Cum să reduci la minimum riscurile pentru sănătate ale fumului de incendiu de vegetație

Fumul poate cauza probleme de sănătate, cum ar fi probleme de respirație, arsuri la ochi, amețeli, dureri de cap sau greață. Medicii spun că persoanele ale căror simptome se agravează ar trebui să primească asistență medicală.

Iată ce vor ei să știe toată lumea despre cum să rămână sănătoși și să evite problemele atunci când aerul este plin de fum.

De ce fumul incendiilor de pădure face atât de dificilă respirația?

"Este ca și cum ar fi particule mici, foarte mici, care intră adânc în căile respiratorii. Nu este un alergen; este un iritant. Și astfel, un iritant poate afecta plămânii oricui și te poate face să începi să tușești și să simți acea mâncărime în gât", a declarat Dr. Shilpa Patel, director medical al Clinicii de astm Children's National IMPACT DC Asthma Clinic din Washington.

Ce este indicele de calitate a aerului și ce ne spune?

Indicele de calitate a aerului este indicele Agenției pentru Protecția Mediului din SUA pentru raportarea calității aerului.

"Este un conglomerat de măsurători. Așadar, nu este vorba doar de particule, ci are mai multe intrări puse la dispoziție de EPA care determină ce fel de poluare este în aer în acest moment. AirNow.gov este același lucru pe care meteorologii îl folosesc atunci când vorbesc despre codurile de culoare verde, galben, portocaliu, roșu, violet", a spus Patel.

Dr. Peter DeCarlo, profesor asociat în cadrul Departamentului de Sănătate și Inginerie a Mediului de la Universitatea Johns Hopkins, spune că site-ul ar trebui să fie o oprire regulată pentru toată lumea.

"Eu aș conecta AirNow.gov la telefon sau la computer și l-aș verifica la fel cum oamenii primesc prognozele meteo pe telefoane sau de pe boxele lor inteligente", a spus el. "Acesta este un site care este administrat de agențiile federale cu cele mai actualizate informații, atât din măsurători, cât și din prognoze privind calitatea aerului și la ce să ne așteptăm. Așa că simpla conectare a acestuia ca instrument pentru ca oamenii să afle unde sunt afectate locurile și la ce se pot aștepta mâine și poimâine funcționează foarte bine."

Cine este cel mai vulnerabil la probleme de sănătate atunci când calitatea aerului este slabă?

Calitatea slabă a aerului, cum este cea cu care se confruntă acum unele părți ale țării, "cauzează probleme persoanelor care suferă de astm sau alergii aproape imediat dacă stau afară pentru o anumită perioadă de timp", a declarat Dr. Aida Capo, pneumolog la Hackensack Meridian Palisades Medical Center din New Jersey.

"Acest aer este deosebit de periculos pentru cei foarte tineri, pentru persoanele în vârstă și pentru femeile însărcinate. Așa că se recomandă ca acestea să nu petreacă timp afară. Categoric nu se joacă afară și nu fac exerciții fizice afară. Dacă vă simțiți atât de înclinați să trebuiască să faceți mișcare afară într-o zi ca astăzi, este recomandat să fiți departe de trafic, unde nu există poluare suplimentară. Pentru că, în acest moment, este foarte rău", a declarat ea la începutul lunii iunie, când fumul incendiilor de pădure s-a răspândit în tot nord-estul țării.

Acest lucru ar putea fi o problemă și pentru persoanele cu Covidiu lung care au probleme respiratorii.

"În mod clar, orice fel de insultă suplimentară la adresa plămânilor lor va fi în detrimentul sănătății lor. La fel ca în cazul oricărui tip de afecțiune cronică, trebuie să ia măsuri de precauție", a declarat doctorul David Rosenberg, specialist în boli pulmonare la UH Ahuja Medical Center din Cleveland, unde locuitorii înregistrează, de asemenea, condiții de calitate scăzută a aerului din cauza fumului incendiilor de pădure. "Probabil, totuși, cu toate aceste particule la aceste niveluri, chiar dacă ești sănătos, are potențialul de a avea iritații în plămâni și de a cauza probleme pentru toată lumea, fără îndoială."

