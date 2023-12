Discută acum cu părinții tăi pentru a reduce durerea de inimă mai târziu.

Într-o clasă de yoga de la etaj, câteva persoane se întindeau și își lucrau echilibrul. Dintre cei aproximativ o duzină de adulți mai în vârstă prezenți la o vizită recentă, niciunul nu a scris un testament de viață sau nu a trasat un plan pentru modul în care vor să îmbătrânească.

"Eu evit planurile", a spus Adler, în vârstă de 80 de ani, în timp ce modela o mască decorativă.

Pandemia Covid-19 a făcut-o să prețuiască prezentul, a spus ea, și preferă să-și trăiască viața "zi de zi", mai degrabă decât să-și facă un program pentru viitor.

Paula Lawrie, care termina un ornament de teracotă împodobit cu flori și frunze, a spus că se gândea la un ordin de neresuscitare, dar că încă nu a semnat documentul.

Jean Doak, studentă la yoga, care în curând va împlini 80 de ani, a declarat că a creat un trust și un testament după o discuție întâmplătoare cu prietenii în timpul unei călătorii cu avionul. Dar nu s-a gândit la un testament de viață, chiar dacă își petrece câteva ore pe zi având grijă de un prieten.

"Când voi ajunge în punctul în care nu voi mai putea (fi activă), va fi rău", a spus Doak.

Adler, Lawrie și Doak au spus că nu au explicat în detaliu un plan pentru modul în care ar dori să își trăiască ultimii ani, inclusiv îngrijirea, aranjamentele de locuit și cine ar avea puterea de a lua decizii în locul lor. Cele trei femei au sperat că orice declin va avea loc rapid și fără suferință.

Ele sunt la fel ca mulți americani, dintre care majoritatea nu fac suficiente planuri cu privire la modul în care vor să îmbătrânească.

Dintre cei aproape 800.000 de americani intervievați în cadrul a 150 de studii, doar 29% au completat un testament de viață care să detalieze dorințele lor de îngrijire și doar 33% au desemnat o împuternicire avocațială pentru îngrijirea sănătății, potrivit unui studiu din 2017 al Universității din Pennsylvania.

Pandemia nu a făcut prea multe pentru a schimba acest comportament. În mai 2020, în timp ce persoanele în vârstă mureau din cauza Covid-19 în ritm alarmant, un sondaj Gallup a constatat că mai mult de jumătate dintre americanii intervievați au declarat că nu aveau un testament de viață.

Pentru mulți oameni, acest lucru se reduce la o reticență naturală de a vorbi despre propria mortalitate, spun experții.

"Atunci când nu vor să vorbească despre nimic legat de moarte, vor spune: "Copiii mei se vor ocupa de asta"", a declarat Barbra Braganza, un asistent social care a lucrat timp de opt ani la On Lok, o organizație comunitară de servicii pentru persoanele în vârstă din San Francisco. "Atunci eu spun: "Oh, copiii tăi știu asta?". Acestea sunt dialoguri deschise perfecte".

Braganza recomandă ca oamenii să înceapă să ridice problemele cu părinții lor îmbătrâniți treptat, prezentând diverse scenarii și opțiuni. În cele din urmă, persoana ar trebui să semneze documente legale care să reflecte dorințele sale cu privire la cine să contacteze în caz de urgență, cine ar putea lua decizii cu privire la sănătatea sa și în ce circumstanțe ar dori sau nu să fie resuscitată.

Asistenții sociali îi pot ajuta pe oameni să își actualizeze periodic opțiunile, în special înainte de evenimente importante, cum ar fi intervențiile chirurgicale sau dacă persoana desemnată să ia decizii nu mai poate îndeplini acest rol.

Copiii adulți pot ezita să se angajeze în aceste conversații, dar "s-ar putea să se întâmple ceva în care trebuie să iei o decizie imediat. Vrem să evităm acest lucru", a spus Braganza.

O conversație continuă despre îmbătrânire

Scăderea stării de sănătate sau accidentele îi determină adesea pe adulții în vârstă și familiile lor să recunoască și să planifice îmbătrânirea, spun gerontologii și asistenții sociali, dar aceste discuții nu ar trebui să aștepte până când oamenii sunt în vârstă.

Conversația ar trebui să înceapă devreme și să continue pe tot parcursul vieții unei persoane, a declarat Andrew Scharlach, profesor emerit Kleiner de îmbătrânire la Școala de Asistență Socială de la Universitatea din California, Berkeley. Și nu ar trebui să se limiteze la îmbătrânire, ci să se extindă și la carieră, planificare financiară și alte aspecte ale vieții.

Conversația continuă le permite membrilor familiei să înțeleagă ce este important pentru persoana în vârstă, "astfel încât să o poată ajuta să aibă ceea ce își dorește", a spus Scharlach. Dacă începe din timp, înseamnă că persoana în vârstă poate fi mai puțin nervoasă că copiii lor vor percepe că nu mai sunt capabili și vor prelua procesul de luare a deciziilor fără consimțământul lor.

