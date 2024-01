David Ortiz, eroul lui Boston Red Sox, ales în Hall of Fame-ul baseballului

Legenda echipei San Francisco Giants, Barry Bonds, și fostul as al echipei Red Sox, Roger Clemens, două superstaruri afectate de zvonuri privind utilizarea de substanțe care îmbunătățesc performanțele, au ratat alegerea în ultimul lor an de eligibilitate pe buletinul de vot al Asociației Scriitorilor de Baseball din America.

Ortiz a jucat șase sezoane pentru Minnesota Twins înainte de a se alătura echipei Red Sox în 2003, la vârsta de 27 de ani.

El a fost MVP al World Series în 2013, când a avut o performanță uluitoare de 0,688 puncte, cu două home run-uri în 16 bătăi. De asemenea, a ajutat Red Sox să câștige titlurile World Series în 2004 - primul lor campionat în 86 de ani - și 2007.

"În timp ce drumul meu spre Boston a durat 10 ani (inclusiv stagii în ligile inferioare), cei 14 ani în uniforma Red Sox au fost cei mai buni din viața mea. Am rupt blestemul și apoi am obținut încă două campionate înainte de a mă retrage în 2016 - ce călătorie dulce și frumoasă a fost", a declarat Ortiz.

Ortiz, cunoscut de 10 ori în All-Star, va fi introdus în Hall of Fame în Cooperstown, New York, pe 24 iulie. Ortiz a primit 77,9% din voturile exprimate, cu puțin mai mult decât cele 75% necesare pentru a fi ales.

Ortiz a fost, de asemenea, subiectul unor speculații legate de steroizi, după ce ar fi fost depistat pozitiv la un test de sondaj anonim în 2003. Programul oficial de testare al MLB a intrat în vigoare în anul următor, iar Ortiz nu a picat niciodată.

Proprietarul Red Sox, John Henry, a declarat că Ortiz a schimbat povestea echipei de la una de blesteme - au trecut decenii între titluri după ce Red Sox l-a vândut pe Babe Ruth - la momente de victorie.

"Totuși, cele mai semnificative și profunde contribuții ale lui David nu sunt reflectate pe deplin în trofee și premii, ci mai degrabă pe fețele fiecărui jucător ținut în îmbrățișarea lui David de-a lungul anilor, prin amintirile noastre despre discursurile emoționante de adunare din dugout și cu pumnul ridicat în semn de solidaritate cu comunitatea noastră în timpul celui mai întunecat moment al acesteia", a spus Henry, referindu-se la discursul lui Ortiz, care a inclus înjurături, după atentatele din Boston.

Bonds și Clemens au fost legați de utilizarea de medicamente pentru îmbunătățirea performanțelor prin intermediul raportului Mitchell din 2007, întocmit de senatorul George Mitchell, devenit anchetator în domeniul baseball-ului. Însă niciunul dintre jucători nu a picat vreodată un test MLB pentru steroizi, iar Bonds a recunoscut doar că a folosit substanțe despre care a spus că i s-a spus că sunt un balsam pentru artrită și ulei de in.

Bonds a primit 66% din voturi, iar Clemens a obținut 65,2%.

Clemens a spus într-o declarație că nu a jucat baseball pentru a intra în Hall of Fame.

"Am jucat pentru a face o diferență de generație în viața familiei mele. Apoi să mă concentrez pe câștigarea campionatelor în timp ce dau înapoi comunității mele și fanilor, de asemenea", a scris el pe Twitter. "Am dat tot ce am avut, în modul corect, pentru familia mea și pentru fanii care m-au susținut".

Bonds a postat pe Instagram: FELICITĂRI Big Papi pentru includerea ta în Hall of Fame! Bine meritat...Te iubesc fratele meu".

Bonds și Clemens nu au fost singurii foști jucători controversați de pe buletinul de vot. Alex Rodriguez, care a reușit 696 de home run-uri în cariera sa de 22 de sezoane, a fost eligibil pentru prima dată, iar Sammy Sosa, care a reușit 609 home run-uri, a fost în ultimul său an de eligibilitate pe buletinul de vot al scriitorilor.

Rodriguez a fost testat pozitiv la steroizi anabolizanți în 2003, înainte de intrarea în vigoare a sancțiunilor, și a recunoscut că a folosit "o substanță interzisă" după ce rezultatele au fost divulgate în 2009.

Doi ani mai târziu, el a fost prins în ancheta privind clinica Biogenesis, care furniza jucătorilor suplimente precum hormonul de creștere uman și testosteron. Rodriguez a ratat sezonul 2014, deoarece a fost suspendat pentru folosirea de substanțe dopante timp de mai mulți ani. el a primit doar 34,3% din voturile exprimate.

Dacă votul ar fi fost dat doar pe baza statisticilor, Bonds, Clemens și Rodriguez ar fi fost siguri.

Bonds, care a jucat pe terenul stâng pentru Pittsburgh Pirates și San Francisco Giants în cei 22 de ani de carieră, este liderul all-time al Major League Baseball cu 762 de home run-uri în carieră. El a reușit un record de 73 într-un singur sezon.

A fost numit MVP al Ligii Naționale de șapte ori, un record, inclusiv de patru sezoane la rând, și a câștigat opt premii Gold Glove pentru apărarea sa.

Clemens, un aruncător titular dominant, a adunat 354 de victorii și 4.672 de eliminări în cei 24 de ani de carieră la Boston Red Sox, New York Yankees, Toronto Blue Jays și Houston Astros. Clemens ocupă locul al treilea pe lista tuturor timpurilor de reușite din MLB și locul al nouălea pe lista tuturor timpurilor de victorii. A făcut parte din două echipe ale lui Yankees care au câștigat World Series.

Rodriguez a terminat pe locul al patrulea din toate timpurile la numărul de home run-uri și RBI-uri, a câștigat trei premii MVP și a făcut parte dintr-o echipă câștigătoare a World Series. În timpul carierei sale, a jucat ca shortstop pentru Seattle Mariners și Texas Rangers și la baza a treia pentru New York Yankees.

Există încă o șansă ca Bonds, Clemens și alții care nu mai sunt eligibili pe buletinele de vot ale scriitorilor să fie votați în Hall of Fame. În acest an, Comitetul Epocii Jocurilor de astăzi (din 1988 până în prezent) va vota în decembrie pentru clasa din 2023.

Potrivit Hall of Fame, acest comitet este format din 16 votanți care sunt membri ai sălii, directori sau membri veterani ai presei.

În 2019, fostul aruncător Lee Smith și fostul jucător de câmp dreapta și aruncător desemnat Harold Baines au fost aleși de comitet.

Jill Martin, Amir Vera și Kevin Dotson de la CNN au contribuit la acest reportaj.

