai multe goluri marcate în Liga Campionilor, cu 56, și a primit primul Balon de Aur Feminin din istorie în 2018.

Pe lângă aceste distincții individuale, Hegerberg a obținut un mare succes cu Lyon, conducând clubul la cinci titluri consecutive în Liga Campionilor - un record pentru o echipă de orice sex. Sâmbătă, la Torino, Lyon înfruntă Barcelona în finala Ligii Campionilor din acest sezon.

"Un nou capitol

În ciuda acestor realizări, Hegerberg a rămas în afara scenei internaționale, menținându-și cu fermitate poziția împotriva Federației Norvegiene de Fotbal (NFF).

Cupa Mondială feminină din 2019 nu a tentat-o să revină în lotul național, iar Hegerberg spune că doar recenta alegere a lui Lise Klaveness în funcția de președinte al NFF - prima femeie care ocupă această poziție - a convins-o să revină.

Cele două au jucat împreună când Hegerberg era la începutul carierei sale, iar ea spune că discuțiile cu Klaveness au fost esențiale pentru revenirea sa la echipa națională. Au creat o legătură în legătură cu dificultățile comune cu federația și cu provocările cu care se confruntă fotbalul feminin.

"Am simțit că am crescut mult în timpul acelor discuții, dar am simțit că era momentul potrivit să mă întorc și să joc din nou pentru țara mea", spune Hegerberg.

"Cred cu adevărat că Lise poate fi o figură și o poziție foarte importantă pentru a zgudui lucrurile în continuare, astfel încât fetele tinere să fie mai bine îngrijite pentru viitor. Aș susține-o absolut până la capăt pentru a conduce fotbalul feminin în direcția cea bună. Așa că mă simt foarte bine".

De când Hegerberg a plecat de la echipa națională, NFF și-a schimbat abordarea față de echipa feminină.

Bărbații și femeile primesc acum aceeași compensație financiară pentru reprezentarea Norvegiei, în urma unui acord care a dublat potul de remunerare pentru femei, de la 3,1 milioane de coroane norvegiene (330.739 de dolari) la șase milioane de coroane (640.150 de dolari).

"Evident, nu ar trebui să uiți pentru a nu repeta aceeași istorie, dar simt că este un nou capitol, că este în curs de desfășurare și este și foarte reconfortant", spune Hegerberg.

"Și, evident, este să te întorci încercând să construiești pe ceva, pentru că acum ai jucătoare foarte bune în Europa, fete norvegiene.

"Deci cred că acum este momentul doar pentru a construi piatră cu piatră. Și sunt foarte motivată și eu să îmi asum o parte din responsabilitatea de a continua să împing fotbalul în direcția bună în Norvegia."

"Oferiți condițiile pe care le merită jucătoarele

Nu doar în Norvegia s-au schimbat conversațiile din jurul fotbalului feminin în anii care au trecut între ultimele două prezențe internaționale ale lui Hegerberg.

Luna trecută, Federația Italiană de Fotbal (FIGC) a anunțat că fotbalistele care joacă în prima ligă feminină din Italia - Serie A - vor fi clasificate ca sportive profesioniste, punând capăt unor ani de salarii plafonate din cauza statutului lor de amatoare.

"Simt că începem încet-încet să luăm din nou avânt pentru a reveni în acel ritm bun pe care îl aveam înainte ca Covidiu să ne lovească și construim mai mult profesional", spune Hegerberg.

"Oferim condițiile pe care jucătoarele le merită și, în linii mari, obținem o viață de zi cu zi mai profesionistă, astfel încât să putem deveni și mai bune și să arătăm un fotbal și mai bun pe termen lung. Este vorba de a ne împinge pe noi, jucătoarele - trebuie doar să performăm cu adevărat."

Jucătoarele joacă din ce în ce mai mult pe cele mai mari scene. Camp Nou - stadionul Barcelonei - a înregistrat de două ori sala plină în ultimele luni, stabilind recorduri consecutive pentru cea mai mare asistență la un meci de fotbal feminin.

În martie, 91.553 de fani au urmărit Barça învingând Real Madrid în sferturile de finală ale UEFA Champions League și, la mai puțin de o lună mai târziu, 91.648 au încurajat echipa locală la o victorie cu 5-1 împotriva lui Wolfsburg în semifinală.

"Este genial", spune Hegerberg. "Este ceea ce îți dorești să realizezi în joc și să vezi acele săli pline, Camp Nou plină - este uimitor, într-adevăr.

"Asta este ceea ce încercăm să realizăm, fiecare club feminin. Am văzut câteva tendințe bune. Iar acum marea provocare este să aducem acei oameni înapoi pe stadioane săptămână de săptămână și să obținem acea stabilitate de care avem nevoie."

"Cea mai bună parte a sezonului

În sezonul trecut, fără Hegerberg, care s-a accidentat, Lyon nu a reușit să ajungă în finala Ligii Campionilor pentru a treia oară în 10 ani, punând capăt celor cinci ani de domnie a clubului ca și campioană europeană. Barcelona a profitat de absența lui Lyon și caută acum un prim titlu consecutiv.

"Evident, Barcelona este o echipă foarte puternică", a declarat Hegerberg. "Se poate vedea că au avut timp să își dezvolte stilul de joc împreună. Ei joacă un fotbal foarte puternic, orientat spre posesie, de asemenea".

Hegerberg joacă fotbal eliminatoriu pentru prima dată în ultimii trei ani, după ce a fost ținută pe tușă aproape două sezoane din cauza unei rupturi a ligamentului încrucișat anterior în ianuarie 2020 și apoi a unei fracturi de stres la tibia stângă.

"Încerc doar să mă bucur de fiecare zi, de fiecare secundă cu mingea, iar primăvara este aici și se apropie meciurile mari", spune ea. "Așa că este probabil și cea mai bună parte a sezonului".

După finala Ligii Campionilor, Hegerberg așteaptă cu nerăbdare Campionatul European feminin al UEFA din 2022 - primul ei turneu major după revenirea la echipa norvegiană.

"Este un turneu dificil", spune Hegerberg. "Poate merge în ambele sensuri. Totul este să ne pregătim într-un mod foarte calm, dar concentrat. Și da, vom fi pregătiți pentru tot. Dar știm din trecut că am experimentat o finală în 2013 și apoi am experimentat Euro foarte greu în 2017".

Norvegia a pierdut toate cele trei meciuri din grupă în 2017, o serie de rezultate dezamăgitoare pentru o echipă clasată pe locul patru la începutul turneului.

De data aceasta, campania Norvegiei începe cu un meci împotriva Irlandei de Nord pe 7 iulie, în încercarea de a avansa în fazele eliminatorii dintr-o grupă care mai conține Austria și Anglia.

"Este vorba de a învăța din aceste experiențe și de a fi cât mai bine pregătită", spune Hegerberg, "dar și de a te bucura, deoarece aceste turnee sunt un punct culminant al carierei tale".

DAZN difuzează gratuit finala UEFA Women's Champions League pe canalul său YouTube.

