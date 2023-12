Cum au revenit vidrele și castorii pe unul dintre cele mai mari terenuri de golf din lume

Aceasta nu este însă o poveste despre modernizări tehnologice și o viziune futuristă, ci Royal St George's din Kent a pornit într-o călătorie înapoi la cum arăta în urmă cu un secol: un paradis al florei și faunei.

Cu asistentul de greenkeeper Paul Larsen promovat la conducere în 2012, în 2013 au început serios lucrările cu Natural England pentru a îmbunătăți ratingul "nefavorabil" al terenului, care era un sit de interes științific special (SSSI).

Este mai ușor de spus decât de făcut, având în vedere că Larsen și trupele sale se ocupă de un domeniu de 500 de acri protejat la nivel național, din care terenul însuși reprezintă aproximativ 10%.

Dar, după consultarea cu Phil Williams de la Natural England și cu Dr. Graham Earl de la Natural England, speciile invadatoare de ierburi mai des întâlnite pe terenurile de golf din interiorul țării au fost arse, iar ierburile de festuca mai subțiri și mai subțiri au revenit în abundență, alături de orhideele sălbatice.

"Cred că oamenii vor fi surprinși în sensul bun al cuvântului când vor vedea acest lucru de data aceasta, comparativ cu 2011", a declarat Larsen pentru CNN.

"Iarba rasă și groasă era un dezastru pentru golf, pentru că pierdeai mingea și îți lua 10 ore să te deplasezi, dar și pentru viața sălbatică. Păsări precum ciocârliile cuibăresc în iarbă, iar când începi să faci vegetație de rang nu mai pot face asta. Ceea ce oamenii uită este că suntem un ținut dunărean."

Royal St George's a reușit în încercarea sa de a obține statutul "favorabil" în mare parte datorită impulsului lui Larsen.

"Mentalitatea 'este mai multă muncă' nu era cum o vedea el și terenul a înflorit", a declarat Williams pentru CNN.

"Paul spune adesea că obișnuia să îl vadă ca pe un club de golf cu o dună de nisip pe el, iar acum îl vede ca pe un sistem de dune de nisip cu un teren de golf pe el. Schimbarea percepțiilor este ceea ce avem nevoie".

Sandwich Bay SSSI - care încorporează fostele terenuri gazdă ale Open Prince's și Royal Cinque Ports - găzduiește 90% din populația de orhidee șopârlă din Marea Britanie, una dintre cele mai rare plante din Marea Britanie, în timp ce vidrele și castorii, odată dispăruți, "s-au întors pe ascuns", a spus Williams.

CITEȘTE: Cineastul care caută să rezolve "problema de a ne simți nepoftiți" în golf

Restituirea terenurilor

Larsen însuși este încântat de această schimbare de direcție - de la îmbunătățiri în propria sa meserie, la relația de lucru cu Natural England și la explozia de floră și faună.

"Începuseră să cadă niște copaci și am găsit o mică familie de castori care au revendicat terenul pentru ei înșiși. O cameră de vedere pe timp de noapte a fost pusă într-un copac bătrân și am văzut trei castorii care se mișcau, așa cum fac ei", a spus el.

"Sunt îngrijitor de spații verzi și am învățat atât de multe despre flori și natură - m-am schimbat. Avem plante sălbatice, cum ar fi pajura de pat, mătură, pe care nu le-am avut niciodată. Și asta pentru că am restaurat-o la ceea ce era înainte."

Campionatul Open din 2021 va fi organizat la Royal St George's, după ce turneul de anul trecut a fost anulat din cauza pandemiei de coronavirus. O diferență pe care jucătorii o vor remarca față de ultimele două ediții ale Kent Open (2003 și 2011) este reprezentată de carry-urile de pe tee către fairway-uri.

"Acum totul este sălbatic și trebuie să lovești cel puțin 180 de metri. Cei de la Natural England sunt mulțumiți de acest lucru, pentru că le-am dat terenul înapoi. Păsările pot intra acolo, iar eu nu mai pierd timpul cu tăierea ierbii scurte", a spus Larsen.

"Nu am fost întotdeauna în sincronizare cu Natural England. Dacă am fi vrut să construim un nou tee, nu ne-ar fi lăsat. Dar am lucrat împreună pentru a ajunge unde suntem astăzi".

Totuși, nu a fost totul ușor - Larsen a spus că a riscat mânia vechiului secretar atunci când a fost sfătuit de Williams și Earl să ardă iarba invadatoare.

"El ar fi spus: "Ce naiba ați făcut acum?!". Am încasat multe reproșuri pentru a ajunge unde am ajuns".

La clubul de golf Nairn Dunbar din Scoția - co-organizator al Campionatului de amatori din iunie anul acesta - managerul de teren Richard Johnstone a declarat pentru CNN că i s-a aprins un beculeț în cap cu privire la un viitor sustenabil imediat ce a fost promovat în 2016.

"O parte din interviul meu a fost o propunere de restaurare a mediului links - terenul fusese udat și fertilizat excesiv și devenise mai mult un parc.

"Asprimea era atât de densă încât primeam o mulțime de feedback negativ cu privire la bilele pierdute și jocul lent".

CITEȘTE: Ce diferență face un an, cu 2020 "cel mai bun din cariera mea de până acum" pentru Tyrrell Hatton

Produse chimice și tunsori

Johnstone s-a confruntat, de asemenea, cu o oarecare opoziție la schimbare, dar după ce Nairn Dunbar a fost încoronat terenul de golf de mediu al anului 2021, a fost o recompensă frumoasă.

