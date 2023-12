De ce a ales Kylian Mbappé să rămână la PSG

Câștigător al Cupei Mondiale la doar 19 ani, al doilea adolescent - după Pelé - care a marcat într-o finală de Cupă Mondială și cel mai bun marcator din Ligue 1 timp de patru sezoane consecutive, Mbappé este un fotbalist care apare o dată la o generație.

Atacantul vedetă în vârstă de 23 de ani a fost mult timp legat de Real Madrid. El a fost invitat la academia clubului spaniol când avea 11 ani, avea postere cu Cristiano Ronaldo de la Real pe pereții dormitorului său din copilărie și anul trecut a declarat că vrea să se alăture celor care au câștigat de 14 ori Cupa Europei.

Giganții spanioli au depus o ofertă de 188 de milioane de dolari pentru Mbappé în luna august. Afacerea a fost aproape de a fi încheiată, iar atacantul chiar a recunoscut la momentul respectiv că vrea să plece de la PSG.

"Am fost sincer. Am dat un sentiment, am dat ceea ce am în inima mea", a declarat Mbappé pentru Becky Anderson de la CNN în decembrie. astfel, când francezul și-a prelungit contractul cu PSG în loc să semneze cu Los Merengues, a fost un șoc - ca să spunem așa.

"A fost cea mai grea decizie din viața mea", a declarat Mbappé pentru Amanda Davies de la CNN pe 23 mai. "Am vrut să iau cea mai bună decizie... și asta necesită timp... dar cred că am luat decizia corectă".

'Proiectul este să câștigăm mereu'

Mbappé și-a explicat decizia de a rămâne la Paris făcând referire în mod repetat la "proiectul" care se construiește la PSG.

În ciuda faptului că a apelat la rezerve de bani aparent nelimitate, PSG nu a reușit până acum să câștige un titlu în Liga Campionilor și are nefericitul obicei de a imploda în fazele eliminatorii.

Acum, se pare că clubul își modifică abordarea.

"Dacă schimb toate lucrurile pe care vreau să le schimb în club", a spus Mbappé înainte de a face o pauză și de a recalibra. "Dacă clubul crește cu mine, dacă pot scrie istoria clubului în mod colectiv cu Liga Campionilor sau și individual, voi fi fericit cu acest contract.

"Când mi-au arătat acest proiect, am zis: "Bine, este interesant. Și vreau să încerc. Vreau să încerc din nou", a mai spus el.

În urma deciziei lui Mbappé de a rămâne, alte schimbări par să se pregătească pe Parc des Princes.

"Cu siguranță se vor produce multe schimbări", a declarat președintele clubului, Nasser Al-Khelaifi, pentru Amanda Davies de la CNN.

"Vrem să creăm o nouă eră a lui Paris Saint-Germain, un nou proiect, un aer proaspăt. Cred că este foarte important ca toată lumea să se motiveze din nou".

Cu toate acestea, în conferința de presă în care a anunțat prelungirea contractului, Mbappé a negat că noul său contract îi va oferi un plus de influență pe teren sau în afara lui.

"În ceea ce privește proiectul de aici, nu ai nevoie de o responsabilitate specială pentru a fi investit", a declarat el reporterilor.

'Macron mi-a dat sfaturi bune'

Mbappé s-a născut și a crescut în Bondy, o suburbie a Parisului situată la 11 kilometri de centrul orașului și, în afară de o perioadă de doi ani în care a jucat pentru Monaco, a locuit în capitala Franței toată viața sa.

"El este parizian. Este francez. Își iubește țara. Își iubește clubul", a declarat Al-Khelaifi pentru CNN. "Așa că el joacă pentru club timp de cinci ani [și] există o relație. Există iubire între el, club, fani, țara lui".

Picturi murale dedicate lui sunt împrăștiate în fostul său cartier, unde a devenit un erou pentru tinerii fotbaliști de acolo.

