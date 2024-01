Deschis: Cameron Smith câștigă primul turneu major după un final incredibil

La debutul său în acest eveniment, jucătorul de 28 de ani a reușit cinci birdies consecutive în timp ce a parcurs cele nouă din spate de pe Old Course, reușind un scor de opt sub 64, depășindu-l pe partenerul său de joc Cameron Young cu o lovitură, la 20 sub par.

După ce a început ziua cu patru lovituri în fața lui Smith, Rory McIlroy a terminat la două lovituri în urmă, pe locul al treilea, după ce a semnat un 70 fără bogey.

A însemnat o durere de inimă pentru nord-irlandezul care, în încercarea de a pune capăt unei perioade de opt ani de secetă la un turneu major, a văzut cum îi scapă printre degete o a doua victorie la Claret Jug după o zi în care a ratat multe oportunități de aruncare a mingii.

După ce a împărțit conducerea cu Viktor Hovland la vârf după un duel palpitant sâmbătă, McIlroy părea pe cale să obțină în sfârșit al cincilea său turneu major după ce a trecut la gaura a cincea în fața norvegianului, care a făcut o carte de două peste 74 pentru a termina al patrulea. Englezul Tommy Fleetwood s-a alăturat tânărului de 24 de ani, cu 14 sub 14 puncte, după ce a reușit un impresionant 67.

Totuși, în timp ce jucătorul în vârstă de 33 de ani a mai făcut doar un singur birdi, Smith, care era în frunte, și-a dublat deja numărul de birdii la gaura a cincea, a izbucnit pe parcursul celor nouă lovituri cu o serie de cinci birdii înainte de a mai adăuga unul la gaura 18.

În timp ce Young reușise un ultim eagle dramatic cu doar câteva momente mai devreme, australianul a reușit al optulea și ultimul birdie al rundei, care l-a scutit de un playoff, victoria sa fiind asigurată după ce McIlroy nu a reușit să facă chipul speculativ de eagle necesar pentru a egala.

Copilul care revine

Copleșit de emoții și aproape incapabil să-și scoată cuvintele în timpul prezentării trofeului pe tee-ul de pe locul 18, Smith și-a deschis conferința de presă salutând pur și simplu capacitatea de a respira din nou.

"Câștigarea unui Open Championship în sine va fi probabil punctul culminant al carierei unui jucător de golf", a declarat Smith reporterilor.

"Să o faci în jurul St Andrews este pur și simplu incredibil. Acest loc este atât de tare. Iubesc terenul de golf. Iubesc orașul".

Cu acest triumf, Smith devine primul australian care ridică Claret Jug în aproape 30 de ani, după ce Greg Norman a câștigat la Royal St George's în 1993. Andrews, cea mai mare victorie în revenire la St. Andrews, cea mai recentă fiind obținută de John Daly în 1995.

Cele mai mari implozii ale Openului

Smith a reușit o revenire remarcabilă în ultima zi a turneului, a cărui rundă dezamăgitoare de 73 de lovituri de sâmbătă a stricat un prim 67 și un 64 strălucitor, care l-au făcut să fie lider la începutul weekendului.

Totuși, departe de a regreta că a muncit mai mult, Smith a dezvăluit că a fost un "lucru bun" faptul că a fost în urmă înainte de ziua decisivă.

"Este foarte ușor să fii în defensivă și să lovești la 60, 70 de picioare, și poți face par-uri toată ziua, dar nu vei face birdies", a spus el.

"Cred că a fost un lucru bun că am fost cu siguranță în urmă. Cred că mentalitatea mea ar fi fost un pic diferită când am intrat, mai ales pe cele nouă lovituri din spate, dacă aș fi fost în față."

"Nu este o chestiune de viață și de moarte

Locul al treilea marchează o repetare a rezultatului obținut de McIlroy la St. Andrews în 2013. Concurând la al 13-lea său Open Championship, nord-irlandezul nu și-a ascuns "visul" de a câștiga la "casa golfului" pentru a adăuga la Claret Jug-ul ridicat la Royal Liverpool în 2014.

El a sosit la Old Course pe un val de susținere locală, dar și de formă, după ce a terminat pe locul al doilea la Masters și s-a clasat între primii opt la celelalte două turnee majore din acest sezon.

Această formă a fost bine evidențiată de McIlroy în jocul său de tee driving și de abordare pe parcursul zilei, dar cel care a câștigat de 21 de ori PGA Tour a fost în cele din urmă distrus de jocul său scurt, deoarece nu a reușit să dea o singură lovitură de pe green pe parcursul întregii runde finale.

"Voi regreta câteva putts ratate care au trecut pe lângă mine, dar în general a fost o săptămână bună", a declarat McIlroy reporterilor.

"Joc unul dintre cele mai bune meciuri de golf pe care le-am jucat de mult timp, așa că este vorba doar de a continua să bat la ușă și, în cele din urmă, se va deschide una.

"La sfârșitul zilei, nu este vorba de viață și de moarte. Voi avea alte șanse de a câștiga Open Championship și alte șanse de a câștiga majors. Este una pe care simt că am lăsat-o să se scurgă, dar vor mai fi și alte oportunități".

După ce a stat de vorbă cu Hovland pe tot parcursul luptei lor palpitante de sâmbătă, McIlroy a fost o imagine a concentrării pe tot parcursul rundei decisive, în mijlocul uralelor adesea asurzitoare ale mulțimii pentru favoritul fanilor locali.

"Cu siguranță am apreciat sprijinul și a fost incredibil să fiu aclamat de-a lungul tuturor celor 72 de găuri, dar nu am lăsat ca acest lucru să mă pună mai multă presiune", a spus el.

"Încerc să o fac pentru mine la sfârșitul zilei. Da, este grozav să primești sprijin, dar cea mai fericită persoană din lume dacă aș fi câștigat acel Claret Jug aș fi fost eu".

Între timp, Hovland a reflectat asupra unei încheieri "anti-climatice" a ceea ce a fost o performanță extrem de impresionantă în a doua sa participare la Open. După ce sâmbătă a obținut o carte de punctaj impecabilă, jucătorul în vârstă de 24 de ani a făcut trei bogey-uri și doar o singură dată birdie-uri în ultima rundă.

În ciuda faptului că a devenit profesionist abia în 2019, norvegianul a părut acasă, luptând în fruntea clasamentului pe parcursul întregii săptămâni. Deși nu a reușit să mențină ritmul necesar pentru a-și împlini visul unui prim turneu major, locul patru a marcat cel mai bun rezultat al său la un turneu major de până acum, după ce a terminat pe locul 12 la ediția de anul trecut și la US Open în 2019.

"Mă așteptam să mai rezist puțin", a declarat Hovland reporterilor.

"Doar un pic dezamăgit că nu am avut-o astăzi, dar a fost o experiență grozavă astăzi și, evident, și ieri. Întreaga săptămână a fost o experiență bună de învățare și simt că voi deveni mai bun din ea."

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com