"În industrie, o mulțime de oameni cred că totul se referă la viața sălbatică și la "a face hrănitori pentru păsări". 'Dar aceste premii nu sunt despre asta. Este vorba despre întregul proces de management, despre a nu mai folosi produse chimice și așa mai departe."

Johnstone a declarat că Nairn Dunbar a trecut la un program în mare parte fără chimicale în 2016, în conformitate cu interzicerea produselor pentru a suprima viermii și larvele și pentru a preveni bolile gazonului.

Cursurile din Europa au mers, pe alocuri, chiar mai departe decât cele din Marea Britanie - lucru pe care Larsen l-a văzut la fața locului când a lucrat în Olanda în perioada 2007-2011 - dar Johnstone a spus că utilizarea substanțelor chimice este o problemă care trebuie abordată.

"Dacă vă uitați în dulapurile cu produse chimice ale unor terenuri americane, acestea sunt de mărimea întregii mele instalații. Probabil 20 x 20 metri. Cabinetul meu are 1 x 1 metru, două sticle".

Larsen a declarat că utilizarea de către el a 30-50 kg de azot pe an nu reprezintă nimic în comparație cu un teren de fotbal, care ar putea pune această cantitate pe terenul de penalty.

"Terenurile de linkuri pot deschide calea și pot spune: "Așa se procedează într-un mod sustenabil, mai puține îngrășăminte și fungicide".

"Putem să ne facem partea noastră aici și să arătăm că terenurile de golf nu trebuie să fie perfecte. La urma urmei, este perfecțiunea ceea ce îți dorești în detrimentul naturii?".

Dar, deși eliminarea treptată a substanțelor chimice ar putea dura mai mult, Williams a spus că îngrijitorii de terenuri verzi din întreaga lume ar putea face imediat o schimbare foarte simplă.

"Atunci când taie greenurile de pe tee și de pe fairway-uri, o problemă pe care o vedeți adesea este că resturile de tuns sunt îngrămădite în spatele greenului, ceea ce creează o zonă masivă de îmbogățire a nutrienților. Acestea ar putea fi aruncate pe o bucată foarte importantă de vegetație.

"Luați-le, compostați-le și folosiți-le ca îngrășământ pe greens, tees și fairways. Ar fi mult mai bine".

Pitorescul teren de golf de lângă lac pune în scenă Winter Classic

Angajament de zero plastic

Schimbările radicale îi vor irita pe unii oameni, dar companiile cu o etică a sustenabilității, cum ar fi Ocean Tees, au abordat problema deșeurilor de plastic pe terenuri într-un mod foarte simplu.

După ce cel mai vechi club din Anglia, Royal North Devon, a interzis tee-urile din plastic începând cu 1 ianuarie anul trecut, Ocean Tees a postat pe Twitter un angajament de a opri utilizarea lor pe terenurile de golf, care a fost accesat de aproape 40.000 de ori în ziua în care a fost trimis.

"În afara Marii Britanii, angajamentul a fost luat în principal de țările vorbitoare de limbă engleză, precum Canada și Australia", a declarat fondatorul Ed Sandison pentru CNN.

"Și îngrijitorii de spații verzi din întreaga lume, care au o aversiune puternică față de tee-urile din plastic. Acestea sfârșesc pe terenul de golf, în cursurile de apă locale sau într-un coș de gunoi - depozitul de deșeuri este cel mai bun scenariu".

Sustenabilitatea se răspândește, nu există nicio îndoială. În Mexic, arhitectul Agustín Pizá a evidențiat proiectele ecologice ale scoțianului David McLay Kidd, Tom Doak, Bill Coore și Ben Crenshaw - toți legați de complexul de golf Bandon Dunes din Oregon.

Pizá a învățat corzile designului de terenuri de golf în anii 1990, foarte mult sub mantra "mai mare este mai bine, buncăr aici buncăr acolo, nicio problemă".

Dar când, în 2003, a plecat să studieze un masterat la Edinburgh, la prima sa misiune, Pizá a început să facă schițe și să mute lucrurile, astfel încât o gaură naturală de la stânga la dreapta să poată fi transformată în una de la dreapta la stânga.

"Mi-au rupt proiectul în bucăți pe tablă", a declarat Pizá pentru CNN.

"Au spus: "Suntem în Edinburgh, unde nu facem asta. La ce vă gândiți?". Am învățat repede că frumosul nu înseamnă modificări, ci poate însemna detalii sensibile, mici.

"Pentru a crea un golf bun și sustenabil ai nevoie ca dezvoltatorul, arhitectul și jucătorul să te asculte."

Larsen - de asemenea, un fan al terenurilor americane cu aspect natural, cum ar fi cele de la Bandon Dunes și Chambers Bay, gazda US Open 2015 - nu este pasionat doar de TLC pe teren.

Împreună cu alte patru persoane de pe terenuri de linkuri apreciate din Marea Britanie, inclusiv Carnoustie și Royal Porthcawl, gazdele Openului Britanic al Femeilor din 2021 și 2025, a înființat The Links Club pentru a ajuta îngrijitorii de terenuri verzi să lucreze împreună pentru conștientizarea problemelor de mediu.

Vizitați CNN.com/sport pentru mai multe știri, reportaje și videoclipuri

"Înființarea clubului a fost o modalitate de a ne educa. Toți ne ajutăm unii pe alții și consider că este cel mai bun lucru pe care l-am făcut vreodată.

"Încercăm să implicăm o mulțime de cursuri din Europa și sunt în contact cu americanii pentru a-i aduce aici. Nu există nimeni care să facă așa ceva ca pe terenurile de links."

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com