De ce este calitatea slabă a aerului atât de grea pentru copii și persoanele în vârstă?

"Are legătură cu capacitatea de expectorare", a spus Patel. "Așa că este greu să scoți afară tot ce este în plămâni. Când ești foarte tânăr sau bătrân, mușchii tăi sunt mai slabi, așa că cei mai în vârstă și cei mai tineri au pur și simplu mai puțină forță. În cazul unei boli virale, este același lucru: nu ești capabil să îți elimini mucusul la fel de ușor. Iar persoanele în vârstă au mult mai multe afecțiuni cronice care pot exacerba aceste probleme.

"În cazul copiilor, de asemenea, ei au căile respiratorii mai mici, așa că și un pic de inflamație sau mucus în căile respiratorii reduce puținul spațiu pe care îl au, iar acest lucru poate avea un impact asupra capacității lor de a respira."

Rosenberg a spus că particulele mici "pot fi chiar o problemă pentru adulții mai tineri, probabil pentru că plămânii lor nu s-au dezvoltat pe deplin. Plămânii continuă să crească și să se dezvolte până la vârsta de 20 de ani, așa că, dacă au această insultă suplimentară pentru respirația lor, aceste particule pot fi deosebit de dăunătoare și pentru copiii mici și pentru adulții tineri".

Există vreo modalitate prin care oamenii pot fi protejați în timp ce se află afară?

"Avem o anumită protecție naturală. Părul nostru nazal ne poateproteja de multe dintre aceste particule. Dar acestea sunt particule foarte mici de la incendiile de vegetație, așa că nu este suficient", a spus Capo.

"Recomandarea este să nu stați afară, dar dacă vreți să purtați o mască pentru a ajuta, purtați neapărat una și apoi asigurați-vă că este o mască N95, nu o mască chirurgicală. O mască chirurgicală nu vă va proteja de pătrunderea acestor particule în căile respiratorii, pentru că nu este suficient. Dacă trebuie să stați în aer liber pentru o perioadă lungă de timp, o mască N95 va reduce o parte din aceste particule mici în căile respiratorii, dar trebuie purtată în mod corespunzător și este greu să porți o mască N95 pentru o perioadă lungă de timp", a spus ea.

Patel sfătuiește "reducerea activităților fizice intense care necesită o respirație profundă. Dacă trebuie să mergeți pe jos, mergeți, dar nu aș merge să alergați sau să alergați".

"Doar fiți prudent în ceea ce privește decizia de a fi afară", a adăugat ea. "Și țineți cont de faptul că, chiar dacă ieșiți afară și nu vă deranjează, vă poate afecta mai târziu. Pentru că acestea sunt particule mici, așa că intră adânc în căile respiratorii, iar răspunsul ar putea fi puțin întârziat."

Potrivit lui Rosenberg, "aceste particule sunt deosebit de iritante pentru căile respiratorii superioare, pentru nas sau gât și pentru ochi, așa că, dacă simțiți ceva de genul acesta, este un semnal de alarmă. Avem senzori neurologici sensibili care pot acționa ca o alarmă care înseamnă că respiri ceva potențial dăunător, așa că ar trebui să ții cont de acest avertisment și să intri în casă."

Persoanele cu animale de companie vor trebui să iasă afară, dar experții sugerează să reducă la minimum timpul și deplasările.

"Animalele de companie trebuie să iasă afară și să își folosească instalațiile, dar nu ieșiți să alergați cu ele și minimizați și timpul petrecut afară", a spus DeCarlo. "Dacă puteți, mergeți un pic mai încet, astfel încât să nu respirați atât de adânc. Asta poate ajuta".

Ce ar trebui să facă persoanele cu astm, alergii sau probleme cardiace dacă trebuie să iasă afară?

"Una dintre recomandările pentru persoanele care au astm este să folosească inhalatorul de salvare cu 15 minute înainte de a ieși afară în acest tip de calitate a aerului", a spus Capo. "Dacă aveți orice tip de boală - fie că este vorba de astm, alergie sau cardiovasculară - că sunteți sub tratament și că aveți un medic și dacă vă folosiți medicamentele, vă puteți diminua riscul de agravare a bolii în acest tip de calitate a aerului."