Pe partea laterală a unei clădiri, o pictură îl înfățișează pe un tânăr Mbappé dormind, visând să reprezinte Franța. "Iubește-ți visul și el te va iubi în schimb", se arată într-o mică legendă.

În calitate de figură a echipei Franței, dintr-o banlieue de la nord de Paris, valoarea lui Mbappé depășește performanțele sale de pe teren și ajunge în arena politică.

În cadrul emisiunii de televiziune Chez Jordan, primarul Parisului, Anne Hidalgo, l-a lăudat pe tânărul atacant cu efuziune.

"Mai presus de toate, cred că, dincolo de fotbal și de rezultate, el este atât de important, atât de util pentru a da speranță tinerilor noștri... De aceea vreau ca el să rămână", a spus ea.

Chiar și președintele francez Emmanuel Macron a intervenit pentru a-l implora pe tânărul star să rămână la PSG și în Franța.

"Mi-a dat sfaturi bune", a spus Mbappé, "dar cu tot respectul pe care îl am pentru el, a fost decizia mea. Am urmat acest sfat, dar după aceea am luat decizia mea".

"Rămân și vreau să dau tot ce am mai bun față de istoria clubului și a țării mele."

Banii noi vs. banii vechi

Qatar Sports Investments (QSi) este proprietarul lui PSG, iar Al-Khelaifi face parte din consiliul de administrație al Qatar Investment Authority (QIA), fondul suveran de investiții al statului Qatar.

De când grupul qatariot - condus de însuși emirul Qatarului - a preluat controlul asupra PSG în 2011, clubul a cheltuit aproximativ 1,5 miliarde de dolari pe transferuri, a câștigat Ligue 1 de 10 ori, chiar dacă titlul în Liga Campionilor s-a dovedit evaziv.

Cu doar șase luni înainte ca Qatar să găzduiască Cupa Mondială, păstrarea vedetei probabile a acelui turneu la clubul deținut de emir a fost considerată o lovitură uriașă.

Real Madrid, potrivit The New York Times, i-a oferit lui Mbappé o primă la semnare de aproape 140 de milioane de dolari, un salariu anual net de peste 26 de milioane de dolari și un control total asupra drepturilor sale de imagine.

Susținută de rezervele vaste de bani de la stat, PSG a contraatacat cu o primă de semnare similară, dar cu un salariu anual mult mai mare, de 65 de milioane de dolari, potrivit Sky Sports.

A fost o ocazie rară în care Real Madrid nu a putut să egaleze oferta financiară a unui rival și o victorie a cluburilor cu "bani noi", finanțate din buzunarele adânci ale statelor naționale, în fața cluburilor cu "moștenire", mai bine stabilite și cu o istorie întinse în spate.

"Ceea ce face PSG prin reînnoirea cu Mbappé pentru o sumă uriașă de bani (cine știe unde și cum va fi plătită) după ce a anunțat pierderi de 700 de milioane de euro în ultimele sezoane și are o povară salarială de 600 de milioane de euro este o INSULTĂ la adresa fotbalului. Al-Khelafi este la fel de periculos ca Superliga", a scris pe Twitter Javier Tebas, președintele La Liga.

Tweetul lui Tebas a reluat opiniile organizației sale, care a emis o declarație incendiară odată ce părea clar că Mbappé va rămâne în Franța.

"La Liga va depune o plângere împotriva PSG în fața UEFA, a tribunalului administrativ francez și a autorităților fiscale și a autorităților Uniunii Europene pentru a continua să apere ecosistemul economic al fotbalului european și sustenabilitatea acestuia", se arată în declarație.

"Știm că facem totul legal, totul în mod corect", a declarat Al-Khelaifi pentru CNN. "Și suntem foarte fericiți. Nimeni nu va distruge sărbătoarea noastră de a-l re-semna pe Kylian Mbappé".

Corecție: O versiune anterioară a acestui articol a caracterizat greșit natura relației dintre QSI și QIA. Aceasta a fost acum modificată.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com