Dan Ventrelle a fost concediat din funcția de președinte al Las Vegas Raiders, susținând că proprietarul Mark Davis a ignorat plângerile privind un mediu de lucru ostil

Davis nu a oferit un motiv pentru rezilierea contractului în declarația, care a fost postată pe contul de Twitter al echipei NFL.

"Dan Ventrelle nu mai face parte din organizația Raiders", a spus Davis în declarație. "Nu vom face niciun alt comentariu în acest moment".

Cu toate acestea, într-o declarație trimisă prin mesaj text către Las Vegas Review-Journal vineri după-amiază, Ventrelle a spus că a fost concediat ca represalii pentru că a informat liga despre presupuse plângeri care susțineau că Davis a creat un mediu de lucru ostil, precum și alte posibile abateri, despre care spune că Davis le-a respins.

"Mi-am dedicat aproape 18 ani din viață succesului echipei Raiders în calitate de consilier general și președinte. Iau această responsabilitate foarte în serios, motiv pentru care multiplele plângeri scrise din partea angajaților, potrivit cărora Mark a creat un mediu de lucru ostil și s-a angajat în alte potențiale abateri, mi-au provocat o mare îngrijorare", a declarat Ventrelle pentru Review-Journal.

Când a fost confruntat cu aceste probleme, Davis a fost "disprețuitor nu a demonstrat nivelul de îngrijorare justificat", a spus Ventrelle.

"Având în vedere acest lucru, am informat NFL despre aceste probleme și despre răspunsul inacceptabil al lui Mark. La scurt timp după aceea, am fost concediat ca represalii pentru că am ridicat aceste preocupări", a spus el, precizând că își menține decizia.

"Rămân hotărât să fac tot ce-mi stă în putere pentru a-i susține pe Raiders și comunitatea din Las Vegas pe care o numesc acum acasă", a spus Ventrelle, adăugând că "și-a angajat un avocat și nu va face alte comentarii în acest moment".

Întrebat de Review-Journal despre acuzațiile lui Ventrelle, Davis a spus că este la curent cu acestea și că nu vrea să comenteze.

"Singurul lucru pe care vreau să fie clar este că Dan Ventrelle nu a fost niciodată președinte al Raiders. El a fost întotdeauna președinte interimar", a declarat Davis pentru Review-Journal.

"Interimatul a fost întotdeauna o desemnare temporară pentru a determina dacă el va fi sau nu președinte (cu normă întreagă). Vreau să fie clar - el nu este președintele Las Vegas Raiders. Nu a fost niciodată. Cred că există o concepție greșită despre asta", a adăugat Davis.

Nici Ventrelle și nici organizația Raiders nu au răspuns la solicitarea CNN de a comenta.

NFL a declarat că este la curent cu acuzațiile și că le va analiza.

"Am luat recent cunoștință de aceste acuzații și le luăm foarte în serios", a declarat sâmbătă purtătorul de cuvânt al NFL, Brian McCarthy, într-o declarație pentru CNN. "Vom analiza cu promptitudine această chestiune".

CNN nu a putut confirma în mod independent ce a dus la concedierea lui Ventrelle și a contactat NFL pentru comentarii suplimentare.

Ventrelle, în vârstă de 46 de ani, a fost numit președinte al Raiders înainte de sezonul 2021. El s-a alăturat organizației în 2003 și a fost vicepreședinte executiv și consilier general înainte de a fi promovat anul trecut.

În cursul anului trecut, fostul antrenor principal al echipei Raiders, Jon Gruden, a demisionat după ce au apărut informații potrivit cărora acesta ar fi folosit un limbaj homofob, rasist și misogin în e-mailuri în timp ce lucra ca analist la ESPN. El și-a cerut scuze, spunând că "nu a vrut niciodată să rănească pe cineva".

Wayne Sterling de la CNN a contribuit la acest reportaj.

Sursa: edition.cnn.com