Patel sfătuiește, de asemenea, ca persoanele cu astm "să se asigure că au inhalatorul de salvare, care este de obicei albuterol, și să se asigure că îl folosesc corect cu un AeroChamber", un tub de plastic cu o piesă bucală care crește eficiența medicamentului și ajută la controlul modului în care medicamentul este administrat la căile respiratorii mici din plămâni. "Să îl începeți din timp și să nu așteptați ca simptomele să se înrăutățească - ceea ce înseamnă, probabil, la primul semn de tuse sau iritație - să mergeți mai departe și să îl folosiți. Nu există niciun rău în a începe inhalatorul. Și apoi, dacă asta nu ajută, să contactați furnizorul de îngrijire primară sau să căutați îngrijiri suplimentare dacă dumneavoastră sau copilul dumneavoastră aveți dificultăți de respirație."

Ce ajută la calitatea aerului în interior?

"Recomandarea este să închideți ferestrele, să porniți aparatele de aer condiționat, să porniți filtrele de aer", a spus Capo.

DeCarlo este de acord. "În general, în interior, concentrația de poluanți din aerul de afară este de aproximativ jumătate sau mai mică decât cea de afară, atunci când vine vorba de particule, ceea ce ne preocupă aici. Și toate acestea dispar de îndată ce deschideți ferestrele și ușile și lăsați aerul să intre liber", a spus el. "Oamenii care au investit în unități de filtrare a aerului HEPA în timpul Covid, ar putea fi timpul să le scoată din nou și să ruleze acele spații interioare în care ne aflăm pentru a minimiza într-un fel expunerea noastră la poluarea aerului exterior.

"Evitați aspirarea din două motive: Probabil că veți amesteca lucrurile, iar asta înseamnă un pic mai multă activitate fizică dacă aruncați un aspirator peste tot, și veți respira mai greu. Așa că, probabil, este ceva ce ar trebui să evitați", a spus DeCarlo.

Pot ajuta medicamentele pentru alergii?

"Nu este neapărat ca în cazul alergiilor. Este un iritant, deși cred că unii oameni ar putea fi alergici și ar putea avea o componentă alergică", a spus Patel. "Un antihistaminic ... ne usucă, așa că ar putea ajuta potențial, chiar dacă mecanismul este diferit, ceea ce înseamnă că motivul pentru care aveți o producție excesivă de mucus este diferit. Va ajuta să vă uscați, deci va ajuta la curățarea sinusurilor. Nu cred că va ajuta la fel de mult în ceea ce privește mâncărimile. Dar dacă cineva are o componentă alergică la fumul incendiilor, atunci ar trebui să o ia."

Primiți buletinul informativ săptămânal al CNN Health

Înscrieți-vă aici pentru a primi în fiecaremarțiThe Results Are In with Dr. Sanjay GuptaeveryTuesday de la echipa CNN Health.

Pot fi de ajutor sfaturile vechi - cum ar fi să bei multă apă, să mănânci mentă sau să bei cafea tare pentru a respira mai bine?

"Să bei apă este întotdeauna foarte benefic. Așa că nu am de gând să spun nu la asta, dar nu va preveni simptomele expunerii la această calitate slabă a aerului", a spus Capo.

Este fumul incendiilor de pădure și calitatea aerului o problemă de sănătate pe termen lung?

"Ne așteptăm ca incendiile de vegetație să devină mai frecvente într-o climă care se încălzește, ceea ce este ceea ce avem", a spus DeCarlo. "Vedem de obicei aceste efecte cu incendii de vegetație în vestul SUA și în vestul munților. Coasta de Est este, în general, un pic mai izolată de acest tip de lucruri. Pădurile noastre tind să fie mai umede și să nu ardă atât de mult, dar privind înainte, cu schimbările climatice, deși aceasta este un fel de experiență unică pe care o vedem acum, ar putea deveni mult mai puțin unică și puțin mai frecventă în viitor, ceea ce ar fi regretabil".

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com