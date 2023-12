Demaryius Thomas, fostul star al NFL, avea CTE când a murit, spun părinții săi

Katina Stuckey Smith și Bobby Thomas au declarat că diagnosticul a venit după o examinare a creierului fiului lor, după moartea acestuia în decembrie, potrivit unui comunicat de presă al Concussion Legacy Foundation.

Smith și Thomas au declarat pentru ABC News că fiul lor, în vârstă de 33 de ani, a murit din cauza unui stop cardiac cauzat de o tulburare de convulsii care a dus la retragerea sa din fotbal în iunie 2021.

CTE, cunoscută sub numele de encefalopatie traumatică cronică, apare atunci când creierul începe să degenereze probabil din cauza unor traume repetate la cap, potrivit Clinicii Mayo. Aceasta a fost descoperită în creierul persoanelor care joacă fotbal și alte sporturi de contact, a precizat clinica, iar diagnosticul este posibil în prezent doar prin autopsie, prin studierea unor secțiuni ale creierului.

Dr. Ann McKee, profesor de neurologie și patologie la Centrul CTE al Universității din Boston, a studiat creierul lui Thomas și a pus diagnosticul.

"Am găsit ceea ce am văzut la atât de mulți alți jucători cu vârsta sub 34 de ani", a declarat McKee pentru ABC News. "Pe baza leziunilor multiple din lobii frontali și lobul temporal încep degenerarea zonelor mai profunde ale creierului. A fost diagnosticat cu CTE, stadiul doi".

Ea a adăugat: "CTE în sine nu provoacă moartea. Nu mori din cauza CTE. ...Ceea ce face CTE este că îți schimbă comportamentul și personalitatea".

Părinții lui Thomas au declarat pentru ABC News că l-au văzut pe fiul lor confruntându-se cu multe simptome CTE în lunile care au precedat moartea sa, cum ar fi paranoia, pierderi de memorie și dureri de cap frecvente.

"Starea lui de spirit se schimba și, de asemenea, se izola uneori", a spus Smith. "El spunea: 'Mamă, nu știu ce se întâmplă cu corpul meu. Trebuie să mă adun'. Și spunea: 'Nu mă mai simt eu însumi'".

Când medicii au început să explice efectele secundare ale CTE, tatăl lui Thomas a spus că "au început să sune clopotele".

"Când au spus-o, am zis: 'Omule, el făcea asta...'. Și el făcea asta!"" și-a amintit Bobby Thomas pentru ABC News.

Smith a spus că au decis să doneze creierul lui Thomas pentru studiu, deoarece este ceea ce și-ar fi dorit el.

"La început, nu am vrut să o fac. Eram împotrivă", a spus Smith. "Dar apoi mi-am amintit de o conversație pe care am avut-o cu DT, în care el a spus: "Mamă, dacă mi se va întâmpla vreodată ceva, vreau să pot ajuta alți jucători"."

Thomas este considerat unul dintre cei mai buni receptori din istoria Denver Broncos. El și-a petrecut cea mai mare parte a carierei în Denver, câștigând două campionate AFC și Super Bowl 50. Starul NFL a fost, de asemenea, selecționat în mai multe Pro Bowls și este al doilea în istoria Broncos la numărul de metri primiți.

Thomas a fost transferat la Houston Texans în timpul sezonului 2018, iar ulterior și-a încheiat cariera la New York Jets.

CNN a contactat NFL în legătură cu diagnosticul lui Thomas.

Aya Elamroussi și Andy Rose de la CNN au contribuit la acest reportaj.