Conversația poate fi cu atât mai greu de purtat cu cât este amânată mai mult timp, așa cum a constatat Cuidonce Corona, un supervizor clinic de sănătate mintală care lucrează cu persoanele în vârstă din Berkeley, atunci când a încercat să ghideze un bărbat și familia sa în timpul unei crize de sănătate.

"Am stat cu un vârstnic atunci când i s-a pus diagnosticul că are Alzheimer, iar el era temător pentru că mama sa murise din cauza bolii Alzheimer și a văzut declinul fratelui său", a spus ea.

Inițial, Corona a crezut că teama lui venea din cauza semnelor și simptomelor cu care se confrunta, așa că a sugerat ca familia să discute opțiunile de îngrijire sau dacă bărbatul ar trebui să se mute la o locuință asistată.

"Când discuția a devenit intensă, bărbatul s-a întins pe spate pe canapea cu mâinile pe față", a spus Corona. "Mi-am dat seama brusc că stresul său era de fapt legat de ceea ce înseamnă diagnosticul pentru el și familia sa".

Corona a vorbit cu fiecare membru al familiei în parte și au conceput un plan. Unii membri au organizat servicii de sprijin la domiciliu, în timp ce un altul a fost de acord să se ocupe de facturi, iar alții s-au oferit să ajute la plata acestora.

Reducerea riscurilor de cădere

Un mod de a planifica este în evaluarea locuinței unei persoane dragi pentru riscurile de cădere și adaptarea acesteia pentru lucruri precum cărucioare și scaune cu rotile.

Gerontologul Dr. Machiko Tomita, profesor clinician de științe de reabilitare la Universitatea din Buffalo, New York, a condus o echipă în dezvoltarea unui instrument de evaluare a siguranței la domiciliu.

Lista sa de verificare prezintă potențialele pericole dintr-o locuință, identificând elementele care pot crește riscul de cădere și sugerând măsuri pentru a le preveni. Tomita a declarat că 1 din 3 adulți în vârstă cade în fiecare an, iar aproximativ jumătate dintre aceștia cad din nou în anul următor. Centrele americane pentru controlul și prevenirea bolilor (US Centers for Disease Control and Prevention ) enumeră căderile ca fiind principala cauză de rănire a persoanelor cu vârsta de 65 de ani și peste.

"Puteți îmbunătăți echilibrul și vă puteți antrena corpul până la 74 de ani, dar după 75 de ani, va fi foarte greu", a spus Tomita.

Ea recomandă să acordați atenție semnelor de îmbătrânire înainte de a împlini 65 de ani. Acest lucru include monitorizarea greutății, a consumului de apă, a alimentației, a exercițiilor fizice și evaluarea mediului rezidențial.

Un alt instrument util este "Regula 40-70", un plan al unei companii de îngrijire la domiciliu pentru a începe aceste conversații. Regula se bazează pe o aproximare conform căreia, atunci când oamenii se apropie de vârsta de 40 de ani, părinții lor au aproximativ 70 de ani, ceea ce reprezintă un moment bun pentru a purta discuții despre îmbătrânire pentru a aborda aranjamente de viață, finanțe, sănătate, conducere, întâlniri și probleme legate de sfârșitul vieții.

"Una dintre motivațiile din spatele regulii 40-70 a fost că poate că declanșatorul ar trebui să fie o anumită vârstă, mai degrabă decât să așteptăm să se întâmple un eveniment", a declarat Jake Harwood, profesor de comunicare la Universitatea din Arizona, care a contribuit la regula 40-70 a Home Instead. "Dacă se întâmplă ceva, ei pot pune în aplicare un plan de acțiune".

Harwood crede că persoanele în vârstă ar trebui să inițieze conversația, deoarece generațiile mai tinere se pot teme să nu-și jignească sau să-și facă părinții de rușine.

"Ei pot spune clar că: "Nu am nevoie de ajutor acum, sunt perfect în stare să conduc, mă descurc bine prin casă și gătesc singur, dar vreau doar să planific pentru ceea ce s-ar putea întâmpla peste cinci sau zece ani"", a spus Harwood. "În timp ce, dacă aștepți până când ai un accident de mașină, copilul tău chiar îți va lua acele chei de la mașină".

Scharlach recomandă copiilor adulți să înceapă să discute cu părinții lor vorbind despre alți oameni care se luptă cu îmbătrânirea. "Îl văd pe fratele tău sau pe sora ta sau pe unchiul Joe, știi, unde se întâmplă lucruri cu ei. Nu vreau să ți se întâmple asta și ție".

Experții vă sfătuiesc să începeți cu aceleași principii directoare: să înțelegeți și să respectați prioritățile și dorințele unei persoane cu privire la modul în care dorește să îmbătrânească și să o ajutați să ajungă acolo.

Leqi Zhong este scriitor în cadrul Programului de reportaje de investigație de la Universitatea din California, Berkeley Graduate School of Journalism. Ea a realizat acest reportaj cu ajutorul unui grant din partea Fundației SCAN.

Sursa: edition.cnn.com